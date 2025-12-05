Las peores selecciones en la historia de los Mundiales

La Copa del Mundo es una celebración que dura un mes y en la que participan las mejores selecciones del planeta, verdaderos titanes del fútbol que se enfrentan en el escenario más importante del deporte, un festival y un festín para los ojos.

Los aficionados de todas las generaciones podrán recordar al menos un fracaso: un país que llega a la fiesta con el mejor espíritu pero que pronto se despiden a la brevedad de la competencia.

Han sido muchos los que han deshonrado el escenario de la Copa Mundial a lo largo de los años. Aquí, Sports Illustrated Fútbol analiza algunos de los peores que han participado en la competición a lo largo de su ilustre historia.

12. Francia - 2010

Francia tuvo un pésimo Mundial 2010 | Stu Forster/GettyImages

Francia quedó eliminada del Mundial de 2010 de forma vergonzosa. La pésima campaña de Francia en el Mundial de 2010 completó un ciclo de 12 años completamente extraño en la competición.



Campeones en 1998, Les Bleus quedaron eliminados en la fase de grupos en 2002 antes de alcanzar la final de nuevo en 2006. Sin embargo, esta vez, bajo la dirección de Raymond Domenech, las cosas fueron bastante mal.



Empatados por Uruguay y luego derrotados por México —un partido en el que Nicolas Anelka le dijo a Domenech en el descanso: "¡Vete a la mierda, hijo de puta!"—, Francia se despidió dócilmente de la competición al perder contra la modesta anfitriona Sudáfrica. Una situación bastante vergonzosa, en definitiva.

11. Indias Orientales Neerlandesas - 1938

Italia ganó el Mundial en 1938 | Keystone/GettyImages

Las Indias Orientales Neerlandesas (actualmente Indonesia) tienen uno de los peores récords en la historia de la Copa Mundial.



Siendo el único equipo que solo ha jugado un partido de la Copa Mundial, solo cuentan con una derrota contundente.



En 1938, cuando el torneo pasó directamente a un formato de eliminatorias, las Indias Orientales Neerlandesas se enfrentaron a Hungría, a la postre finalista, en octavos de final, donde cayeron con una paliza de 6-0 en su única participación en la Copa Mundial.

10. Qatar - 2022

Qatar tuvo un deplorable desempeño en el Mundial 2022 | Soccrates Images/GettyImages

Hay muchas más selecciones que han tenido campañas de cero puntos en la Copa Mundial, pero, aunque su historial no es técnicamente de los peores, Qatar figura en esta lista como el peor país anfitrión en la historia de la competición.



España (1982) y Sudáfrica (2010) podrían haber compartido ese honor tan indeseado anteriormente, pero tras una desalentadora fase de grupos en la que los cataríes fueron superados por completo en sus derrotas ante Ecuador, Senegal y Países Bajos, el equipo de Félix Sánchez no puede escapar.

9. México - 1978

La selección mexicana tuvo un pésimo Mundial en 1978 | Alessandro Sabattini/GettyImages

Su equipo de 1978 ostenta uno de esos pésimos récords, abandonando la competición tras perder sus tres encuentros... Rotundamente.



Su torneo comenzó con una goleada de 3-1 a manos de Túnez, antes de ser aplastado 6-0 por Alemania Occidental y eliminado cómodamente 3-1 por Polonia. Un año para el olvido para los mexicanos.

8. Francia - 2002

Francia en el Mundial de 2002 | PATRICK HERTZOG/GettyImages

Continuando con el desastre de 2014 mencionado anteriormente. Francia comenzó su defensa del título mundial con una de las mayores sorpresas en la historia del torneo: perdió 1-0 contra Senegal, con el gol de la victoria del fallecido Papa Bouba Diop en el primer tiempo.



El equipo de Roger Lemerre concluyó su participación en el Mundial de 2002 con un empate 0-0 contra Uruguay y una derrota 2-0 contra Dinamarca, poniendo fin a su defensa del título sin marcar un solo gol.

7. Arabia Saudita – 2002

Arabia Saudita en 2002 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El 2002 también vio a una de las peores selecciones del Mundial —en términos estadísticos, claro está— de la historia.



Si bien Arabia Saudita pudo haber impresionado sutilmente en Qatar 2022, su selección de 2002 no lo hizo. Una fase de grupos en la que perdieron 8-0 contra Alemania, 1-0 contra Camerún y 3-0 contra Irlanda consolidó su posición como la peor selección del torneo, y una de las peores de la historia del Mundial.

6. Corea del Norte - 2010

Corea del Norte tuvo un grupo complicado en 2010 | Handout/GettyImages

Corea del Norte se clasificó para el Mundial por segunda vez en 2010, pero no aprovechó al máximo su hazaña.



En su primer partido mundialista en 44 años, los norcoreanos sufrieron una respetable derrota por 2-1 ante Brasil en su primer partido. Sin embargo, la palabra "respetable" no bastó para describir la posterior goleada por 7-0 a manos de Portugal y la derrota por 3-0 ante Costa de Marfil.

5. Bolivia - 1950

Uruguay fue campeón en 1950 | -/GettyImages

El Mundial de 1950 fue un torneo peculiar; hubo cuatro grupos: dos de cuatro equipos, uno de tres y un grupo final de solo dos equipos tras la retirada de Francia de la competición antes de jugar.



En ese grupo final, Uruguay, a la postre campeón, se enfrentó a Bolivia: un partido para asegurar su pase a la fase final del torneo. Resultó que "partido" no era la descripción adecuada de los acontecimientos que tuvieron lugar el 2 de julio de 1950, cuando Uruguay puso fin rápidamente a la participación de Bolivia en el Mundial con una goleada de 8-0.

4. Grecia - 1994

La eufórica celebración de Maradona ante Grecia en 1994 | Getty Images/GettyImages

¿Recuerdan cuando un Diego Maradona un poco trastornado se volvió completamente loco en el Mundial tras meter un golazo desde fuera del área? Sí, eso fue contra la pobre Grecia en un desastre de torneo en 1994.



Los griegos perdieron ese partido en particular 4-0, antes de sucumbir ante Daniel Amokachi y Nigeria por un marcador ligeramente más respetable de 2-0.



Pero decididos a pasar a la historia como uno de los peores equipos de la historia de la Copa Mundial, Grecia fue vapuleada 4-0 por Bulgaria en su último partido de la fase de grupos, terminando con cero goles y diez en contra. No les sorprenderá saber que el entrenador Alketas Panagoulias renunció de inmediato.

3. Haití - 1974

La selección argentina en 1974 se enfrentó a Haití | STAFF/GettyImages

El año 1974 trajo consigo un par de selecciones mundialistas memorablemente lamentables, una de las cuales fue Haití.



La primera y (hasta la fecha) única participación de los haitianos en un Mundial (regresarán para el 2026 en Norteamérica) terminó de forma increíblemente decepcionante, quedando eliminados en la fase de grupos tras una derrota por 3-1 ante Italia, una goleada por 7-0 a manos de Polonia, que a la postre sería tercera, y una derrota por 4-1 ante Argentina.



Estos resultados los dejaron con una diferencia de goles de -12.

2. El Salvador - 1982

Italia fue campeón en 1982 | Image Photo Agency/GettyImages

El Salvador igualó la pésima diferencia de goles de Haití ocho años después, terminando su participación en la fase de grupos del Mundial de 1982 con tres derrotas desalentadoras, en las que anotó un gol y recibió 13.



Como nota positiva, ese año mejoró ligeramente su participación en 1970 (su única otra participación en el Mundial), en la que no anotó ningún gol y recibió nueve en su grupo.



Sus dos últimos partidos en España fueron bastante reñidos, con derrotas por 1-0 y 2-0 ante Bélgica y Argentina respectivamente, pero nunca les sería fácil remontar su derrota por 10-1 en la primera jornada ante Hungría.

1. Zaire - 1974

Jairzinho7, Nelinho14, Rivelino10, Marinho Chagas6 (Brazil)

World Cup 1974, Zaire vs Brazil 0-3 at Parkstadion

in Gelsenkirchen, West Germany 22 June 1974

Photo by Masahide Tomikoshi / TOMIKOSHI PHOTOGRAPHY pic.twitter.com/oBmMXgkPmE — tphoto (@tphoto2005) July 6, 2024

Sin embargo, el peor equipo de la historia de la Copa Mundial debe ser considerado Zaire (ahora conocido como la República Democrática del Congo), el otro equipo mencionado, memorablemente lamentable, en 1974.



En su única participación en la Copa Mundial hasta la fecha, el equipo, como era de esperar, perdió sus tres partidos de la fase de grupos: 2-0 ante Escocia, 9-0 ante Yugoslavia y 3-0 ante Brasil, acumulando 14 goles en el lado equivocado y un rotundo cero en el otro.



Sus actuaciones serán para siempre legendarias por alcanzar la peor diferencia de goles en una fase de grupos de la Copa Mundial, al menos por ahora.

MÁS NOTICIAS DEL MUNDIAL 2026: