Se acerca poco a poco el final de la fase regular del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX para conocer cuáles serán los clubes que se enfrentarán por el título. En la lucha por meterse entre los mejores están Pumas y Chivas, que se enfrentan este domingo 5 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario, en choque correspondiente a la Jornada 12.

Universidad Nacional llega con un trago amargo a este compromiso, ya que la fecha anterior fue remontada y goleada 4-1 por el América en el Clásico Capitalino, pese a que Jorge Ruvalcaba había abierto el camino, aunque se debe resaltar el gran desempeño que vivió el arquero tico Keylor Navas, ya que el marcador pudo haber sido más abultado. Tras la derrota, los auriazules quedaron en la décima posición con 13 puntos, apenas rozando un sitio para el Play-In. Se debe recordar que el técnico Efraín Juárez fue expulsado y en su lugar estará dirigiendo su auxiliar, Luis Pérez.

Por otro lado, el Guadalajara vivió un viernes complicado porque debido a una fuerte lluvia su choque contra Puebla en el Estadio Cuauhtémoc fue movido para el sábado, sin embargo, al final de cuentas, el equipo rojiblanco sacó el resultado al imponerse 0-2 con tantos de Bryan González y Omar Govea. El Rebaño Sagrado marcha en el noveno peldaño con 14 unidades. Los del argentino Gabriel Milito no contarán con El Cotorro González por una lesión, pero tendrán de vuelta a Érick Gutiérrez tras unas semanas fuera de acción. En el hospital continúan Javier Hernández, Alan Mozo y Daniel Aguirre, sin olvidar que Hugo Camberos y Yael Padilla están con la selección sub-20 en el Mundial de la categoría.

Estos dos tienen una fuerte rivalidad, que si bien no se puede llamar clásico, sí han traído duelos ríspidos llenos de emociones. Y este domingo se vivirá un episodio más de su enemistad.

Aquí están las posibles alineaciones de ambos conjuntos:

EL POSIBLE ONCE DE PUMAS UNAM

Keylor Navas | Hector Vivas/GettyImages

Portero: Keylor Navas – Posiblemente cada jornada el tico está señalado como una figura a seguir y en el Clásico Capitalino lo demostró al evitar más anotaciones, tanto del rival como autogoles.

Defensa: Nathan Silva – Lo ocurrido ante las Águilas seguro pegó en el estado anímico de los auriazules que tendrán que hacer un mejor trabajo defensivo. El brasileño deberá estar mayor atento en cada jugada.

Defensa: Rubén Duarte – En el choque contra los azulcremas, el venezolano Ángel Azuaje salió de inicial pensando en sumar a la regla de menores, pero por ahora tendrán que dejar eso de lado si quieren volver al triunfo. El español iría de arranque.

Lateral izquierdo: Álvaro Angulo – Acostumbrado a ser uno de los más regulares del equipo, el colombiano tuvo la mala suerte de ocasionar el autogol que llevó a la estrepitosa caída en el Clásico Capitalino. Tendrá que lavar su nombre.

Lateral derecho: Pablo Bennevendo – El lateral derecho es uno de los hombres de confianza del técnico Efraín Juárez, ya que ha jugado todos los cotejos de este campeonato siempre como titular.

Pivote: José Caicedo – El colombiano no pudo participar en el Clásico Capitalino debido a que debía cumplir un juego de suspensión y vaya que le hizo falta al club. Se perfila para su retorno en lugar del panameño Adalberto Carrasquilla.

Pivote: Santiago Trigos – El mediocampista de 23 años también ha recibido mucha oportunidad por parte del cuerpo técnico al aparecer en diez de los once partidos, nueve veces desde el inicio.

Mediocampista: Aaron Ramsey – El galés pudo hacer muy poco frente al América, pero se conoce su calidad a la perfección, por lo que nuevamente se le vería en el parado inicial. La otra opción es que aparezca Alan Medina.

Extremo izquierdo: Jorge Ruvalcaba – Pese a que dio la ventaja en la jornada pasada, todo se diluyó. El formado en CU es del agrado del entrenador, pues buscaron arrebatárselo en el mercado de fichajes, mas no lo dejó irse porque sabe de sus cualidades. Ya suma cuatro dianas en el torneo.

Extremo derecho: Pedro Vite – El ecuatoriano llegó con grandes expectativas para este semestre, pero aún está lejos de cumplirlas. De seguir igual podría terminar en el banquillo para darle oportunidad a alguien más.

Delantero: José Juan Macías – Este jueves se conoció que Memo Martínez sufrió una fractura del quinto metatarsiano y se perderá el resto del campeonato. A JJ le tocará entrar al quite y como revancha buscará aplicarle la ‘Ley del ex’ al Guadalajara.

Jorge Ruvalcaba | Jam Media/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Pumas (4-2-3-1):



Portero: Keylor Navas

Defensas: Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Pablo Bennevendo

Mediocampistas: José Caicedo, Aaron Ramsey, Santiago Trigos

Delanteros: Jorge Ruvalcaba, Memo Martínez, Pedro Vite

Suplentes: Ángel Azuaje, Adalberto Carrasquilla, José Macías, Ulises Rivas, Alan Medina, Stanley García, Miguel Paul, Pablo Monroy, Rodrigo López, Santiago López, Ángel Rico

EL POSIBLE ONCE DE CHIVAS

Luis Romo | Simon Barber/GettyImages

Portero: Raúl Rangel – Ante Puebla, El Tala no tuvo complicaciones, por lo que pudo respirar con tranquilidad porque varios aficionados ya piden que se le dé banca por su poca seguridad.

Defensa: Luis Romo – Parece que finalmente Gabriel Milito se dio cuenta de la poca seguridad que brinda Gilberto Sepúlveda y ha dejado como fijo al sinaloense, que se ha visto mejor en dicho rol.

Defensa: Diego Campillo – Del mismo modo, luego de ponerlo en el mediocampo, el canterano ha tenido mayor lucidez como central, por lo que podría repetir para hacer mancuerna con Romo, a menos que el técnico decida hacer una línea de cinco como antes.

Lateral izquierdo: José Castillo – Con la baja del Cotorro González, entraría al quite el defensor, que conoce muy bien el rol, ya que lo ha desempeñado en repetidas ocasiones tanto en el redil como en la Bella Airosa.

Lateral derecho: Miguel Gómez – El canterano ha dejado buenas sensaciones en los aficionados, ya que defiende de gran forma y sabe cómo conducirse al ataque.

Pivote: Omar Govea – Antes de su lesión, el examericanista fue parte fundamental del esquema del técnico desde la pretemporada. Volvió a la acción y brindó una anotación, demostrando que está listo para cumplir como se espera.

Pivote: Rubén González – El técnico también se tardó en darse cuenta que El Oso es la piedra angular del mediocampo, ya que se encarga del trabajo sucio y permite mayor libertad a los del frente. No obstante, cabe la posibilidad de que el estratega decida incluir a Érick Gutiérrez en su lugar, algo que no agradaría a los aficionados tapatíos.

Interior izquierdo: Efraín Álvarez – Si bien cuenta con el talento nato para hacer daño, sigue sin concluir sus opciones generadas lo que ha llevado a que se le cuestione. Sin embargo, sigue en mejor nivel que Cade Cowell.

Interior derecho: Richard Ledezma – La afición aclama más fichajes como este. Desde su primer partido, el ex PSV ha demostrado un hambre grande para jugar, aportando en cada zona del campo. Merece ser titular sí o sí.

Delantero: Santiago Sandoval – Podría repetir su rol como falso ‘9’ para acompañar al centro delantero. El Negrito cuenta con las armas suficientes para ser titular, ya que tiene oportunidad de gol y gran visión de juego.

Delantero: Armando González – La Hormiga sigue estando varios escalones arriba de Alan Pulido y Javier Hernández, aunque este último sigue lesionado. El Otaku está buscando incrementar su cuota goleadora en su mejor torneo.

Armando González | Hector Vivas/GettyImages