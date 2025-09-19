Las posibles alineaciones titulares de Monterrey y América para la Jornada 9 del Apertura 2025

Monterrey y América protagonizarán el partido más esperado de la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Estas dos escuadras llegan a la mitad de la temporada como favoritos para quedarse con el título del futbol mexicano.

A continuación te contamos cómo saldrían ambas escuadras para el duelo de este sábado 20 de septiembre.

Probable alineación de Rayados

Portero: Santiago Melé: El arquero uruguayo ha tenido una adaptación rápida al futbol mexicano. Es garantía debajo de los tres palos y hasta el momento no hay mucho que reprocharle.

Lateral derecho: Erick Aguirre: El defensa mexicano tiene una férrea competencia con Ricardo Chávez por la titularidad. Torrent le ha dado minutos a ambos, pero parece que Aguirre lleva una ligera ventaja.

Defensa central: Víctor Guzmán: El 'Toro' regresó a la alineación titular y parece que si se mantiene sin lesiones continuará iniciando los partidos.

Defensa central: Sergio Ramos: Después de perderse el duelo ante Querétaro por suspensión, el mítico defensa español regresará a la actividad. Ramos ha demostrado su gran capacidad, a pesar de su veteranía.

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Lateral izquierdo: Gerardo Arteaga: Si la lateral derecha tiene una gran competencia interna, la izquierda también. Arteaga ha compartido la titularidad con Luis Reyes. El exjugador de Santos Laguna iniciaría ante América.

Mediocampista central: Jorge Rodríguez: El contención argentino es el encargado de hacer el trabajo sucio en la mitad de cancha de Rayados. No es un jugador con una gran visión, pero cumple con creces.

Mediocampista central: Óliver Torres: El 'Corcho' no es un jugador con muchas luces para la ofensiva, pero para eso cuenta con Torres a su lado. El español es un elemento con creatividad y visión que conecta la mitad de la cancha y la delantera.

Mediocampista ofensivo: Sergio Canales: Canales es el jugador más fino que tiene Rayados y uno de los mejores en su posición en toda la Liga MX.

Extremo derecho: Jesús Corona: El 'Tecatito' está teniendo su segundo o tercer aire. El extremo mexicano está presentando su mejor versión en mucho tiempo.

Extremo izquierdo: Lucas Ocampos: El atacante argentino es un elemento que ha subido su nivel en las últimas semanas. Después de varios rumores sobre su posible salida en el mercado de verano, ahora se le ve más comprometido que nunca.

Delantero centro: Germán Berterame: El delantero argentino naturalizado mexicano es la referencia de Rayados en el ataque. Con la llegada de Anthony Martial, podría comenzar a ser utilizado por la banda o como un segundo delantero.

Queretaro v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Probable alineación del América

Portero: Luis Malagón: Después de varios meses con un rendimiento a la baja, Malagón está volviendo al nivel al que nos tenía acostumbrados.

Lateral derecho: Kevin Álvarez: Este es el puesto más competido en el once inicial del América. Álvarez pelea con Dagoberto Espinoza por la titularidad. Parece que el exjugador del Pachuca tendría una oportunidad ante Monterrey.

Defensa central: Sebastián Cáceres: El defensa uruguayo está en gran nivel. Cáceres ha demostrado en más de una ocasión que tiene todo para jugar al más alto nivel y se espera que tenga una oportunidad en el futbol europeo después del mundial.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Defensa central: Israel Reyes: Reyes es el comodín con el que cuenta André Jardine. Puede jugar como defensa central, mediocampista de contención y como lateral derecho. Ante el bajo nivel de Lichnovsky, podría volver a alinear como zaguero central.

Lateral izquierdo: Cristian Borja: Tras la salida de Cristian Calderón, el lateral colombiano se ha asentado como titular por esta banda. Suma dos asistencias en la presente temporada.

Mediocampista central: Álvaro Fidalgo: El 'Maguito' es el cerebro del América de André Jardine. Su función no se limita solamente a la posesión, sino también a crear.

Mediocampista central: Jonathan Dos Santos: Jona ha perdido su puesto como titular del América, pero todavía tiene futbol en los pies. Es el socio perfecto de Fidalgo a pesar de no estar en su mejor forma.

Mediocampista ofensivo: Érick Sánchez: El 'Chiquito' Sánchez está recibiendo oportunidades esta temporada y hasta el momento ha respondido. Suma dos goles en la primera mitad del torneo.

Extremo derecho: Alejandro Zendejas: El extremo mexicoamericano es uno de los elementos más consistentes del Club América. Zendejas suma dos goles y una sistencia en este torneo.

Extremo izquierdo: Allan Saint-Maximin: El exjugador del Newcastle United ha tenido buenos destellos con el América en sus primeros partidos. Se espera que vaya de menos a más conforme mejore su forma física.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Delantero centro: Rodrigo Aguirre: El delantero uruguayo está llamado a ser el delantero importante del América este semestre. Ante la baja de Henry Martín y el bajo nivel de Raúl Zúñiga, Aguirre debe tomar más responsabilidad.

Más noticias sobre la Liga MX