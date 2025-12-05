Las posibilidades de pasar de fase de grupos de la selección mexicana en el Mundial 2026 según la IA
La selección mexicana ha sido asignada al Grupo A como anfitriona de la Copa del Mundo 2026, junto a otros tres equipos definidos en el sorteo realizado este viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C. Los rivales son:
- México (anfitrión, Pot 1)
- Corea del Sur (Pot 2)
- Sudáfrica (Pot 3)
- Ganador del Playoff D UEFA (Pot 4: Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Islandia – se definirá en marzo de 2026)
Todos los partidos de grupo de México se jugarán en territorio nacional: en el Estadio Azteca (Ciudad de México) y el Estadio Akron (Guadalajara).
El partido inaugural del torneo será México vs. Sudáfrica el 11 de junio de 2026 en el Azteca.
Quedó definido el sorteo de la Copa del Mundo 2026
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo L
México
Canadá
Brasil
Estados Unidos
Alemania
Países Bajos
Belgica
España
Francia
Argentina
Portugal
Inglaterra
Sudáfrica
Ganador Play-off A
Marruecos
Paraguay
Curazao
Japón
Egipto
Cabo Verde
Senegal
Argelia
Ganador Play-off 1
Croacia
Corea del Sur
Qatar
Haití
Australia
Costa de Marfil
Ganador Play-off B
Irán
Arabia Saudita
Irak/Bolivia/Surinam
Austria
Uzbekistán
Ghana
Ganador Play-off D
Suiza
Escocia
Ganador Play-off C
Ecuador
Túnez
Nueva Zelanda
Uruguay
Noruega
Jordania
Colombia
Panamá
Las posibilidades de México de avanzar a 16avos del Mundial 2026 según la IA
Según la Inteligencia Artificial de Grok, dado el grupo relativamente favorable, las probabilidades de que México pase de la fase de grupos son altas. Basado en análisis post-sorteo de expertos y modelos predictivos, se estima un 70-85% de chances de terminar en el top 2 del grupo.
Ventaja de localía: México jugará los tres partidos en casa, con apoyo masivo de la afición. Históricamente, como anfitrión en 1970 y 1986, alcanzó cuartos de final.
Rivales accesibles
Sudáfrica: Equipo competitivo en África, pero México debería dominar en casa. Se enfrentaron en la inauguración del Mundial Sudáfrica 2010.
Corea del Sur: Rival duro (empate 2-1 en amistoso reciente), pero México tiene ventaja en duelos directos (2 victorias, 1 empate en Mundiales).
Playoff UEFA D: Los posibles oponentes son equipos de segundo nivel europeo. Dinamarca (si clasifica) sería el más fuerte, pero México empató 2-2 con ellos en 2018; los otros (República Checa, Macedonia o Islandia) son más manejables.
Estadísticas históricas: México ha clasificado de grupos en siete de sus últimos ocho Mundiales (2010-2022), solo falló en Qatar 2022 por diferencia de goles.
Escenarios Probables
Mejor caso (80% + chance de 1er lugar): ganar a Sudáfrica y playoff (6 puntos), empatar con Corea (7 puntos total). Avanzan como líderes.
Caso base (70% chance): ganar 1-2 partidos (4-6 puntos), suficiente para top 2 dada la debilidad relativa del grupo.
Peor caso (15-20% riesgo de eliminación): perder vs. Corea y empatar/derrotar a los otros (3 puntos o menos), quedando terceros.
En resumen, este es uno de los grupos más "amigables" para México entre los posibles. Con preparación sólida, el tricolor tiene un camino claro para avanzar de ronda. El combinado azteca puede soñar con el quinto partido.
