La selección de Estados Unidos (USMNT) ha sido asignada al Grupo D como anfitriona de la Copa del Mundo 2026, junto a otros tres equipos definidos en el sorteo realizado este viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C. Los rivales son:

Estados Unidos (anfitrión, Pot 1)

Paraguay (Pot 2)

Australia (Pot 3)

Ganador del Playoff A UEFA (Pot 4: Italia, Gales, Bosnia-Herzegovina o Irlanda del Norte – se definirá en marzo de 2026)

📺 Telemundo la casa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ en español por @Telemundo y Peacock#MundialTelemundo #Somos26 #SorteoMundial pic.twitter.com/mGRR6F14Uy — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) December 5, 2025

Los partidos de grupo de Estados Unidos se jugarán en territorio nacional: el partido inaugural del USMNT será el 12 de junio de 2026 en SoFi Stadium (Los Ángeles) contra Paraguay, seguido de encuentros en Seattle y Kansas City. Todos los juegos de grupo se disputarán en Estados Unidos.

Quedó definido el sorteo de la Copa del Mundo 2026

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Grupo I Grupo J Grupo K Grupo L México Canadá Brasil Estados Unidos Alemania Países Bajos Belgica España Francia Argentina Portugal Inglaterra Sudáfrica Ganador Play-off A Marruecos Paraguay Curazao Japón Egipto Cabo Verde Senegal Argelia Ganador Play-off 1 Croacia Corea del Sur Qatar Haití Australia Costa de Marfil Ganador Play-off B Irán Arabia Saudita Irak/Bolivia/Surinam Austria Uzbekistán Ghana Ganador Play-off D Suiza Escocia Ganador Play-off C Ecuador Túnez Nueva Zelanda Uruguay Noruega Jordania Colombia Panamá

Las posibilidades de avanzar a 16avos de Estados Unidos según la IA

Según la Inteligencia Artificial de Grok, dado el grupo favorable, las probabilidades de que Estados Unidos pase de la fase de grupos son muy altas. Basado en análisis post-sorteo de expertos y modelos predictivos, se estima un 80-90% de chances de terminar en el top 2 del grupo, con un 70% de avanzar como líderes.

Ventaja de localía: Estados Unidos jugará los tres partidos en casa, con apoyo masivo de la afición. En 1994 (como anfitrión), avanzaron de grupo y llegaron a octavos.

Rivales accesibles

Paraguay: Equipo sólido en Sudamérica, pero Estados Unidos ha ganado los últimos amistosos (2-0 en 2024). Históricamente, duelos equilibrados, pero localía inclina la balanza.

Australia: Rival duro en Asia-Oceanía (finalista Asian Cup 2023), pero Estados Unidos los superó 1-0 en amistoso 2025. Australia ha fallado en grupos recientes (eliminados en 2022).

Playoff UEFA A: Los posibles oponentes son de segundo/tercer nivel europeo. Italia (si clasifica) sería el más fuerte, pero viene de no clasificar en 2022 y enfrenta presión; los otros (Gales, Bosnia, Irlanda del Norte) son más manejables. Estados Unidos empató 0-0 con Gales en 2022.

Estadísticas históricas: Estados Unidos ha clasificado de grupos en seis de sus últimas ocho participaciones (2002-2022), con cuartos en 2002 como mejor resultado.

Escenarios Probables

Mejor caso (85% + chance de 1er lugar): Ganar a Paraguay y playoff (6 puntos), empatar/ganar a Australia (7-9 puntos total). Avanzan como líderes, enfrentando rivales de grupos "fáciles" en 32avos.

Caso base (80% chance): Ganar dos partidos (6 puntos), suficiente para top 2 incluso con Italia. Clasificación cómoda.

Peor caso (10-15% riesgo de eliminación): Empatar todo o perder vs. Italia/Australia (3 puntos o menos), quedando terceros bajos y sin clasificar por méritos.

En resumen, este es uno de los grupos más accesibles para Estados Unidos entre los posibles, sin "grupos de la muerte". Con preparación sólida bajo Pochettino, el USMNT tiene un camino claro para octavos (donde avanzó en 2014) y soñar con más en casa. Si Italia clasifica, el porcentaje baja a 75%, pero aún favorables. El sueño americano está vivo.