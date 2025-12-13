''Las peores 48 horas desde que llegué al Chelsea'', la dura declaración de Enzo Maresca

Enzo Maresca no exageró cuando dijo que había vivido “las peores 48 horas” desde que llegó al Chelsea. El empate 1-1 ante el Arsenal, a finales de noviembre, no solo dejó un punto: dejó dudas. Dudas en el entorno, en la grada y, según reconoció el propio entrenador, una sensación clara de que los aficionados habían empezado a perder la confianza en el equipo. En Stamford Bridge se respiraba impaciencia, y Maresca lo sintió de frente. “Fue duro, muy duro”, admitió, consciente de que en el Chelsea el crédito se gasta rápido.

Con ese contexto, el duelo ante el Everton por la jornada 16 de la Premier League era más que un partido. Representaba una prueba que exigía carácter. Los ‘blues’ llegaban golpeados, con cuatro encuentros sin ganar y el recuerdo, fresco todavía, de la inesperada derrota frente al Atalanta en la Champions League.

El Everton, además, no era un invitado cómodo. El equipo de David Moyes arribó a Londres con dos victorias consecutivas y 12 puntos sumados de los últimos 15 posibles. Y lo demostró desde el inicio, adueñándose del balón y jugando con confianza. Pero al minuto 21 apareció una jugada que cambió el ánimo del estadio. Malo Gusto filtró un pase perfecto y Cole Palmer definió mano a mano para el 1-0. El gol, además, tuvo un peso emocional especial: Palmer volvía a marcar tras una larga ausencia por lesión.

El Chelsea mejoró después del gol. Garnacho tuvo dos opciones claras para ampliar la ventaja, pero falló. El Everton respondió y coqueteó con el empate, hasta que, cuando el 1-1 parecía inevitable, los locales golpearon otra vez. Neto desbordó, tiró el centro atrás y Malo Gusto cerró la jugada para el 2-0.

En la segunda mitad, el equipo de Maresca controló el partido. Garnacho volvió a perdonar y el poste evitó el descuento de Ndiaye, pero el resultado no se movió. El Chelsea ganó, sumó tres puntos vitales y se colocó, de momento, cuarto de la general, con 28 unidades. Más allá de la tabla, la victoria sirvió para algo igual de importante: recuperar la confianza perdida… empezando por la de su gente.

