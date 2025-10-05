Las palabras de Kylian Mbappé hacia Vinícius Jr. que harán sonreír al madridismo

El Real Madrid volvió a sonreír este sábado con una victoria por 3-1 que le permite alcanzar el liderato y deja una imagen para el recuerdo: Kylian Mbappé y Vinicius Jr. abrazados tras un nuevo recital ofensivo. Durante las últimas semanas, se había hablado de la “sombra” del francés sobre el brasileño, de si la llegada de Mbappé el año pasado le había restado protagonismo a un Vinicius que llevaba tiempo siendo el rostro del proyecto blanco.

Sin embargo, el partido ante el rival de turno demostró que hay espacio para ambos. Vinicius fue el gran protagonista con un doblete lleno de energía y confianza, mientras que Mbappé, autor del tercer gol, se mostró especialmente cercano a su compañero tanto en el campo como fuera de él.

🚨🤍 Vinicius and Mbappé after the goals scored on Saturday…



“Always on your boat.”



En redes sociales, el delantero francés quiso dejar claro el buen ambiente entre ambos con un mensaje breve pero significativo dirigido a Vinicius:

“Siempre en tu barco. Estamos juntos en esto, hermano.”

Palabras que destilan respeto y camaradería, y que zanjan cualquier rumor sobre rivalidades internas. Mbappé y Vinicius parecen haber entendido que el éxito del Real Madrid pasa por su conexión. Si el brasileño pone la alegría y la chispa, el francés aporta la frialdad y el instinto asesino. Dos estilos distintos, pero complementarios, que empiezan a convivir con naturalidad. En el Bernabéu, los aficionados ya sueñan con lo que puede lograr esta sociedad que promete marcar una época.