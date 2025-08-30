Las posibles alineaciones titulares de Seattle Sounders y el Inter Miami en la final de la Leagues Cup 2025
Será la segunda final en tres años en este torneo para el conjunto de las garzas
Este domingo 31 de agosto se llevará a cabo la final de la Leagues Cup 2025 a las 18:00 horas de la Ciudad de México, 20:00 horas de Estados Unidos y 02:00 horas de España.
El Inter Miami visitará el Lumen Field de Seattle Sounders, luego de que ambos se clasificaran a la gran final tras vencer a Orlando City y Los Angeles Galaxy, respectivamente.
A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso que será la tercera final de este torneo binacional donde siempre han llegado a la final clubes estadounidenses.
La posible alineación del Inter Miami para el partido vs Seattle Sounders
- Óscar Ustari (PO): es el portero titular del equipo, además, es el de más experiencia y confianza del cuerpo técnico.
- Marcelo Weigandt (LD): el lateral argentino regresó después de buen rato lesionado y nuevamente tomó su lugar como titular, aunque en la semifinal no jugó y se quedó en el banco descansando.
- Gonzalo Luján (DFC): el defensor central se convirtió en uno de los centrales titulares en este torneo.
- Maximiliano Falcón (DFC): el central chileno comenzó siendo titular en la Concachampions y poco a poco se ganó la titularidad en liga y hasta la fecha es uno de los infaltables en la zaga.
- Jordi Alba (LI): uno de los mejores jugadores del equipo dado su aporte en la banda izquierda aportando pases y asistencias.
- Tadeo Allende (MD): el argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.
- Rodrigo De Paul (MC): el experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez al equipo, desde su llegada se colocó directamente como titular.
- Sergio Busquets (MC): el mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo.
- Telasco Segovia (MI): el venezolano ya se asentó en el equipo y es un titular habitual como volante o extremo gracias a su dinamismo y aporte ofensivo. Viene de marcar un gol en la semifinal.
- Lionel Messi (DC): el mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo. Fue la figura en la semifinal ante Orlando.
- Luis Suárez (DC): el veterano goleador charrúa sigue marcando goles a pesar de sus limitaciones físicas, siempre está en buena disposición para jugar y aparece cuando más se le necesita.
La posible alineación de Seattle Sounders para el partido vs Inter Miami
- Andrew Thomas (PO): guardameta joven y ágil, ha ganado protagonismo en la Leagues Cup 2025. Su actuación destacada fue en la tanda de penales contra Puebla, donde atajó un disparo clave. Seguro bajo los tres palos y con buena distribución.
- Alex Roldán (LD): es hermano de Cristian Roldán, es un lateral versátil que combina solidez defensiva con proyección ofensiva. Su velocidad y centros precisos son clave en el ataque por la banda derecha.
- Yeimar Gómez Andrade (DFC): central colombiano de gran presencia física, fuerte en el juego aéreo y en duelos uno contra uno. Es un pilar en la zaga y líder en la salida de balón desde atrás.
- Jackson Ragen (DFC): defensor joven y alto, conocido por su inteligencia táctica y capacidad para anticipar jugadas. Ha sido consistente en la Leagues Cup, complementando bien a Yeimar.
- Reed Baker-Whiting (LI): el lateral camerunés Nouhou Tolo no estará disponible ya que fue expulsado en la semifinal por lo que otro jugador tendrá que ser el titular y posiblemente sea el juvenil norteamericano.
- Paul Rothrock (MD): extremo rápido que ofrece desborde y profundidad como recambio en las bandas.
- Obed Vargas (MC): joven talento mexicano-estadounidense, combina trabajo defensivo con creatividad en la distribución. Su energía y precisión en los pases lo hacen indispensable en el mediocampo.
- Cristian Roldán (MC): es el capitán y motor del equipo, es un mediocampista completo con gran visión, sacrificio defensivo y llegada al área. Su experiencia es vital en partidos de alta presión.
- Pedro de la Vega (MI): el extremo argentino rápido y habilidoso, conocido por su regate y capacidad para desbordar. Su llegada al área y disparos de media distancia son una amenaza constante.
- Jordan Ferreira (DC): el atacante norteamericano que actúa como referencia en el área, con buen olfato goleador y habilidad para presionar a los defensas rivales. Su movilidad y definición lo hacen el titular en la punta.
- Danny Musovski (DC): es un goleador oportunista, marcó un doblete contra LA Galaxy en la MLS. No pudo jugar la semifinal por sanción, pero estaría de regreso para la titularidad.
