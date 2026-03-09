Las palabras de Larcamón luego del triunfo de Cruz Azul sobre San Luis

Cruz Azul firmó una de sus actuaciones más convincentes del torneo al imponerse con claridad 3-0 al Atlético de San Luis. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón mostró autoridad en distintas fases del partido y terminó reflejando en el marcador una superioridad que, según el propio técnico, incluso pudo haber sido mayor.

La "Máquina" dominó buena parte del encuentro y generó múltiples ocasiones de peligro frente al arco rival. Desde los primeros minutos el conjunto celeste mostró intensidad ofensiva y control territorial, condiciones que terminaron inclinando la balanza a su favor en un partido que dejó sensaciones positivas para el proyecto deportivo.

Tras el encuentro, el estratega argentino analizó el rendimiento de su equipo y consideró que el marcador final no refleja del todo la cantidad de oportunidades que generó su escuadra durante el partido.

“Creo que el partido se desarrolló de forma muy favorable para nosotros. El resultado quedó corto en función de los goles que terminamos anotando. Fue un resultado justo, pero incluso corto si se compara con la generación de situaciones que tuvimos”, explicó Larcamón al evaluar el desarrollo del encuentro.

Uno de los nombres que destacó en la noche fue el del delantero uruguayo Gabriel Fernández, pieza clave en el frente ofensivo de Cruz Azul. El atacante fue reconocido por su entrenador como un futbolista determinante dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

Larcamón no dudó en proyectar al atacante incluso hacia la selección uruguaya, resaltando las cualidades físicas y técnicas que lo convierten en un delantero completo dentro del fútbol actual.

“Desde mi punto de vista es uno de los seleccionables por Uruguay. El "Toro" es un espectáculo: un jugador integral, fuerte, con una potencia descomunal y con jerarquía para definir con ambas piernas. Para mí es uno de los mejores centrodelanteros uruguayos”, afirmó el técnico celeste.

Más allá del resultado, el entrenador también fue consultado sobre la situación logística que atraviesa el club. Actualmente Cruz Azul disputa sus partidos como local en el estado de Puebla mientras se define el futuro de su sede para el cierre del torneo.

Ante esta situación, Larcamón rompió el silencio respecto a la posibilidad de que el equipo vuelva a jugar en el Estadio Azteca durante la recta final de la competencia.

“Es un tema estrictamente administrativo. Percibo una gran sinergia con la afición en el Cuauhtémoc y el campo de juego ha mejorado mucho, pero queremos estar lo más cerca posible de nuestra gente”, explicó el técnico sobre el momento actual del club.

El estratega también dejó abierta la posibilidad de un eventual retorno a la capital del país, señalando que el deseo institucional es mantener el vínculo con la afición cementera.

“El hecho de volver a la ciudad representa estar más cerca de nuestros aficionados. Jugar fuera de la ciudad no deja de ser un desgaste”, concluyó Larcamón al referirse al escenario que analiza la directiva de Cruz Azul para el cierre del campeonato.

