Las posibilidades de pasar de fase de grupos de la selección mexicana en el Mundial 2026 según la IA

El Tri disputará el partido inaugural ante Sudáfrica
Benjamín Guerra|
Se celebró el sorteo final de la FIFA para la Copa del Mundo 2026
Se celebró el sorteo final de la FIFA para la Copa del Mundo 2026 | MANDEL NGAN/GettyImages

La selección mexicana ha sido asignada al Grupo A como anfitriona de la Copa del Mundo 2026, junto a otros tres equipos definidos en el sorteo realizado este viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C. Los rivales son:

  • México (anfitrión, Pot 1)
  • Corea del Sur (Pot 2)
  • Sudáfrica (Pot 3)
  • Ganador del Playoff D UEFA (Pot 4: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Islandia – se definirá en marzo de 2026)

Todos los partidos de grupo de México se jugarán en territorio nacional: en el Estadio Azteca (Ciudad de México) y el Estadio Akron (Guadalajara).

El partido inaugural del torneo será México vs. Sudáfrica el 11 de junio de 2026 en el Azteca.

Quedó definido el sorteo de la Copa del Mundo 2026

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Grupo K

Grupo L

México

Canadá

Brasil

Estados Unidos

Alemania

Países Bajos

Belgica

España

Francia

Argentina

Portugal

Inglaterra

Sudáfrica

Ganador Play-off A

Marruecos

Paraguay

Curazao

Japón

Egipto

Cabo Verde

Senegal

Argelia

Ganador Play-off 1

Croacia

Corea del Sur

Qatar

Haití

Australia

Costa de Marfil

Ganador Play-off B

Irán

Arabia Saudita

Irak/Bolivia/Surinam

Austria

Uzbekistán

Ghana

Ganador Play-off D

Suiza

Escocia

Ganador Play-off C

Ecuador

Túnez

Nueva Zelanda

Uruguay

Noruega

Jordania

Colombia

Panamá

Las posibilidades de México de avanzar a 16avos del Mundial 2026 según la IA

Según la Inteligencia Artificial de Grok, dado el grupo relativamente favorable, las probabilidades de que México pase de la fase de grupos son altas. Basado en análisis post-sorteo de expertos y modelos predictivos, se estima un 70-85% de chances de terminar en el top 2 del grupo.

Ventaja de localía: México jugará los tres partidos en casa, con apoyo masivo de la afición. Históricamente, como anfitrión en 1970 y 1986, alcanzó cuartos de final.

Rivales accesibles

Sudáfrica: Equipo competitivo en África, pero México debería dominar en casa. Se enfrentaron en la inauguración del Mundial Sudáfrica 2010.

Corea del Sur: Rival duro (empate 2-1 en amistoso reciente), pero México tiene ventaja en duelos directos (2 victorias, 1 empate en Mundiales).

Playoff UEFA D: Los posibles oponentes son equipos de segundo nivel europeo. Dinamarca (si clasifica) sería el más fuerte, pero México empató 2-2 con ellos en 2018; los otros (República Checa, Macedonia o Islandia) son más manejables.

Estadísticas históricas: México ha clasificado de grupos en siete de sus últimos ocho Mundiales (2010-2022), solo falló en Qatar 2022 por diferencia de goles.

Escenarios Probables

Mejor caso (80% + chance de 1er lugar): ganar a Sudáfrica y playoff (6 puntos), empatar con Corea (7 puntos total). Avanzan como líderes.

Caso base (70% chance): ganar 1-2 partidos (4-6 puntos), suficiente para top 2 dada la debilidad relativa del grupo.

Peor caso (15-20% riesgo de eliminación): perder vs. Corea y empatar/derrotar a los otros (3 puntos o menos), quedando terceros.

En resumen, este es uno de los grupos más "amigables" para México entre los posibles. Con preparación sólida, el tricolor tiene un camino claro para avanzar de ronda. El combinado azteca puede soñar con el quinto partido.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

