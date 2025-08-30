Las posibles alineaciones titulares de Seattle Sounders y el Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025

Este domingo 31 de agosto se llevará a cabo la final de la Leagues Cup 2025 a las 18:00 horas de la Ciudad de México, 20:00 horas de Estados Unidos y 02:00 horas de España.

El Inter Miami visitará el Lumen Field de Seattle Sounders, luego de que ambos se clasificaran a la gran final tras vencer a Orlando City y Los Angeles Galaxy, respectivamente.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso que será la tercera final de este torneo binacional donde siempre han llegado a la final clubes estadounidenses.

La posible alineación del Inter Miami para el partido vs Seattle Sounders

Lionel Messi regresó de su lesión y marcó un doblete en semis | Rich Storry/GettyImages

Óscar Ustari (PO): es el portero titular del equipo, además, es el de más experiencia y confianza del cuerpo técnico.

Marcelo Weigandt (LD): el lateral argentino regresó después de buen rato lesionado y nuevamente tomó su lugar como titular, aunque en la semifinal no jugó y se quedó en el banco descansando.

Gonzalo Luján (DFC): el defensor central se convirtió en uno de los centrales titulares en este torneo.

Maximiliano Falcón (DFC): el central chileno comenzó siendo titular en la Concachampions y poco a poco se ganó la titularidad en liga y hasta la fecha es uno de los infaltables en la zaga.

Jordi Alba (LI): uno de los mejores jugadores del equipo dado su aporte en la banda izquierda aportando pases y asistencias.

Tadeo Allende (MD): el argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

Rodrigo De Paul (MC): el experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez al equipo, desde su llegada se colocó directamente como titular.

Sergio Busquets (MC): el mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo.

Telasco Segovia (MI): el venezolano ya se asentó en el equipo y es un titular habitual como volante o extremo gracias a su dinamismo y aporte ofensivo. Viene de marcar un gol en la semifinal.

Lionel Messi (DC): el mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la figura en la semifinal ante Orlando.

Luis Suárez (DC): el veterano goleador charrúa sigue marcando goles a pesar de sus limitaciones físicas, siempre está en buena disposición para jugar y aparece cuando más se le necesita.

La posible alineación de Seattle Sounders para el partido vs Inter Miami

Danny Musvoski regresaría después de cumplir su sanción por expulsión | Alika Jenner/GettyImages

Andrew Thomas (PO): guardameta joven y ágil, ha ganado protagonismo en la Leagues Cup 2025. Su actuación destacada fue en la tanda de penales contra Puebla, donde atajó un disparo clave. Seguro bajo los tres palos y con buena distribución.

Alex Roldán (LD): es hermano de Cristian Roldán, es un lateral versátil que combina solidez defensiva con proyección ofensiva. Su velocidad y centros precisos son clave en el ataque por la banda derecha.

Yeimar Gómez Andrade (DFC): central colombiano de gran presencia física, fuerte en el juego aéreo y en duelos uno contra uno. Es un pilar en la zaga y líder en la salida de balón desde atrás.

Jackson Ragen (DFC): defensor joven y alto, conocido por su inteligencia táctica y capacidad para anticipar jugadas. Ha sido consistente en la Leagues Cup, complementando bien a Yeimar.

Reed Baker-Whiting (LI): el lateral camerunés Nouhou Tolo no estará disponible ya que fue expulsado en la semifinal por lo que otro jugador tendrá que ser el titular y posiblemente sea el juvenil norteamericano.

Paul Rothrock (MD): extremo rápido que ofrece desborde y profundidad como recambio en las bandas.

Obed Vargas (MC): joven talento mexicano-estadounidense, combina trabajo defensivo con creatividad en la distribución. Su energía y precisión en los pases lo hacen indispensable en el mediocampo.

Cristian Roldán (MC): es el capitán y motor del equipo, es un mediocampista completo con gran visión, sacrificio defensivo y llegada al área. Su experiencia es vital en partidos de alta presión.

Pedro de la Vega (MI): el extremo argentino rápido y habilidoso, conocido por su regate y capacidad para desbordar. Su llegada al área y disparos de media distancia son una amenaza constante.

Jordan Ferreira (DC): el atacante norteamericano que actúa como referencia en el área, con buen olfato goleador y habilidad para presionar a los defensas rivales. Su movilidad y definición lo hacen el titular en la punta.