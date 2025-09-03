Las posibles alineaciones del Brasil vs Chile en las Eliminatorias Sudamericanas

La Canarinha se despedirá de su gente en el mítico Maracaná antes de la Copa del Mundo, ya que se espera que todos sus amistosos previos a la competencia sean fuera de tierras brasileñas. Por su parte, Chile ya está eliminado del Mundial.

La posible alineación de Brasil

POR: Alisson - Referente bajo palos, el brasileño sigue siendo garantía de seguridad para el Liverpool y la selección de Brasil. Su capacidad para atajar balones imposibles y su liderazgo desde la portería le convierten en una pieza clave en partidos de máxima exigencia.

LI: Alex Sandro - Es un lateral izquierdo físico, polivalente y equilibrado, con capacidad de ida y vuelta, que destaca más por su regularidad y fiabilidad que por un talento creativo diferencial.

DFC: Alexsandro Ribeiro - Es un zaguero con imposición física, buena lectura defensiva, capacidad para anticipar y excelente salida de balón. En el Lille, protagonizó actuaciones destacadas en la Champions League, incluyendo victorias clave sobre Real Madrid y Atlético de Madrid.

DFC: Marquinhos - El capitán ha sido pieza clave del PSG campeón de la UEFA Champions League y de la Selección de Brasil durante más de una década. Combina velocidad, concentración y temple, lo que lo convierte en un defensa moderno: fuerte atrás pero también participativo en la construcción.

Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Daniel Jayo/GettyImages

LD: Vanderson - Es un lateral derecho ofensivo, físico y técnico, con gran recorrido y capacidad de desequilibrio, aunque todavía con margen de mejora en la solidez defensiva.

MC: Casemiro - Especialista en la recuperación de balón, con gran lectura táctica para anticipar, cerrar espacios y proteger la defensa. Su capacidad para el robo limpio y las coberturas fue clave en los éxitos del Madrid.

MC: Bruno Guimarães - Destaca por su visión y capacidad de dar pases verticales que rompen líneas. Es muy confiable en la circulación, con buena pausa y lectura para acelerar o enfriar el ritmo. Aunque no es un mediocentro puramente defensivo, tiene intensidad en la presión y es efectivo robando balones gracias a su buena colocación.

EI: Gabriel Martinelli - Es un extremo rápido, intenso y vertical, que combina sacrificio defensivo con peligro constante al contragolpe y llegada al área.

MCO: Matheus Cunha - Puede actuar como delantero centro, segundo punta o incluso como extremo izquierdo, gracias a su movilidad. No es un “9” clásico de área; le gusta salir de la zona de ataque, bajar a recibir y participar en la creación, funcionando como un delantero asociativo.

ED: Raphinha - Muy habilidoso, con cambios de ritmo y fintas que le permiten superar rivales. Su jugada clásica es enganchar hacia dentro desde la derecha para buscar el disparo con zurda. explosivo en carrera, siempre busca el desborde o atacar espacios a la espalda. Tiene buen golpeo desde media distancia y suele probar remates de fuera del área.

DC: João Pedro - Las ausencias de Neymar, Rodrygo o Vinicíus, abren oportunidades y sin esos tres jugadores el ataque lo completaría João Pedro, quien debutó con el Chelsea en el Mundial de Clubes dejando una buena sensación y goles.

Brazil Press Conference & Training Session | Sports Press Photo/GettyImages

Así se vería la alineación de Brasil (4-2-3-1)

Portero: Alisson

Defensas: Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson

Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães

Volantes ofensivos: Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha

Delantero: João Pedro

Así se vería la alineación de Chile (4-2-3-1)

Portero: Lawrence Vigouroux

Defensas: Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola

Volantes ofensivos: Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda

Delantero: Gonzalo Tapia

Más noticias sobre el Mundial 2026