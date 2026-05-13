Las posibles alineaciones titulares de Cruz Azul y Chivas para las semifinales de Ida del Clausura 2026

Este miércoles 13 de mayo arrancan las semifinales del Clausura 2026, de la Liga MX. Una de las llaves enfrenta a dos de los cuatro ‘grandes’ del fútbol mexicano, Cruz Azul y Chivas, los cuales vivirán el último juego que sostendrá el Estadio Banorte Azteca durante este semestre, ya que será entregado a la FIFA para poder prepararlo de cara al Mundial 2026.



Ambos conjuntos llegan con bajas para el enfrentamiento. La Máquina no cuenta con Erik Lira, que forma parte de la concentración que lleva a cabo la selección mexicana, además en la lista de lesionados están Chiquete Orozco y el delantero argentino Nico Ibáñez, este último lastimándose la pierna derecha a finales de abril y prácticamente descartado para el resto del campeonato.



Por otro lado, el Guadalajara perdió a cinco de sus hombres debido a la concentración del CAR: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González. Sumado a ello, una lesión dejó fuera de circulación a Daniel Aguirre, quien podría retornar hasta una hipotética final.



Aquí están las posibles alineaciones de ambos bandos para el encuentro:

LA POSIBLE ALINEACIÓN DE CRUZ AZUL

José Paradela | Hector Vivas/GettyImages

Portero: Kevin Mier – Pese a haber estado lesionado gran parte del torneo, al final el colombiano recuperó su lugar en el once habitual. Contra Atlas tuvo poco trabajo, algo que será muy diferente ante los rojiblancos.

Defensa: Gonzalo Piovi – El argentino es parte importante de la columna vertebral. Durante la fase regular disputó todos los partidos a excepción de uno debido a acumulación de tarjetas.

Defensa: Willer Ditta – Lo mismo que su colega. El colombiano solamente se perdió un duelo por suspensión. Es el músculo de la zaga, por lo que tendrá la tarea de apagar a los atacantes tapatíos.

Defensa: Amaury García – Sin Erik Lira que fungía como central en varias ocasiones, se apostó por el mediocentro para designarle otras tareas como líbero, algo que comenzó bajo la etapa del argentino Nicolás Larcamón y que se continúo con Joel Huiqui al frente.

Lateral izquierdo: Omar Campos – Por muchas ocasiones el canterano lagunero fue utilizado como lateral por derecha, pero ahora regresó a una posición donde se siente más cómodo.

Lateral derecho: Jorge Rodarte – Es otro de los elementos que ha recibido más minutos en el actual campeonato ante las bajas en defensa. El ex Mineros de Zacatecas tendrá una intensa lucha en la banda con Bryan González.

Pivote: Carlos Rodríguez – Dolido, tal vez, por no haber sido requerido por la selección mexicana, al capitán celeste sólo le queda enfocarse en el equipo, donde sí ha rendido y se ha ganado el apoyo del respetable. No tendrá una tarea sencilla ante Rubén González y Omar Govea.

Mediocentro: Agustín Palavecino – Antes de la era Huiqui, el argentino parecía haberse contagiado de la malaria del resto del grupo, pero otra vez ha elevado su nivel y si el equipo quiere ser campeón deberá mantenerse en forma. De 16 partidos, en 15 fue titular y aportó cinco anotaciones.

Interior derecho: José Paradela – Estará al tanto del mediocampo, pero más pegado al lado derecho, tal como ocurrió en los cuartos de final. Su nivel fue a menos en el semestre, pero parece haber recobrado la confianza en la parte más importante, ya que fue aquel que puso el último clavo en el ataúd rojinegro. Cinco tantos tras 17 partidos, 15 como titular.

Interior izquierdo: Carlos Rotondi – El argentino había sido fuertemente criticado en sus últimos partidos porque ya no tenía ese ‘punch’ que tanto lo caracterizó cuando desbordaba hacia el frente. No obstante, quitarle el puesto de lateral para hacerlo más un extremo funcionó porque tuvo más llegada al arco.

Delantero: Osinachi Ebere – Durante la fase regular, el nigeriano fue un relevo, pero con la lesión de Nico Ibáñez y el no querer arriesgar al uruguayo Gabriel Fernández en los cuartos de Ida, mostró que puede dar mucho como titular gracias a su movilidad. Podría ganarle el puesto al Toro.

El once titular de Cruz Azul ante Atlas | Manuel Velasquez/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Cruz Azul (5-4-1)



Portero: Kevin Mier

Defensas: Omar Campos, Gonzalo Piovi, Amaury García, Willer Ditta, Jorge Rodarte

Mediocampistas: Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela

Delantero: Osinachi Ebere

LA POSIBLE ALINEACIÓN TITULAR DE CHIVAS

Santi Sandoval celebra con sus compañeros | Simon Barber/GettyImages

Portero: Óscar Whalley – La verdad es que no se ha extrañado al Tala Rangel porque el nacido en Zaragoza ha hecho una buena labor. Ante Tigres detuvo diversos embates y mostró seguridad, aunque con fallos habituales que pueden pasarle a cualquiera. Definitivamente el arco rojiblanco está en buenas manos.

Defensa: Bryan González – El técnico argentino Gabriel Milito aprendió de las dos derrotas ante los regios y cambió su parado para aprovechar más las virtudes de los elementos que quedaron en el redil. El Cotorro podría repetir como central por izquierda, aunque no por eso renunciara a atacar cuando pueda.

Defensa: Diego Campillo – Tras lo hecho en los cuartos de final, varios expertos se cuestionaron por qué el defensa no fue incluido en la lista de la selección con 55 nombres. Se espera que repita su labor como el gran líder de la parte baja.

Defensa: José Castillo – El ex del Pachuca es alguien que ayuda con su versatilidad porque también puede aparecer como lateral, sin embargo, tiene grandes condiciones como central. Eso sí, debe estar más atento en los tiros de esquina, ya que fue superado por los universitarios en esa índole.

Pivote: Rubén González – Para muchos El Oso es el motor del equipo debido a su recorrido por toda la cancha, sus pases precisos y su labor de sacrificio, algo que se resaltó en los cuartos. El capitán es otro de los inamovibles en el esquema.

Pivote: Omar Govea – Si bien es un contención, sus labores son muy diferentes a las de su compañero, ya que destaca más por sus virtudes ofensivas. Después de su partidazo frente a los felinos, muchos aficionados y periodistas no dudaron en catalogarlo como el creativo de la plantilla y el más sobresaliente.

Mediocentro: Santiago Sandoval – El hijo de Alonso ‘Negro’ Sandoval fue el jugador del partido y el héroe de la nación rojiblanca con sus dos anotaciones, demostrando que la cantera tiene corazón. Repetiría de nuevo intentando mover los hilos por detrás de los delanteros.

Interior izquierdo: Efraín Álvarez – Otro que fue parte del proceso de la selección pero quedó fuera. El ex LA Galaxy sabe muy bien cómo leer entre líneas los movimientos de sus compañeros y tiene una gran pegada, la cual es muy útil a la hora del balón parado.

Interior derecho: Richard Ledezma – A diferencia de lo que hizo en la fase regular, el ex PSV no se ha visto tan letal en la Liguilla, pero ahora tiene una nueva oportunidad de mostrar que merecía acudir al Mundial.

Delantero: Ángel Sepúlveda – El más veterano y experimentado de la plantilla. El Cuate logró darle pausa y calma al equipo en la serie contra Tigres, reteniendo de buena manera el esférico. Eso sí, le falta ser letal frente al arco.

Delantero: Ricardo Marín – El 4K había sorprendido en los primeros minutos de los cuartos de vuelta con un golazo, pero se lo anularon. Después, tuvo escasas oportunidades frente al arco, pero tendrá que sacar uso de su gran movilidad para burlar a los defensores y poder hacer goles.

El once titular de Chivas ante Tigres | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Chivas (3-5-2)



Portero: Óscar Whalley

Defensas: ‘Cotorro’ González, Diego Campillo, José Castillo

Mediocampistas: Efraín Álvarez, Omar Govea, ‘Oso’ González, Santi Sandoval, Richy Ledezma

Delanteros: ‘Cuate’ Sepúlveda, Ricardo Marín