Las palabras desde el entorno de Lewandowski que presagian que el adiós del polaco está más cerca que nunca

El futuro de Robert Lewandowski en el FC Barcelona vuelve a colocarse en el centro del foco mediático. Esta vez no ha sido el propio delantero quien ha hablado, sino su esposa, Anna Lewandowska, cuyas palabras han resonado con fuerza en el entorno blaugrana y han abierto un escenario de incertidumbre que hasta ahora se manejaba con más cautela.

Antes de nada, conviene recordar un dato clave: Lewandowski tiene contrato con el Barça hasta junio de 2026. Es decir, a nivel contractual, su continuidad no es una urgencia inmediata. Sin embargo, las declaraciones de Anna, recogidas por el medio polaco Onet Plejada, introducen un matiz emocional y temporal que cambia la percepción del caso.

🚨🗣️ Anna Lewandowski (wife of Robert Lewandowski):



"It will probably be my husband's last season here (Barça)." pic.twitter.com/ubYMPBjGFJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 31, 2026

“Veremos cómo va la temporada en Barcelona este año porque, digamos, probablemente será la última de mi marido aquí”, afirmó. Una frase contundente, pronunciada con naturalidad, pero cargada de significado. Anna añadió que están “exprimiendo” esta etapa, disfrutando cada partido y cada momento con la afición, conscientes de que algún día todo eso se acabará.

En clave Barça, las palabras no pasan desapercibidas. Lewandowski sigue siendo una figura capital en el vestuario y un referente ofensivo, pero también es evidente que el club vive un proceso de transición, con la mirada puesta en el futuro y en una progresiva renovación de roles. La edad del delantero, su peso salarial y la evolución deportiva del equipo forman parte de una ecuación compleja.

Desde el club no hay señales de alarma pública ni movimientos inmediatos, pero sí una lectura clara: el ciclo de Lewandowski entra en su fase final. Ya sea en 2026 o antes, el Barça sabe que debe prepararse para un escenario sin su ‘9’.

Mientras tanto, Robert sigue marcando goles y compitiendo al máximo nivel. Y quizá ahí esté la clave: disfrutar del presente sin forzar el futuro. Como dijo Anna, sabiendo que nada de esto es eterno.