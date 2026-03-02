Las palabras de Larcamón luego del gran triunfo de Cruz Azul ante Monterrey

Cruz Azul derrotó a Monterrey y el resultado lo colocó como líder de la Liga MX, consolidando el mejor momento del equipo en el torneo. Sin embargo, Nicolás Larcamón optó por la mesura tras el silbatazo final y evitó cualquier exceso de euforia.

El entrenador reconoció que el entorno cambia con rapidez en el futbol mexicano. “Hace tres fechas Chivas era el equipo sensación y hoy quizá se habla más de nosotros”, señaló, subrayando que las dinámicas mediáticas no deben alterar el enfoque competitivo.

Para Larcamón, el presente es positivo, pero no definitivo. “Hay cuatro o cinco equipos que claramente están atravesando un buen momento o que, en las instancias finales, serán muy fuertes”, advirtió, consciente de que el campeonato apenas entra en su fase decisiva.

El técnico también valoró el nivel mostrado por su escuadra en las últimas jornadas. “Futbolísticamente lo que expresa el equipo es el momento de mayor representación en la intención de juego que quiero en mis equipos”, afirmó, resaltando la identidad alcanzada.

Esa identidad, explicó, se refleja tanto en la presión alta como en la circulación dinámica del balón. Para el estratega, el triunfo ante Monterrey no solo entregó tres puntos, sino que confirmó una evolución colectiva sostenida durante su ciclo al frente del club.

Aun así, consideró que el marcador pudo ser más amplio. “Creo que era un partido para ganarlo con un resultado más abultado”, expresó, aunque remarcó que incluso en los mejores momentos siempre existen detalles por pulir y aspectos a perfeccionar.

La palabra que más repitió fue humildad. “Hay margen de mejora, hay que atacarlo; hay que bañarse de humildad y no dejarse perfumar por una serie de resultados favorables”, enfatizó, marcando una línea clara hacia el interior del vestidor.

Larcamón cerró su análisis con una advertencia estratégica: “Cometeríamos el error de perder la chance de seguir haciendo ajustes y mejoras sobre lo positivo que se viene realizando”. Cruz Azul es líder, pero su técnico insiste en mantener la cabeza fría