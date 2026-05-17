Las palabras de Lewandowski tras despedirse ante el Camp Nou: "Me voy orgulloso"

Apenas un día antes el goleador polaco de 37 años, Robert Lewandowski, anunció su salida del FC Barcelona en redes sociales con un emotivo video y en el penúltimo partido de la temporada se pudo despedir en casa de los aficionados culés quienes lo corearon su nombre a su salida del campo al minuto 84 en el triunfo 3-1 frente al Real Betis.

After four years full of challenges and hard work, it's time to move on.



I leave with the feeling that the mission is complete. 4 seasons, 3 championships.



I will never forget the love I received from the fans from my very first days.

Catalonia is my place on earth.



Thank you… pic.twitter.com/xrggN3Gisv — Robert Lewandowski (@lewy_official) May 16, 2026

Desde el calentamiento la afición comenzó a gritar el nombre del '9' blaugrana y hasta su salida del campo recibió la enésima ovación de las gradas y fue recibido por Rafa Yuste y Joan Laporta para darle un trofeo de reconocimiento por su trayectoria.

Las declaraciones de 'Lewa' en su despedida ante el Camp Nou

El jugador cerca de su mujer y sus hijos tomó el micrófono y aprovechó para agradecier al público presente por las muestras de afecto ante su partida.

“Para mí es un día muy emocionante y difícil. Cuando llegué a Barcelona sabía que este club era grande, pero vuestro apoyo ha sido increíble. Desde el primer momento me he sentido como en casa. Nunca olvidaré cuando coreabais mi nombre. Gracias a mis compañeros, entrenadores y trabajadores del club. Ha sido un honor jugar en el Barça. Hemos vivido grandes momentos en estos cuatro años. Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré el Barça en mi corazón. Visca el Barça y Visca Catalunya” Robert Lewandowski.

En cuatro temporadas jugando como centro delantero en el FC Barcelona disputó la increíble cantidad de192 partidos, marcando un total de 119 goles y colaborando con 24 asistencias. Además, ganó tres ligas, una Copa del Rey y tres Supercopa de España. Estos números reflejan el gran paso que tuvo defendiendo la camiseta culé.

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