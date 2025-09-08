Las posibles alineaciones titulares de Colombia y Venezuela para el partido de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 llegarán a su fin este martes, y el duelo entre Colombia y Venezuela será juez de la definición del último cupo disponible, el de la repesca.

La posible alineación de Colombia

POR: Camilo Vargas - Es un arquero que combina experiencia, seguridad y liderazgo, características que lo han consolidado como una figura destacada en el fútbol colombiano y mexicano.

LI: Johan Mojica - Es un lateral izquierdo colombiano reconocido por su versatilidad, potencia física y capacidad para sumarse al ataque. Actualmente juega en el RCD Mallorca de LaLiga, club al que se unió en julio de 2024.

DFC: Jhon Lucumí - Es un defensor central zurdo, con una altura de 1,87 metros, lo que le otorga gran presencia física en el área. Destaca por su capacidad para ganar duelos aéreos, su rapidez en los desplazamientos y su inteligencia táctica.

DFC: Davinson Sánchez - Sánchez continúa siendo un pilar en la defensa del Galatasaray y un referente para la selección colombiana. Su experiencia en ligas de élite y su consistencia lo convierten en un defensor de alto nivel, con un futuro prometedor tanto a nivel de clubes como internacional.

LD: Santiago Arias - Se destaca por su capacidad para enfrentar y neutralizar a los extremos rivales, utilizando su rapidez y posicionamiento inteligente. Su experiencia le permite anticipar jugadas y realizar coberturas efectivas, contribuyendo a la solidez defensiva de su equipo.

MC: Jefferson Lerma - Es conocido por su habilidad para recuperar balones en el mediocampo, utilizando su posicionamiento y anticipación para interrumpir las jugadas del equipo contrario. Su estilo de juego es combativo, pero mantiene el control, evitando faltas innecesarias y tarjetas amarillas.

MC: Richard Ríos - Es un mediocampista defensivo de gran presencia física (1,87 m) y excelente resistencia. Su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego lo convierte en un pilar en el mediocampo. Destaca por su técnica en espacios reducidos, visión de juego y agresividad controlada.

Colombia v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Gabriel Aponte/GettyImages

EI: Luis Díaz - Lucho es un extremo izquierdo habilidoso, con gran capacidad de desborde y remate. Su agilidad y visión de juego lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Su fichaje por el Bayern Múnich fue uno de los más destacados del último mercado.

MCO: Jhon Arias - Es un extremo derecho versátil, capaz de jugar también como mediocampista ofensivo o delantero. Su agilidad, regate y capacidad para asistir y marcar goles lo hacen una amenaza constante para las defensas rivales.

ED: James Rodríguez - Es un mediocampista ofensivo reconocido por su visión de juego, precisión en los pases y capacidad para marcar goles desde media distancia. A lo largo de su carrera, ha jugado también como extremo derecho e izquierdo. Su técnica refinada y su inteligencia táctica lo han convertido en un referente del fútbol colombiano.

DC: Jhon Córdoba - Utiliza su cuerpo para ganar duelos con defensores, protegiendo el balón y jugando de espaldas al arco. A pesar de su envergadura, es rápido en los desmarques, lo que le permite atacar espacios detrás de la defensa rival.

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-BOL | LUIS ACOSTA/GettyImages

Así se vería la alineación de Colombia (4-2-3-1)

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Johan Mojica, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Santiago Arias

Mediocampistas: Jefferson Lerma, Richard Rios

Volantes ofensivos: Luis Díaz, Jhon Arias, James Rodríguez

Delanteros: Jhon Córdoba

Así se vería la alineación de Venezuela (4-3-3)

Portero: Rafael Romo

Defensas: Christian Makoun, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Jon Aramburu

Mediocampistas: Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello

Delanteros: Salomon Rondon y Jefferson Savarino.

