Las posibles alineaciones del Inter de Milán y AC Milan para el Derby della Madonnina

La Serie A 2025/26 reanuda su actividad con el plato fuerte de la Jornada 12 y que además moverá posiciones en la parte alta de la tabla: el Derby della Madonnina.

El Inter de Milán, actual líder de la competencia con 24 puntos, recibe al AC Milan, que marcha en la tercera posición con 22 unidades, en un partido programado para este domingo 23 de noviembre.

El conjunto nerazzurro llega al clásico en un gran momento, tras vencer 2-0 a la Lazio antes del parón internacional, buscando consolidar su liderato. Por su parte, los rossoneri necesitan volver a la senda del triunfo tras empatar 2-2 contra el Parma si quieren mantenerse en la pelea directa por el título.

FC Internazionale v SS Lazio - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

La posible alineación del Inter de Milán vs AC Milan: jugador por jugador

POR: Yann Sommer - El experimentado arquero suizo es una garantía bajo los tres palos. Su seguridad y reflejos han sido clave para que el Inter sea la mejor defensa del torneo.

DFC: Manuel Akanji - El defensor suizo aporta velocidad y contundencia en la zaga. Su capacidad para anticipar y salir jugando es fundamental en el esquema de Inzaghi.

DFC: Francesco Acerbi - El veterano central italiano es el líder de la defensa. Su inteligencia táctica y posicionamiento le permiten ordenar a sus compañeros y ganar duelos clave.

DFC: Alessandro Bastoni - La joya de la defensa interista. Su calidad técnica y visión de juego le permiten iniciar los ataques desde atrás con pases largos precisos.

CAR D: Denzel Dumfries - El carrilero neerlandés es una potencia física por la banda derecha. Su constante ida y vuelta lo convierte en una amenaza ofensiva y un apoyo defensivo incansable.

Denzel Dumfries of FC Internazionale seen in action during... | SOPA Images/GettyImages

MC: Nicolò Barella - El motor del equipo. Su energía, recuperación y capacidad para romper líneas con conducciones o pases lo hacen indispensable en el mediocampo.

MC: Hakan Çalhanoğlu - El cerebro turco maneja los hilos del juego. Su precisión en el pase, tanto corto como largo, y su peligro a balón parado son armas letales.

MC: Petar Sučić - El joven mediocampista se ha ganado un lugar en el once. Aporta dinamismo, llegada al área y un buen equilibrio entre defensa y ataque.

CAR I: Federico Dimarco - El carrilero italiano posee una zurda exquisita. Sus centros medidos y remates de media distancia son una fuente constante de peligro por la banda izquierda.

DC: Ange Bonny - El delantero francés aporta movilidad y potencia en el ataque. Su capacidad para asociarse y generar espacios complementa a la perfección a Lautaro.

DC: Lautaro Martínez - El 'Toro', capitán y goleador. Su instinto asesino dentro del área, liderazgo y sacrificio lo convierten en la máxima referencia ofensiva del Inter.

Así se vería la formación del Inter de Milán (3-5-2)

Portero : Yann Sommer

: Yann Sommer Defensas : Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni

: Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni Mediocampistas : Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Petar Sučić, Federico Dimarco

: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Petar Sučić, Federico Dimarco Delanteros: Ange Bonny, Lautaro Martínez

AC Milan v AS Roma - Serie A | Marco Luzzani/GettyImages

La posible alineación del AC Milan vs Inter de Milán: jugador por jugador

POR: Mike Maignan - El guardameta francés es uno de los mejores del mundo. Sus atajadas espectaculares y liderazgo son vitales para mantener al Milan en los partidos.

DFC: Koni De Winter - El joven defensor belga aporta frescura y solidez en la línea de tres. Su buen juego aéreo y anticipación serán puestos a prueba.

DFC: Matteo Gabbia - El canterano se ha consolidado en el centro de la zaga. Su sobriedad y concentración son claves para organizar la defensa.

DFC: Strahinja Pavlović - El central serbio es una muralla física. Su contundencia en el mano a mano y agresividad son fundamentales para detener a los delanteros rivales.

Strahinja Pavlovic (2nd from L) of AC Milan celebrates with... | Nicolò Campo/GettyImages

CAR D: Alexis Saelemaekers - El belga ofrece trabajo incansable por la banda derecha. Su capacidad para apoyar en defensa y sumarse al ataque con criterio es muy valorada.

MC: Youssouf Fofana - El mediocampista francés aporta músculo y recuperación. Su labor de contención permite liberar a los jugadores más creativos.

MC: Luka Modrić - La leyenda croata sigue destilando clase. Su visión de juego, control de balón y experiencia en partidos grandes son un lujo para el Milan.

MC: Samuele Ricci - El italiano aporta equilibrio y buena distribución. Su inteligencia táctica le permite conectar la defensa con el ataque.

CAR I: Pervis Estupiñán - El ecuatoriano es un peligro constante por la izquierda. Su velocidad y capacidad para llegar a línea de fondo generan muchas ocasiones de gol.

DC: Rafael Leão - La estrella portuguesa es el jugador más desequilibrante. Su potencia, regate y capacidad para inventar jugadas de la nada pueden decidir el derbi.

DC: Christopher Nkunku - El atacante francés aporta movilidad, técnica y gol. Su entendimiento con Leão y capacidad para moverse entre líneas son una amenaza constante.

AC Milan v Internazionale FC: Semi Final - Coppa Italia | MB Media/GettyImages

Así se vería la formación del AC Milan (3-5-2)

Portero : Mike Maignan

: Mike Maignan Defensas : Koni De Winter, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović

: Koni De Winter, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović Mediocampistas : Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Samuele Ricci, Pervis Estupiñán

: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modrić, Samuele Ricci, Pervis Estupiñán Delanteros: Rafael Leão, Christopher Nkunku

Un derbi apasionante donde el ganador dará un golpe sobre la mesa en la lucha por el 'Scudetto'.