Las posibles alineaciones titulares de Chivas y Tigres para la Jornada 1 pendiente del Apertura 2025

Tras disputar varias jornadas en este Apertura 2025 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara y los Tigres de la UANL por fin se verán las caras en el duelo pendiente de la Fecha 1, el cual se jugará este miércoles 17 de septiembre a las 19:05 horas, ya con la cancha del Estadio Akron a punto.

Este partido en los últimos años se ha convertido en un duelo de alarido, con marcadores abultados, finales que han ganado ambos y para muestra está que en los últimos cinco partidos en Nuevo León o en Jalisco, se han marcado 14 tantos entre ambos, un número que asegura diversión para los fanáticos de ambas instituciones.

Ahora dejamos las posibles alineaciones titulares entre Chivas y Tigres, escuadras que habitualmente nos regalan grandes partidos.

La posible alineación de Chivas vs Tigres para la Jornada 1 pendiente de la Liga MX

POR: Raúl Rangel - Tuvo una actuación redonda en el Clásico Nacional, quizás pudo hacer más en el gol de Zendejas, pero la realidad es que su defensa fue

LD: Miguel Gómez - No parecía que su experiencia fuera poca para un duelo como el que enfrentó el Guadajalara, metió la pierna y nunca dejó de pelear; secó a Saint Maximin.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

DFC: Diego Campillo - Dio uno de sus mejores partidos de la temporada, se le vio más cómodo en línea de 4 como central y como ya es sabido, con la pelota en los pies no tiene ningún problema.

DFC: Miguel Tapias - No tuvo mayor presión y supo cómo contener los pocos embates azulcremas, supo cómo hacer intercambios con su lateral y nunca perderse en una marca.

LI: Bryan González - Este hombre ya es una pieza inamovible en el esquema de Milito, tuvo un partido redondo en donde pudo irse al frente en diversas ocasiones sabiendo que estaba bien cobijado.

MCD: Luis Romo - Apareciendo desde atrás es como mejor se le ve a este jugador, ya que en funciones defensivas puede llegar a meterse como quinto central y no lo hace nada mal.

MC: Fernando González - El 'Oso' apareció como titular en este encuentro y no desentonó en ningún momento, ganó todos sus duelos terrestres y eso habla bien de sus capacidades sin la pelota.

MD: Efraín Álvarez - El sacrificio de este hombre lo tienen pocos en el equipo, si bien sus tareas son más de ataque, siempre busca ser el primer defensor del equipo, contra el América lució en ambas tareas.

MI: Erick Gutiérrez - En el duelo frente a las Águilas no marcó gol, pero volvió a ser partícipe y sin lugar a dudas fue el hombre del encuentro. Afirmó que no es su posición natural, pero pareciera que le sienta de maravilla.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

DD: Roberto Alvarado - Ayer hizo un gol que podría ser el despertar el 'Piojo', quien si bien no ha hecho mal las cosas, se ha mostrado en otras labores que no son a las que nos tenía acostumbrados.

DI: Cade Cowell - Como segundo delantero este jugador fue una gran opción, le cedió su lugar al 'Hormiga' que marcó gol, pero su trabajo fue vital para cortar pelotas desde la salida.

La posible alineación de Tigres vs Chivas para la Jornada 1 pendiente de la Liga MX

POR: Nahuél Guzmán - Frente al León tuvo que reaccionar in extremis en varias ocasiones ya que al estar con 10 hombres, las llegadas del rival eran aún más y de mayor peligro, pero reaccionó de buena forma.

LD: Javier Aquino - La edad no pasa por el oaxaqueño quien en defensa es de los más constantes y si bien tuvo que emplearse a fondo en diversas ocasiones, nunca bajó el ritmo.

Tigres UANL v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

DFC: Romulo - Todo apuntaba a que se iría de Tigres, pero no fue así y está rindiendo de mejor forma, se considera que con Joaquim son la mejor dupla de centrales del balompié mexicano.

DFC: Joaquim - Purata había sido el central titular, pero en los primeros minutos del encuentro se hizo expulsar, ahí entró este hombre y fiel a su trabajo, hizo que el equipo funcionara de buena forma pese a estar con uno menos.

LI: Marco Farfán - No jugó completo el pasado partido y se adelantó un poco tras la expulsión, situación que lo dejó con más opciones de cara al arco rival, a tal grado de tener una jugada de peligro.

MCD: Juan Brunetta - Este hombre fue uno de los artífices de que los Tigres no cayeran frente a su rival, cada que tenía la pelota buscaba ponerla lo más lejos de su área para evitar peligro.

MC: Diego Lainez - Su nivel siempre va hacia arriba y si bien este partido no anduvo fino, al jugar como extremo, intentó irse al frente sin mucho éxito. Habrá que ver cómo funciona con cuadro completo.

ED: Bernardo Parra - No ha sido del todo regular en la oncena de Guido Pizarro y aunado a lo sucedido en el encuentro pasado, no logra dar ese paso hacia adelante para convertirse en un jugador clave.

Tigres UANL v Leon - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

EI: Ozziel Herrera - No tuvo su mejor partido contra León, pero ya ha marcado 3 goles y dado una asistencia como titular. Intenta muchos disparos desde fuera del área, habrá que ver cómo le funciona eso.

MCO: Ángel Correa - Con León parecía que nunca se sintió en inferioridad numérica, de hecho en los últimos minutos tuvo una jugada de peligro que pegó en la base del poste, mismo que pudo significar tres puntos.

DC: Iván López - Le sirve mucho de compañía a Correa para desahogar pelotas, básicamente es una pared humana a la cual deberán sacarle mucho más provecho.

