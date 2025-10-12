Las peores derrotas que ha recibido Javier Aguirre al frente de la selección mexicana

Este sábado en el AT&T Stadium, Colombia dio un golpe de realidad a la selección mexicana al golearla 4-0 en duelo amistoso, gracias a las dianas de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, algo que sin duda preocupa pues faltan algunos meses para el Mundial 2026.



De nueva cuenta, el técnico Javier Aguirre está en el ojo del huracán, pues empezó a ser criticado por los aficionados debido al nivel mostrado por el equipo, sobre todo por la convocatoria de algunos jugadores que no están en el nivel óptimo, sin olvidar que hace poco declaró que le importaban más las formas que el resultado, aunque con esta exhibición sufrida, ese argumento de poco le servirá. El próximo martes 14 de octubre, El Tricolor tiene otra prueba frente a Ecuador, esperando que deje una mejor imagen.



Por ahora, vamos a repasar otras goleadas que ha sufrido México bajo el mando del Vasco a lo largo de sus tres procesos:

1. Subcampeón en la Copa América 2001

Ramón Morales sufriendo la marca colombiana | RODRIGO ARANGUA/GettyImages

El conjunto mexicano sorprendió a todo el mundo al instalarse en la gran final del certamen sudamericano.



México quedó ubicado en el Grupo B. En su primer cotejo, El Tricolor venció a Brasil por la mínima de Jared Borgetti, después igualó sin goles frente a Paraguay y por último, cayó contra Perú por la mínima.



Para los cuartos de final, los del Vasco le pegaron 2-0 a Chile a través de Jesús Arellano y Daniel Osorno. En la semifinal derrotó 2-1 a Uruguay, de la mano de Borgetti y Alberto García-Aspe. Ya en la final, el anfitrión Colombia ganó 1-0 en El Campín, con un tanto de Iván Ramiro Córdoba, lo que fue un duro golpe tras haber dado una gran actuación.

2. La triste caída ante el vecino incómodo

USA's Landon Donovan scores off a header in the 65 | GREG WOOD/GettyImages

Sin duda la derrota más dolorosa y que rompió más corazones en México.



El Tricolor sobrevivió a su grupo al vencer 0-1 a Croacia, remontar 2-1 a Ecuador y empatar 1-1 frente a Italia. En octavos de final el rival fue Estados Unidos, por lo que se creía accesible poder calificar a los cuartos de final debido al historia entre ambos conjuntos, sin embargo, todos los aficionados aztecas se sorprendieron al ver la desconcertante caída 0-2 gracias a Brian McBride y Landon Donovan.

3. Amargo debut en El Cuscutlán

Nery Castillo | EITAN ABRAMOVICH/GettyImages

El Vasco fue buscado para fungir como ‘bombero’ tras el mal proceso del sueco Sven-Göran Eriksson, que tenía al Tricolor al borde de la eliminación en el proceso mundialista hacia Sudáfrica 2010.



El primer partido del técnico fue en un Cuscatán a reventar, con un recibimiento y ambiente hostil, el cual funcionó, ya que El Salvador derrotó 2-1 gracias a Julio Martínez y Eliseo Quintanilla, pese a un penal convertido por Cuauhtémoc Blanco, haciendo aún más grande la herida.

4. Realidad Europea previo al Mundial 2010

Ricardo Osorio y Wayne Rooney | Clive Mason/GettyImages

Para prepararse de la mejor forma, se consiguieron partidos amistosos contra rivales de jerarquía en territorio europeo.



Inglaterra recibió a México en Londres y ganó 3-1 a través de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson, con Guillermo Franco descontando.



Después se viajo a Freiburg para medirse a los Países Bajos, que también salió airoso al imponerse 2-1 con doblete de Robin van Persie, mientras Javier 'Chicharito' Hernández puso el tanto azteca.

5. Uruguay selló el destino de México en Sudáfrica 2010

Guille Franco | Soccrates Images/GettyImages

El Tricolor quedó ubicado en el Grupo A del Mundial 2010. Logró sacar el empate 1-1 con el anfitrión Sudáfrica y sorprendió al doblegar 0-2 a Francia, por lo que tenía en las manos quedar como líder del sector para evitar a Argentina en los octavos de final, sin embargo, El Vasco hizo cambios y experimentos en su cuadro titular que llevaron a perder frente a Uruguay tras el solitario tanto de Luis Suárez. De haber podido jugar contra Corea del Sur, toco jugar contra La Albiceleste.

6. Argentina, el ‘coco’ de México otra vez

Argentina v Mexico: 2010 FIFA World Cup - Round of Sixteen | Richard Heathcote/GettyImages

Apenas en el 2006, La Albiceleste eliminó al Tricolor en un duelo cardiaco correspondiente a los octavos de final del Mundial de Alemania. Era la oportunidad de cobrar revancha en Sudáfrica 2010, pero las fallas en la parte baja y el arbitraje costaron mucho.



Un error defensivo de Ricardo Osorio, que perdió el balón en la salida y un tanto en fuera de lugar más grande que el estadio que todo el mundo vio en las pantallas, dejaron un 3-1 a favor de los argentinos con doblete de Carlos Tévez y diana de Gonzalo Higuaín, con Chicharito descontando.

7. Estados Unidos se quedó con la Nations League

Uriel Antuna | Click Thompson/GettyImages

En la Liga de Naciones de la CONCACAF 2023-2024, México nuevamente se encaró con el vecino del norte, pero una vez más no pudo hacerse con el título. Las Barras y Las Estrellas venían de llevarse los dos pasados campeonatos del certamen y se erigieron como tricampeones al doblegar 2-0, con los pirulos de Tyler Adams y Giovanni Reyna.

8. Goleada de Uruguay en amistoso y derrota ante Brasil

Mexico v Uruguay - International Friendly | Matthew Stockman/GettyImages

Otro rival sudamericano que le pasa por encima al Vasco. El 5 de junio del 2024, se enfrentó a La Garra Charrúa que vapuleó 0-4 con un triplete de Darwin Núñez y una diana de Facundo Pellistri.



Unos días después, La Canarinha pegó 2-3 con los tantos de Andreas Pereira, Gabriel Martinelli y Endrick Moreira, mas el descuento vino por un autogol de Yan Couto y un gol de Memo Martínez.

9. Suiza dio otro golpe de realidad este 2025

Mexico v Switzerland - International Friendly | Chris Gardner/GettyImages

Otra vez se buscó un rival de jerarquía para probar al equipo azteca, pero los helvéticos fueron mejores y se llevaron la victoria 2-4, el pasado 7 de junio del 2025. Santi Giménez y Ángel Sepúlveda anotaron por México, pero los suizos dijeron presente con Breel Embolo, Zeki Amdouni, Dan Ndoye y Fabian Rieder.