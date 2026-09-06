Las palabras de Víctor Manuel Vucetich que podrían acelerar el fichaje de un delantero para Tigres

El sábado 5 de septiembre del 2026, en la cancha del estadio Universitario, los Tigres de la 'U' de Nuevo León recibieron la visita de los Hidrorayos del Necaxa para el partido correspondiente a la fecha número siete por el torneo de Apertura 2026.

Con goles de Owen González por parte del Necaxa y de Rodrigo, el: 'Búfalo' Aguirre para los Tigres, el encuentro acabó 1-1, un resultado que aleja aún más al conjunto local de los principales puestos de la liguilla.

Al término del partido, Víctor Manuel Vucetich habló frente a las cámaras sobre la inminente necesidad de fichar a un centro delantero, y dio una declaración que algunos interpretan como una especie de dardo o indirecta para la directiva felina.

Yo lo estoy esperando desde hace 3 semanas (al centro delantero). Desde que empecé y no se ha podido lograr, pero hay que tener paciencia Víctor Manuel Vucetich

¿Para qué día de esta semana espera tener al refuerzo disponible?



Vucetich: "Lo estoy esperando hace tres semanas cuando empecé, pero no se ha podido, hay que tener paciencia, no podemos contratar por contratar". pic.twitter.com/LfplouLoJK — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) September 6, 2026

Es importante recordar que si bien es verdad que Víctor Manuel Vucetich actualmente funge como director técnico del equipo, su verdadero puesto es el de vicepresidente deportivo. Por lo tanto, la búsqueda y selección de jugadores pasa principalmente por él, lo cual tumbaría la versión de quienes asumieron que dicha declaración fue con la intención de enviar cierto mensaje a los altos mandos de la institución.

¿Por qué Tigres ha demorado tanto en la búsqueda de un centro delantero?

Desde antes de que arrancara la campaña, la inminente salida de Ángel Correa, sumado a la baja de André-Pierre Gignac, dejó en manos de los directivos de Tigres la complicada tarea de fichar a al menos un jugador de alto calibre.

No obstante, la inesperada salida de Guido Pizarro apenas en la fecha dos alteró por completo los planes. El conjunto felino dio prioridad a la búsqueda de un director técnico y pusieron en pausa el tema del delantero.

Y justo cuando todo parecía encaminado a cerrarse, se dio a conocer la salida de Gerardo Torrado, quien fungía como vicepresidente deportivo de la institución, y su lugar fue ocupado por el propio Vucetich, quien, a su vez, desempeña labores de entrenador interino.

Tigres UANL v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

El estratega mexicano ya ha dirigido a Tigres en tres partidos, sumando un total de una victoria y dos empates. La falta de gol en momentos importantes pone en evidencia la necesidad que tiene Tigres de contratar a un elemento a la ofensiva.

No obstante, las condiciones en el mercado actual, así como el perfil que Víctor Manuel desea para su esquema táctico, ha complicado la tara a tal punto de que Tigres continúa sin su refuerzo estrella, faltando días para que cierren los registros.

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