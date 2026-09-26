El escándalo en la Premier League luego de que el Manchester City fuera señalado como culpable de 114 de las 115 acusaciones por presuntas infracciones financieras tiene ahora la palabra de Khaldoon Al Mubarak. El chairman de los Citizens publicó una carta dirigida a los aficionados en la que ratificó la postura de la institución y aseguró que mantienen intacta la confianza en demostrar su inocencia.

El viernes trascendió que una comisión independiente, designada por el jefe del panel judicial independiente de la Premier Murray Rosen KC, fue quien tomó decisiones respecto del expediente abierto contra el City y que la mayoría de los cargos habrían sido probados. El procedimiento, de todas formas, sigue y todavía quedan instancias por completar.

Al Mubarak decidió dirigirse personalmente a los seguidores este sábado. "Luego de los reportes del viernes, muchos de ustedes habrán pasado la noche respondiendo preguntas y mensajes de amigos, familiares y colegas. Yo también. Esto es lo que le dije a mi familia. El proceso de la Premier League todavía tiene un largo camino por recorrer y nuestra confianza e intención de demostrar la inocencia del club siguen siendo tan firmes como cuando comenzó", expresó.

El dirigente explicó que la confidencialidad del procedimiento limita lo que puede comunicar públicamente acerca de la defensa de la institución. "Me gustaría poder compartir muchas cosas con ustedes para ayudarlos a entender por qué confiamos tanto en nuestra posición. La estricta confidencialidad del proceso legal y nuestra determinación de respetarla significan que no puedo hacerlo en este momento. Incluso esta carta pasó por varias revisiones legales para garantizar que cumple con lo establecido", señaló.

El chairman pidió además que los aficionados revisen con atención los comunicados publicados por el City el viernes 25 de septiembre y en febrero de 2023, cuando la Premier League presentó las acusaciones. "Cada palabra importa y sigue vigente", afirmó.

En el comunicado del viernes, la institución señaló que respetó el debido proceso durante ocho años bajo la premisa de que la Junta y el Ejecutivo de la Premier actuarían como un regulador independiente, imparcial y justo, libre de influencias partidistas.

Al Mubarak insistió en que la posición de los Citizens no cambió a partir de los reportes más recientes. "Aunque algunas personas se apresuraron a sacar sus propias conclusiones y existe mucha información circulando a nuestro alrededor, nada cambió. Hemos enfrentado desafíos juntos anteriormente y los hemos superado. Siguen existiendo personas que quieren perjudicar el impulso de nuestro club. No les daremos esa oportunidad", sentenció.

Manchester City | Leonhard Simon - UEFA/GettyImages

El caso empezó formalmente en 2023, cuando el City fue acusado de numerosas infracciones de las reglas financieras de la liga inglesa. En ese momento, la institución manifestó su sorpresa por las acusaciones y afirmó contar con un conjunto exhaustivo de pruebas en respaldo de su posición.

Si alguna infracción queda acreditada dentro del procedimiento, las dos partes pueden apelar la decisión dentro de un plazo de 14 días. Una eventual apelación sería estudiada por una comisión diferente integrada por tres miembros. Las posibles sanciones contemplan multas, deducciones de puntos y otras medidas deportivas, aunque todavía no fue determinada ninguna pena para el City.

Al Mubarak cerró su carta llevando la atención hacia los próximos compromisos deportivos del equipo, que visitará Anfield y posteriormente recibirá al PSG por la Champions League. "Son momentos que nos dan una oportunidad para celebrar la fortaleza de la familia del Manchester City. Gracias, como siempre, por su apoyo permanente", concluyó.