Las posibles alineaciones titulares de Inglaterra vs Andorra para el partido de clasificación al Mundial 2026

El Villa Park se vestirá de fiesta para recibir a la selección inglesa: los de Thomas Tuchel buscarán su tercera victoria consecutiva en la fase de grupos rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Eso si, vienen de dejar una pálida imagen perdiendo 3-1 con Senegal en su último partido, disputado en el mes de junio.

Veamos el once que podría sacar de inicio en Inglaterra para llevarse los tres puntos.

La posible alineación de Inglaterra

POR: Dean Henderson - Es un arquero ágil, fuerte en reflejos y centros, con personalidad de líder, ideal para equipos que necesitan un portero que imponga presencia y sea confiable en momentos de presión. Viene de consagrarse campeón de la FA Cup y la Community Shield con el Crystal Palace.

LI: Myles Lewis-Skelly - Es un carrilero joven, muy físico y dinámico, con perfil box to box, al que todavía le falta pulir la toma de decisiones, pero que promete convertirse en un jugador muy completo.

DFC: Ezri Konsa - El futbolista del Aston Villa es un central rápido, sobrio y confiable, ideal tanto para defensas adelantadas (por su velocidad) como para sistemas más replegados gracias a su capacidad de anticipación y solidez en duelos.

DFC: Marc Guéhi - Otra pieza clave en el equipo de Oliver Glasner, es un central físicamente fuerte, tácticamente disciplinado y muy seguro con y sin balón, perfil de defensor confiable para equipos que buscan estabilidad atrás.

Aston Villa v Crystal Palace - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

LD: Djed Spence - Es una de las irrupciones más destacadas del Tottenham, tratándose de un lateral ofensivo, físico y vertical. Es ideal para sistemas que potencian la proyección de los laterales, aunque aún debe mejorar su regularidad y la concentración defensiva.

MCI: Anthony Gordon - El futbolista del Newcastle es un extremo vertical, rápido y trabajador, con desequilibrio individual y capacidad para generar peligro constante, que sigue puliendo su definición para convertirse en un atacante aún más completo.

MC: Declan Rice - El jugador del Arsenal es un mediocentro de corte defensivo, aunque también puede jugar como interior con libertad para llegar al área rival. Excelente en la recuperación; anticipa, roba limpio y cubre muchos espacios gracias a su lectura y capacidad física. Muy fuerte en duelos y difícil de superar en el uno contra uno.

MC: Morgan Gibbs-White - Es un futbolista dinámico, polivalente y creativo, capaz de generar juego y aportar energía en la presión, siendo una pieza clave para equipos que buscan desequilibrio desde la segunda línea.

MCD: Eberechi Eze - Otro campeón con el Palace, este ya vistiendo la camiseta del Arsenal para la nueva campaña. Principalmente mediapunta o extremo derecho, aunque puede jugar por izquierda o como interior que parte desde banda. Muy hábil en el regate corto y el cambio de ritmo; busca constantemente el uno contra uno y romper líneas rivales.

Arsenal v Leeds United - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

DC: Harry Kane - El delantero del Bayern Múnich rompió la maldición de no poder ganar títulos y ahora buscará seguir rompiendo redes con la selección de Inglaterra, en la que ya es el máximo goleador histórico.

DC: Ollie Watkins - El punta del Aston Villa jugará en casa en esta presentación y tendrá la difícil tarea de acompañar a Harry Kane. Principalmente delantero centro, aunque puede jugar como segundo punta o extremo izquierdo en sistemas que requieren movilidad. Muy rápido en movimientos entre líneas, busca espacios constantemente y se asocia con los compañeros para generar opciones de ataque.

Así se vería la alineación de Inglaterra (4-4-2)

Portero: Dean Henderson

Defensas: Myles Lewis-Skelly, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence

Mediocampistas: Anthony Gordon, Declan Rice, Morgan Gibbs-White, Eberechi Eze

Delanteros: Harry Kane y Ollie Watkins

Así se vería la alineación de Andorra (5-4-1)

Portero: Iker Álvarez

Defensas: Ian Olivera, Christian García, Max Llovera, Moisés San Nicolás, Biel Borra

Mediocampistas: Joan Cervós, Marc Vales, João Teixeira, Izan Fernández

Delantero: Guillaume Lopez

Más noticias sobre el Mundial 2026