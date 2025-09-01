Las palabras de Nicolás Larcamón luego del trabajado triunfo de Cruz Azul ante Chivas

Cruz Azul sigue en el camino del crecimiento dentro de la Liga MX. Los de La Noria vienen de vencer a Chivas en campo ajeno, resultado que les mantiene invictos. Más allá del triunfo, el técnico de los celeste, Nicolás Larcamón, afirma que desde que está en México, nunca se había enfrentado a un rebaño tan competitivo.

"HOY ENFRENTAMOS A LAS MEJORES CHIVAS DESDE QUE ESTOY EN MÉXICO" 🤯#CentralFOX | Tras el juego en Guadalajara, Nicolás Larcamón reafirmó sus declaraciones sobre Chivas, pues considera que hoy vio a la mejor versión del Rebaño. pic.twitter.com/xobbKKA9OI — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) August 31, 2025

Reafirmo lo que dije en la antesala del partido, desde que llegué a la Liga MX he enfrentado muchas veces a Chivas y siento enfrenté a las mejores Chivas desde que estoy en México. Entiendo perfecto la exigencia de un equipo como este y la insatisfacción propia de los resultados, fue un rival que planteó un partido de mucho protagonismo, por largos pasajes impuso condiciones. Nicolás Larcamón

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Larcamón afirma que su equipo realizó el juego que trabajaron a lo largo de la semana.

Siento que hicimos muy bien nuestro partido. En el análisis previo, cuando Chivas le logran diferencia se abre mucho para atacar. Hicimos un buen partido, lastimosamente. Porque no siempre un buen partido es imponer condiciones todo el tiempo, sino gestionar la incomodidad propia. Lo hicimos muy bien y destacar el trabajo del rival. Nicolás Larcamón

Con respecto de la lesión de Ángel Sepúlveda, el técnico entiende que el parón FIFA puede ser el tiempo ideal para que el jugador se recupere al cien por ciento.

Destacar el trabajo de Sepúlveda que le decía que lo necesitamos, que le meta a la recuperación y estamos a la espera de estudios. Puede ser una lesión muscular que lo aleje. Nos encuentra en un parate de dos semanas que va de una manera hacerle perder menos competencia. Confío en él que estará muy conectado y ser parte clave de este grupo. A partir de esto, va a encomendarse a una rápida recuperación y no acelerarlo. Hay que recuperarlo en el tiempo para que nos siga dando todo lo que nos está dando. Nicolás Larcamón

