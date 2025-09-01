Las palabras de Nicolás Larcamón luego del trabajado triunfo de Cruz Azul ante Chivas
El entrenador celeste afirma que el rival fue mucho más complejo de lo que su posición en la tabla refleja.
Cruz Azul sigue en el camino del crecimiento dentro de la Liga MX. Los de La Noria vienen de vencer a Chivas en campo ajeno, resultado que les mantiene invictos. Más allá del triunfo, el técnico de los celeste, Nicolás Larcamón, afirma que desde que está en México, nunca se había enfrentado a un rebaño tan competitivo.
Reafirmo lo que dije en la antesala del partido, desde que llegué a la Liga MX he enfrentado muchas veces a Chivas y siento enfrenté a las mejores Chivas desde que estoy en México. Entiendo perfecto la exigencia de un equipo como este y la insatisfacción propia de los resultados, fue un rival que planteó un partido de mucho protagonismo, por largos pasajes impuso condiciones.Nicolás Larcamón
Larcamón afirma que su equipo realizó el juego que trabajaron a lo largo de la semana.
Siento que hicimos muy bien nuestro partido. En el análisis previo, cuando Chivas le logran diferencia se abre mucho para atacar. Hicimos un buen partido, lastimosamente. Porque no siempre un buen partido es imponer condiciones todo el tiempo, sino gestionar la incomodidad propia. Lo hicimos muy bien y destacar el trabajo del rival.Nicolás Larcamón
Con respecto de la lesión de Ángel Sepúlveda, el técnico entiende que el parón FIFA puede ser el tiempo ideal para que el jugador se recupere al cien por ciento.
Destacar el trabajo de Sepúlveda que le decía que lo necesitamos, que le meta a la recuperación y estamos a la espera de estudios. Puede ser una lesión muscular que lo aleje. Nos encuentra en un parate de dos semanas que va de una manera hacerle perder menos competencia. Confío en él que estará muy conectado y ser parte clave de este grupo. A partir de esto, va a encomendarse a una rápida recuperación y no acelerarlo. Hay que recuperarlo en el tiempo para que nos siga dando todo lo que nos está dando.Nicolás Larcamón
Más noticias sobre la Liga MX
Published | Modified
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.