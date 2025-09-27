Sports Illustrated Fútbol

Las posibles alineaciones de Querétaro vs Tigres UANL en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

El cuadro regiomontano quiere mantenerse en los primeros puestos de la clasificación
Las posibles alineaciones de Querétaro vs Tigres UANL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo la Jornada 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX desde el Estadio La Corregidora de Querétaro, entre el Club Querétaro y Club Tigres UANL.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso programado a las 17:00 horas (Ciudad de México) y 19:00 horas (Estados Unidos).

La posible alineación de Querétaro para el partido vs Tigres UANL

Santiago Homenchenko
Santiago Homenchenko ha llamado la atención en Gallos Blancos | Manuel Velasquez/GettyImages

Guillermo Allison (PO): portero mexicano de 34 años, con más de 200 partidos en Liga MX; debutó con Cruz Azul y se unió a Querétaro en 2023, destacando por su altura (1.92 m) y experiencia en portería.

Jaime Gómez Valencia (LD): lateral derecho mexicano de 31 años, formado en Querétaro; con pasos por Juárez y Tijuana, mide 1.75 m y es conocido por su solidez defensiva y contribuciones en ataque.

Diego Reyes (DFC): defensa central mexicano de 33 años, campeón olímpico en Londres 2012; con experiencia en Europa (Porto, Real Sociedad) y Tigres, regresó a México en 2025 con Querétaro por su liderazgo y duelos aéreos.

Santiago Homenchenko (DFC): mediocampista defensivo uruguayo de 21 años, en préstamo de Pachuca desde 2025; surgió en Plaza Colonia y Danubio, destaca por su zurda y visión en el medio campo a 1.86 m de estatura.

Francisco Venegas (LI): lateral izquierdo mexicano de 26 años, canterano de Pachuca; mide 1.84 m y aporta versatilidad defensiva, habiendo jugado en Mazatlán antes de llegar a Querétaro en 2024.

Eduardo Armenta (MC): mediocampista central mexicano de 23 años, surgido de Dorados; con experiencia en León y Necaxa, se unió a Querétaro en 2025 por su dinamismo y recuperación de balones a 1.73 m.

Ángel Zapata (MC): mediocampista defensivo mexicano de 24 años, formado en Tigres; participó en el Maurice Revello Tournament 2022 con la Sub-21, conocido por su tenacidad a pesar de su baja estatura (1.66 m).

Jhojan Julio (MD): mediocampista ofensivo ecuatoriano de 27 años, hermano de Anderson Julio; con pasos por LDU Quito y Tijuana, destaca por su velocidad y asistencias, habiendo llegado a Querétaro en 2024.

Rodrigo Bogarín (MCO): mediocampista ofensivo paraguayo de 27 años, en préstamo de Defensa y Justicia desde 2025; surgió en Olimpia, es versátil en ataque y mide 1.82 m, aportando goles clave.

Jonathan Perlaza (MI): extremo izquierdo ecuatoriano de 28 años, con Guayaquil como cuna futbolística; en Querétaro desde 2020, es zurdo y veloz a 1.75 m, con experiencia en Emelec.

Lucas Rodríguez (DC): atacante argentino de 28 años, ex Estudiantes y Defensa; llegó a Querétaro en 2024 por su creatividad y regate, mide 1.69 m y tiene ciudadanía italiana.

La posible alineación de Tigres UANL para el partido vs Querétaro

Javier Aquino
Aquino volvería al once inicial | Azael Rodriguez/GettyImages

Nahuel Guzmán (PO): portero argentino de 39 años, apodado "Patón"; ídolo de Tigres desde 2014 con 5 títulos de Liga MX, mide 1.91 m y es conocido por su carisma y paradas clave en finales.

Javier Aquino (LD): lateral derecho mexicano de 35 años, olímpico en 2012; con pasos por Villarreal y Cruz Azul, en Tigres desde 2015, destaca por su velocidad y asistencias a 1.67 m.

Rómulo Zwarg (DFC): defensivo brasileño de 25 años, llegó de Inter de Porto Alegre en 2025; versátil como central o lateral, mide 1.81 m y aporta solidez en la contención.

Juan Purata (DFC): defensa central mexicano de 27 años, canterano de Tigres desde 2018; con experiencia en MLS (Atlanta United), mide 1.87 m y es fuerte en balones aéreos y liderazgo.

Jesús Garza (LI): lateral derecho mexicano de 25 años, formado en Tigres; con participaciones en Sub-23 de México, mide 1.65 m y es conocido por su proyección ofensiva y centros precisos.

Fernando Gorriarán (MC): mediocampista central uruguayo de 30 años, ex Santos Laguna; llegó a Tigres en 2023, mide 1.68 m y destaca por su inteligencia táctica y pases filtrados en el medio.

Juan Brunetta (MC): mediocampista ofensivo argentino de 28 años, con ciudadanía italiana; de Villarreal a Tigres en 2024, mide 1.75 m y es clave por su visión y asistencias en ataque.

Diego Lainez (MD): extremo derecho mexicano de 25 años, ex América y Betis; en Tigres desde 2023, zurdo y habilidoso a 1.68 m, debutó a los 16 años y ha jugado Mundiales Sub-17 y Sub-20.

Ángel Correa (MCO): extremo derecho argentino de 30 años, campeón mundial 2022 con Argentina; llegó de Atlético Madrid en 2025, mide 1.71 m y es letal en el uno contra uno con su regate.

Ozziel Herrera (MI): extremo derecho mexicano de 24 años, surgido de Mazatlán; en Tigres desde 2023, mide 1.80 m y ha anotado goles importantes con su velocidad y definición.

Nicolás Ibáñez (DC): delantero centro argentino-mexicano de 31 años, ex León; en Tigres desde 2023, mide 1.78 m y es goleador nato con más de 100 tantos en Liga MX.

Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

