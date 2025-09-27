Las posibles alineaciones de Querétaro vs Tigres UANL en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio La Corregidora de Querétaro, entre el Club Querétaro y Club Tigres UANL.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 17:00 horas (Ciudad de México) y 19:00 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de Querétaro para el partido vs Tigres UANL

Santiago Homenchenko ha llamado la atención en Gallos Blancos | Manuel Velasquez/GettyImages

Guillermo Allison (PO): portero mexicano de 34 años, con más de 200 partidos en Liga MX; debutó con Cruz Azul y se unió a Querétaro en 2023, destacando por su altura (1.92 m) y experiencia en portería.

Jaime Gómez Valencia (LD): lateral derecho mexicano de 31 años, formado en Querétaro; con pasos por Juárez y Tijuana, mide 1.75 m y es conocido por su solidez defensiva y contribuciones en ataque.

Diego Reyes (DFC): defensa central mexicano de 33 años, campeón olímpico en Londres 2012; con experiencia en Europa (Porto, Real Sociedad) y Tigres, regresó a México en 2025 con Querétaro por su liderazgo y duelos aéreos.

Santiago Homenchenko (DFC): mediocampista defensivo uruguayo de 21 años, en préstamo de Pachuca desde 2025; surgió en Plaza Colonia y Danubio, destaca por su zurda y visión en el medio campo a 1.86 m de estatura.

Francisco Venegas (LI): lateral izquierdo mexicano de 26 años, canterano de Pachuca; mide 1.84 m y aporta versatilidad defensiva, habiendo jugado en Mazatlán antes de llegar a Querétaro en 2024.

Eduardo Armenta (MC): mediocampista central mexicano de 23 años, surgido de Dorados; con experiencia en León y Necaxa, se unió a Querétaro en 2025 por su dinamismo y recuperación de balones a 1.73 m.

Ángel Zapata (MC): mediocampista defensivo mexicano de 24 años, formado en Tigres; participó en el Maurice Revello Tournament 2022 con la Sub-21, conocido por su tenacidad a pesar de su baja estatura (1.66 m).

Jhojan Julio (MD): mediocampista ofensivo ecuatoriano de 27 años, hermano de Anderson Julio; con pasos por LDU Quito y Tijuana, destaca por su velocidad y asistencias, habiendo llegado a Querétaro en 2024.

Rodrigo Bogarín (MCO): mediocampista ofensivo paraguayo de 27 años, en préstamo de Defensa y Justicia desde 2025; surgió en Olimpia, es versátil en ataque y mide 1.82 m, aportando goles clave.

Jonathan Perlaza (MI): extremo izquierdo ecuatoriano de 28 años, con Guayaquil como cuna futbolística; en Querétaro desde 2020, es zurdo y veloz a 1.75 m, con experiencia en Emelec.

Lucas Rodríguez (DC): atacante argentino de 28 años, ex Estudiantes y Defensa; llegó a Querétaro en 2024 por su creatividad y regate, mide 1.69 m y tiene ciudadanía italiana.

La posible alineación de Tigres UANL para el partido vs Querétaro

Aquino volvería al once inicial | Azael Rodriguez/GettyImages

Nahuel Guzmán (PO): portero argentino de 39 años, apodado "Patón"; ídolo de Tigres desde 2014 con 5 títulos de Liga MX, mide 1.91 m y es conocido por su carisma y paradas clave en finales.

Javier Aquino (LD): lateral derecho mexicano de 35 años, olímpico en 2012; con pasos por Villarreal y Cruz Azul, en Tigres desde 2015, destaca por su velocidad y asistencias a 1.67 m.

Rómulo Zwarg (DFC): defensivo brasileño de 25 años, llegó de Inter de Porto Alegre en 2025; versátil como central o lateral, mide 1.81 m y aporta solidez en la contención.

Juan Purata (DFC): defensa central mexicano de 27 años, canterano de Tigres desde 2018; con experiencia en MLS (Atlanta United), mide 1.87 m y es fuerte en balones aéreos y liderazgo.

Jesús Garza (LI): lateral derecho mexicano de 25 años, formado en Tigres; con participaciones en Sub-23 de México, mide 1.65 m y es conocido por su proyección ofensiva y centros precisos.

Fernando Gorriarán (MC): mediocampista central uruguayo de 30 años, ex Santos Laguna; llegó a Tigres en 2023, mide 1.68 m y destaca por su inteligencia táctica y pases filtrados en el medio.

Juan Brunetta (MC): mediocampista ofensivo argentino de 28 años, con ciudadanía italiana; de Villarreal a Tigres en 2024, mide 1.75 m y es clave por su visión y asistencias en ataque.

Diego Lainez (MD): extremo derecho mexicano de 25 años, ex América y Betis; en Tigres desde 2023, zurdo y habilidoso a 1.68 m, debutó a los 16 años y ha jugado Mundiales Sub-17 y Sub-20.

Ángel Correa (MCO): extremo derecho argentino de 30 años, campeón mundial 2022 con Argentina; llegó de Atlético Madrid en 2025, mide 1.71 m y es letal en el uno contra uno con su regate.

Ozziel Herrera (MI): extremo derecho mexicano de 24 años, surgido de Mazatlán; en Tigres desde 2023, mide 1.80 m y ha anotado goles importantes con su velocidad y definición.

Nicolás Ibáñez (DC): delantero centro argentino-mexicano de 31 años, ex León; en Tigres desde 2023, mide 1.78 m y es goleador nato con más de 100 tantos en Liga MX.