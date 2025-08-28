Las posibles alineaciones titulares de Puebla y Monterrey para el partido de Jornada 7 del Apertura 2025

La Jornada 7 del Apertura 2025 nos presenta un partido con sabor a ajedrez táctico. El Club Puebla, que presume a Hernán Cristante como flamante entrenador, buscará hacer valer su localía en el Estadio Cuauhtémoc ante un gran Rayados de Monterrey.

Para la Franja, el partido es una prueba de fuego para su nuevo sistema, buscando competir en todas las zonas del campo y hacer daño con la movilidad de su tridente de ataque. Por otro lado, el equipo de Domènec Torrent llega a Puebla con la obligación de descifrar el esquema rival y sumar tres puntos que lo mantengan en la cima de la tabla.

A continuación, te dejamos las posibles alineaciones de Puebla y Monterrey para este atractivo duelo, programado para el viernes 29 de agosto a las 21:00 horas.

Monterrey v Puebla - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La posible alineación del Puebla para el partido vs Monterrey

Basado en el cuadro titular que funcionó de gran manera ante Pumas en la jornada anterior, Cristante podría repetir el esquema 3-4-3 que le ha dado un nuevo rostro al equipo:

Julio González (PO): El guardián del arco poblano. Su seguridad y buen juego con los pies son fundamentales para dar inicio a la construcción del juego desde el fondo.

El guardián del arco poblano. Su seguridad y buen juego con los pies son fundamentales para dar inicio a la construcción del juego desde el fondo. Efraín Orona (DFC ): Jugando como el stopper por izquierda en la línea de tres, su principal función es la marca férrea y la anticipación sobre el extremo rival.

): Jugando como el stopper por izquierda en la línea de tres, su principal función es la marca férrea y la anticipación sobre el extremo rival. Juan Fedorco (DFC) : El líbero y ancla de la defensa. Su posicionamiento y liderazgo son claves para comandar la zaga y dar coberturas a sus compañeros.

: El líbero y ancla de la defensa. Su posicionamiento y liderazgo son claves para comandar la zaga y dar coberturas a sus compañeros. Javier Pachuca (DFC): El stopper por derecha. Aporta solidez y buen juego aéreo, completando una línea de tres que busca dar superioridad numérica en defensa.

Nicolás Díaz (MI) : Dueño de toda la banda izquierda. Su recorrido le permite funcionar como lateral en defensa y como un extremo más al momento de atacar, dando amplitud y profundidad.

: Dueño de toda la banda izquierda. Su recorrido le permite funcionar como lateral en defensa y como un extremo más al momento de atacar, dando amplitud y profundidad. Miguel Ramírez (MC) : El cerebro del mediocampo. Es el encargado de la distribución y de marcar el ritmo del partido con su visión de juego y precisión en el pase.

: El cerebro del mediocampo. Es el encargado de la distribución y de marcar el ritmo del partido con su visión de juego y precisión en el pase. Ariel Gamarra (MC) : El motor y recuperador del equipo. Su incansable trabajo en la presión y su capacidad para robar balones son el equilibrio para la vocación ofensiva del equipo.

: El motor y recuperador del equipo. Su incansable trabajo en la presión y su capacidad para robar balones son el equilibrio para la vocación ofensiva del equipo. Javier Rivas (MD): El carrilero por derecha. Al igual que Díaz, su despliegue físico es fundamental para el funcionamiento del sistema, recorriendo la banda constantemente.

Emiliano Gómez (EI) : Partiendo desde la izquierda, su habilidad para recortar hacia el centro y buscar el disparo o la asistencia lo convierten en un atacante impredecible.

: Partiendo desde la izquierda, su habilidad para recortar hacia el centro y buscar el disparo o la asistencia lo convierten en un atacante impredecible. Esteban Lozano (DC) : El referente de área. Su función es fijar a los centrales, jugar de espaldas y ser la principal amenaza de gol, aprovechando su movilidad y olfato dentro del área.

: El referente de área. Su función es fijar a los centrales, jugar de espaldas y ser la principal amenaza de gol, aprovechando su movilidad y olfato dentro del área. Alejandro Organista (ED): Un delantero con gran dinámica que arranca desde la derecha. Su trabajo de desmarque y su capacidad para asociarse son claves para la fluidez del tridente ofensivo.

Con este once, Puebla buscará ser un equipo valiente, que presione alto, compita por la posesión y explote la amplitud de sus carrileros y la movilidad de sus tres atacantes.

Puebla v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La posible alineación de Monterrey para el partido vs Puebla

Domènec Torrent no se guardará nada y saldrá con su once de gala para intentar contrarrestar el dinámico sistema poblano e imponer su calidad individual:

Esteban Andrada (PO) : Un seguro de vida en el arco. Su imponente presencia y capacidad para realizar atajadas clave le dan una enorme tranquilidad a su equipo.

: Un seguro de vida en el arco. Su imponente presencia y capacidad para realizar atajadas clave le dan una enorme tranquilidad a su equipo. Ricardo Chávez (LD) : Un lateral de gran recorrido y solidez. Se ha consolidado en la banda derecha, ofreciendo un equilibrio perfecto entre una marca férrea y proyecciones peligrosas al ataque.

: Un lateral de gran recorrido y solidez. Se ha consolidado en la banda derecha, ofreciendo un equilibrio perfecto entre una marca férrea y proyecciones peligrosas al ataque. Víctor Guzmán (DFC) : El ‘Toro’ es el joven líder de la zaga. Su fuerza, velocidad y excelente timing en las coberturas lo convierten en uno de los mejores centrales de la liga.

: El ‘Toro’ es el joven líder de la zaga. Su fuerza, velocidad y excelente timing en las coberturas lo convierten en uno de los mejores centrales de la liga. Héctor Moreno (DFC): La voz de la experiencia. Su liderazgo, inteligencia para leer las jugadas y su calidad en la salida con el balón son fundamentales para la defensa de Rayados.

La voz de la experiencia. Su liderazgo, inteligencia para leer las jugadas y su calidad en la salida con el balón son fundamentales para la defensa de Rayados. Gerardo Arteaga (LI): Dueño absoluto de la banda izquierda. Su velocidad y la calidad de sus centros lo convierten en un arma ofensiva letal, siendo prácticamente un extremo más.

Monterrey v Necaxa - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Fidel Ambriz (MCD) : El nuevo motor del mediocampo. Su impresionante capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y su buen criterio para distribuirlos lo han hecho indispensable.

: El nuevo motor del mediocampo. Su impresionante capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y su buen criterio para distribuirlos lo han hecho indispensable. Sergio Canales (MC): El mago español. La calidad y visión de juego de Canales están en otra dimensión. Es el cerebro del equipo, capaz de cambiar el rumbo del partido con un solo pase.

El mago español. La calidad y visión de juego de Canales están en otra dimensión. Es el cerebro del equipo, capaz de cambiar el rumbo del partido con un solo pase. Óliver Torres (MC): El socio ideal para Canales. Su inteligencia para moverse entre líneas, su exquisita técnica y su llegada al área rival le dan una enorme fluidez al ataque de Monterrey.

El socio ideal para Canales. Su inteligencia para moverse entre líneas, su exquisita técnica y su llegada al área rival le dan una enorme fluidez al ataque de Monterrey. Jesús ‘Tecatito’ Corona (ED): El talento en estado puro. Su habilidad para el regate, su creatividad y su capacidad para generar peligro desde la banda derecha lo hacen un jugador impredecible y letal.

El talento en estado puro. Su habilidad para el regate, su creatividad y su capacidad para generar peligro desde la banda derecha lo hacen un jugador impredecible y letal. Lucas Ocampos (EI): La potencia y el desequilibrio por la izquierda. El argentino es un jugador incansable, con una gran capacidad para encarar y un potente disparo que lo convierten en una amenaza constante.

La potencia y el desequilibrio por la izquierda. El argentino es un jugador incansable, con una gran capacidad para encarar y un potente disparo que lo convierten en una amenaza constante. Germán Berterame (DC): Un delantero letal. Su olfato goleador, su movilidad para encontrar espacios y su contundencia frente al arco lo confirman como uno de los atacantes más peligrosos del futbol mexicano.

Con este once, Monterrey buscará tener paciencia, mover el balón de lado a lado para desgastar el bloque rival y confiar en la jerarquía de su tridente ofensivo para llevarse los tres puntos de Puebla.

Más noticias sobre la Liga MX