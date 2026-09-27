Las posibles alineaciones del Columbus Crew y el Inter Miami para su partido

Este domingo 27 de septiembre en el ScottsMiracle-Gro Field, la MLS tiene como plato fuerte el enfrentamiento entre el Columbus Crew y el Inter Miami, aunque los dos equipos llegarán con un buen número de bajas por los llamados de las diferentes selecciones nacionales.



De entrada, The Crew no contará con el arquero guatemalteco Nicholas Hagen, el delantero chileno Gonzalo Tapia, el caboverdiano Steven Moreira y el mediocentro filipino Cole Mrowka.



Por otro lado, los Herons no contarán con el defensa ecuatoriano Fricio Caicedo, el mediocentro paraguayo Matías Galarza, el mediocentro venezolano Telasco Segovia, el arquero canadiense Dayne St. Clair, el delantero Dániel Pintér, el delantero argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame, el delantero haitiano Lovend’s Delinois, así como el mediocampista argentino Rodrigo De Paul y el capitán argentino Lionel Messi. No obstante, los dos seleccionados de La Albiceleste si estarán en el partido de las Garzas porque sólo participarán en el encuentro contra Benín, el 6 de octubre en el Estadio Monumental, en la despedida del ocho veces ganador del Balón de Oro.



Aquí están las posibles alineaciones titulares de ambos equipos:

La posible alineación del Columbus Crew

Anass Zaroury y Brais Méndez | Tim Austen/GettyImages

Portero: Patrick Shulte – En lo que va del torneo, el cancerbero ha sido titular por 26 jornadas, dejando su arco en ceros en cinco ocasiones.

Defensa: Eric Bailly – Debido a la baja de Steven Moreira, el marfileño sería su suplente en la zaga central. Apenas lleva dos partidos en la campaña.

Defensa: Sean Zawadzki – El capitán de ascendencia polaca repartió una asistencia la jornada pasada, además tuvo el mayor número de acciones defensivas con 13.

Lateral izquierdo: Malte Amundsen – El danés tiene gran movilidad por su sector, destacando en su labor de recuperación. Lleva una asistencia en 21 cotejos.

Lateral derecho: Mohamed Farsi – Marcó un gol la fecha pasada tras haber disputado 89 minutos de juego. El argelino aportó mucho en el tema defensivo porque hizo ocho recuperaciones.

Pivote: André Gomes – El portugués es uno de los cerebros del equipo amarillo, incluso viene de ser el que mayor número de pases dio con 87. Tal como sus compañeros hace una gran labor de sacrificio logrando siete recuperaciones en la jornada anterior.

Mediocentro: Taha Habroune – El norteamericano puede desempeñarse como mediocentro ofensivo o mediapunta. La fecha anterior llevo a cabo ocho pases en el último tercio.

Mediocentro: Brais Méndez – El español viene de marcar gol, aparte fue el segundo mejor calificado del equipo, además de generar dos oportunidades de gol. El atacante tiene tres goles y una asistencia tras nueve compromisos.

Mediocentro: Anass Zaroury – El marroquí juega más pegado al costado izquierdo porque su rol natural es como extremo. De hecho, la jornada pasada fue su primer partido de la temporada tras haber sido fichado desde el Panathinaikos de Grecia.

Delantero: Santiago Rodríguez – El uruguayo puede manifestarse como extremo por ambos costados, pero también como mediocentro. Es colocado como un falso delantero y por ahora tiene dos goles en cuatro cotejos.

Delantero: Josef Martínez – Tras un paso gris por el fútbol mexicano, el venezolano volvió a la liga para probar su valor. Su partido de la jornada pasada fue malo, pero su veteranía pesa.

Sean Zawadzki | Tim Austen/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Columbus Crew (4-4-2)



Portero: Patrick Schulte

Defensas: Mohamed Farsi, Eric Bailly, Sean Zawadzki, Malte Amundsen

Mediocampistas: Anass Zaroury, André Gomes, Taha Habroune, Brais Méndez

Delanteros: Santiago Rodríguez, Josef Martínez

La posible alineación del Inter Miami

Lionel Messi | Icon Sportswire/GettyImages

Portero: Rocco Ríos – Debido al llamado de Dayne St. Clair con Canadá, el argentino volvería a ser el inicial a pesar de sus constantes errores que lo llevaron a ser suplente.

Defensa: Maximiliano Falcón – Sigue sin ser alguien de total confianza, pero por ahora el técnico argentino Christian ‘Kily’ González le tiene en alta estima para ser uno de sus pilares defensivos.

Defensa: Gonzalo Luján – La jornada pasada, Carlos Casemiro fue utilizado como central, pero ahora volvería a su rol natural, por lo que veríamos al argentino conformando la zaga central.

Lateral izquierdo: Sergio Reguilón – Sin Fricio Caicedo, le toca ir de inicio. El español fue suplente la jornada pasada entrando de cambio al minuto 69. Tras doce encuentros apenas tiene una diana.

Lateral derecho: Facundo Mura – El argentino sí fue titular la jornada anterior y repetiría. Eso es lógico, ya que lleva 22 partidos en la temporada, gracias a que tiene un ida y vuelta constante.

Pivote: Carlos Casemiro – Al brasileño le tocaría volver a su posición natural. Su capacidad de recuperación nata lo hace una pieza clave, aunque todavía está lejos de las expectativas.

Pivote: Yannick Bright – El italiano hace una gran dupla con el brasileño en el centro del campo porque sabe muy bien cómo recorrer cada sector. La jornada pasada tuvo cinco acciones defensivas, ocho recuperaciones y cinco entradas.

Mediocentro: Rodrigo De Paul – El argentino sí podrá estar para fortuna del estratega, luego de haber registrado una asistencia la fecha pasada. El campeón del mundo fue uno de los jugadores que más ocasiones creó con tres.

Extremi izquierdo: Riquelme Fillipi – Este domingo veríamos el debut del brasileño con el equipo de Florida. Tras recibir su visa de trabajo, ya estaría listo para sumar sus primeros minutos y mostrar por qué fue fichado. Si no fuera de arranque, el colombiano Alexander Shaw sería la otra opción.

Extremo derecho: Lionel Messi – El argentino viene de haber marcado desde el tiro libre ascendiendo al segundo sitio de mayores anotadores desde dicha vía empatado con el brasileño Roberto Dinamite con 76.

Delantero: Luis Suárez – El ataque será comandado por el uruguayo, que viene de haber anotado al San Diego. Luego de 22 partidos en la temporada, El Pistolero acumula 13 tantos y tres asistencias.

Luis Suárez | Megan Briggs/GettyImages

Así se vería la posible alineación del Inter Miami (4-3-3)



Portero: Rocco Ríos

Defensas: Sergio Reguilón, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Facundo Mura

Mediocampistas: Carlos Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul

Delanteros: Riquelme Fillipi, Lionel Messi, Luis Suárez