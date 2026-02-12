Las palabras de Larcamón previas al cruce en contra de Vancouver

Nicolás Larcamón compareció ante los medios en la previa del duelo de vuelta frente a Vancouver con un mensaje claro: confianza plena en su plantel y ambición intacta. El técnico de Cruz Azul sabe que el margen de error es mínimo, pero también percibe un grupo fortalecido tras semanas intensas.

El estratega cementero destacó el crecimiento colectivo que ha tenido el equipo en las últimas semanas, especialmente después de un cierre de mercado movido. “El grupo está muy bien, muy fuerte y sabemos la clase de jugadores que tenemos, pero después hay que trasladar eso a la cancha”.

Larcamón reconoció que el fortalecimiento del plantel no garantiza resultados automáticos, aunque sí eleva la exigencia interna. “Sabemos que hay rivales muy fuertes, así que sabemos que con los nombres no vamos a hacer nada, van a ser dos torneos muy complicados, pero sabemos que este club te lleva a la máxima exigencia”.

El entrenador no rehuyó a la responsabilidad que implica dirigir a un club con la historia de Cruz Azul. Asumió que el objetivo no es otro que competir por títulos. “Esa es la mentalidad del grupo, a tratar de ganar las dos copas”, explicó, dejando en claro que la ambición es doble.

Sobre la presión que conlleva tener una de las plantillas más completas del campeonato, Larcamón fue directo y consciente del contexto. “No sé en qué lugar de la tabla estamos, si tenemos la mejor plantilla o no, eso tenemos que validarlo en la cancha”, afirmó, alejándose de etiquetas prematuras.

Toluca v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El técnico argentino subrayó que el verdadero juicio llegará en el terreno de juego. "Tenemos un gran equipo, un gran grupo y vamos a intentar pelear por los dos torneos; si somos los mejores o no, lo tenemos que demostrar adentro de la cancha”, agregó con determinación.

Cruz Azul ha sabido sobreponerse a un cúmulo de ausencias que, semanas atrás, condicionaron su rendimiento. Entre lesiones y ajustes tácticos, el equipo encontró respuestas internas que hoy lo muestran más sólido, con variantes y mayor competencia por puestos en cada línea.

Con el Vancouver en el horizonte inmediato, la consigna es clara: avanzar sin descuidar formas, pero priorizando el objetivo. Larcamón entiende que la fortaleza anímica y la cohesión del grupo serán claves en un calendario exigente donde cada partido puede marcar el rumbo del semestre.

