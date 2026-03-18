Las palabras de Nicolás Larcamón luego del triunfo de Cruz Azul sobre Monterrey

En la presenten edición de la CONCACAF Liga de Campeones, Cruz Azul parte como el vigente campeón. Siendo el caso, los de la capital del país tienen la responsabilidad de defender su corona. Por ahora, los de La Noria están cumpliendo con el objetivo en puerta.

El equipo que comanda Nicolás Larcamón ha cumplido en la serie de octavos de final dejando en el camino a los Rayados de Monterrey. Luego de dar un paso al frente en el torneo contra los del norte de México, el técnico celeste ofreció declaraciones de optimismo y confort.

El estratega explicó que se decantó por Nico Ibáñez por el hecho de que Gabriel “Toro” Fernández, venía recuperándosehttps://t.co/pFkTkuCxME — El Heraldo de Puebla (@HeraldoPue) March 18, 2026

Sensaciones muy positivas propias de lograr la clasificación. Resolvimos una serie en Octavos de Final, que tranquilamente pudo ser en una instancia decisiva, fue una serie sumamente loe exigente (…) Se ganó, se clasificó y sobre todas las cosas, seguimos en ambos frentes con muy buena perspectiva. Nicolás Larcamón.

Cerrado el capitulo con Monterrey, Nicolás pone el enfoque en el siguiente reto de Cruz Azul dentro del torneo. Los celestes se van a cruzar con uno de los mejores equipos de la MLS, el LAFC.

Va a ser otra serie muy distinta. La realidad es que podría ser en una instancia decisiva de torneo, sabiendo de la jerarquía de sus jugadores y de locales es un equipo que se hace muy fuerte. Nicolás Larcamon

Los Angeles Football Club v St. Louis CITY SC | Harry How/GettyImages

Larcamón cerró su discurso con una crítica hacia la Liga MX. Más en claro, al calendario y la estructura del mismo.



El técnico no entiende porqué el torneo nacional les ha colocado un encuentro en viernes por la noche y en calidad de visita cuando han tenido actividad en martes dentro de una serie de alta intensidad.

Tenemos un partido difícil el viernes, porque hay que viajar. Veremos si los encargados de realizar el cambio, tienen más atención a esos detalles. Nicolás Larcamón

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