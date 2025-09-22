Las palabras de Larcamón tras el triunfo de Cruz Azul sobre Juárez que les entrega el liderato

Esta jornada, Cruz Azul ha firmado un triunfo clave sobre Juárez en la capital del país. Luego de dicha victoria, los celestes están en la cima de la Liga MX por primera vez en el torneo. Nicolás Larcamón, técnico de los de La Noria, se dice feliz por el presente del club, sin embargo, tiene claro que no han ganado nada.

🗣Nicolás Larcamon:



“Tenemos mucho en juego, trabajamos y ambiciónamos mucho en ese primer lugar”



“Estamos trabajando encomendados para lograrlo” pic.twitter.com/BmcxbVDtDq — Santiago Hernández (@santiagoohdz_) September 20, 2025

Sabemos que sumar tres puntos en casa y responsabilizado porque es un partido que hay que afrontar con una responsabilidad muy grande, ambicionamos el primer lugar, si se da en esta fecha, buenísimo, sobre todo porque el gran objetivo es estar el primer puesto, por no solamente lo que nos puede reconfortar estar en la primera posición. Estamos trabajando para lograr eso. Nicolás Larcamón

Cruz Azul v FC Juarez - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El técnico de la máquina añadió que Juárez era un rival más complejo de lo que el cartel mediático indicaba.

El sentido es muy positivo, son sensaciones reconfortantes. Por lo complejo, lo exigente que es la Liga, este triunfo lo destaco porque Juárez tiene mucho menos cartel que su presente deportivo merece. En la historia tal vez no figura, pero hoy su realidad, su entrenador, jugadores, es para destacar. En definitiva era complejo llevarnos tres puntos, con el armado diezmado del equipo para este juego. Nicolás Larcamón

Larcamón cerró afirmando que más allá del liderato momentáneo, Cruz Azul tiene margen de mejora en todas las líneas.

Desde el momento en que atraviesas todo un proceso, forja y aprendes muchas cosas de este proyecto y esta institución. Estoy muy claro de que el proceso es joven, que lleva nueve fechas de Liga, de las cuales los resultados y la efectividad es muy buena. Reconociendo lo complejo de hilvanar los triunfos, hay aspectos que mejorar, estamos comprometidos a mejorar, sabiendo las ambiciones que tenemos. Nicolás Larcamón

Más noticias sobre la Liga MX