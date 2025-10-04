La Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX nos regala un enfrentamiento de poder a poder en el Estadio Caliente, cuando los Xolos de Tijuana reciban a los Rayados de Monterrey. Ambas escuadras llegan en un gran momento, con la moral en alto tras conseguir victorias en sus respectivos compromisos de la fecha anterior.

El conjunto fronterizo, que viene de un importante triunfo sobre Cruz Azul, buscará hacerse fuerte en casa, aunque no podrá contar con su juvenil Gilberto Mora. Por su parte, la Pandilla, que se impuso a Santos Laguna, viaja a Tijuana con una lista de ausencias más considerable, incluyendo la duda de su estrella, Sergio Canales, quien se recupera de una pequeña intervención en el pie.

La posible alineación de Tijuana vs Monterrey para la Jornada 12 de la Liga MX

POR: José Antonio Rodríguez - Tras el retiro de Jesús Corona, 'Toño' ha asumido la titularidad. Su experiencia y seguridad bajo los tres palos serán claves para darle tranquilidad a la zaga fronteriza.

LD: Aarón Gómez - Un lateral con mucho recorrido y sacrificio. Su principal tarea será contener a los peligrosos extremos de Monterrey, sin renunciar a sumarse al ataque.

DFC: Jackson Porozo - El ecuatoriano es la fuerza y potencia en la defensa central. Su imponente físico y buen juego aéreo lo hacen un rival difícil de superar en el mano a mano.

DFC: Rodrigo Fernández - El complemento ideal en la zaga. Aporta orden táctico y una buena salida de balón desde el fondo para iniciar los ataques de Xolos.

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

LI: Aarón Vega - Dueño del carril izquierdo, su velocidad y constancia para recorrer la banda le permiten ser una válvula de escape para el equipo.

MD: Ayrton Preciado - Partiendo desde la derecha, el ecuatoriano es uno de los hombres más desequilibrantes del equipo. Su habilidad para encarar y su potente disparo son una amenaza constante.

MC: Fernando Boya - El ancla del mediocampo. Es el encargado de la recuperación y de dar equilibrio, un obrero incansable cuya labor será cortar los circuitos de juego de Rayados.

MC: Iván Tona - El motor del equipo en el centro del campo. Su dinamismo y capacidad para presionar y distribuir el balón son claves para que Tijuana pueda competir por la posesión.

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

MI: Domingo Blanco - Un jugador muy inteligente tácticamente que arranca desde la izquierda. Su trabajo de presión y su habilidad para encontrar espacios son fundamentales para el equipo.

DC: Shamar Nicholson - El delantero jamaiquino es la referencia de área. Su potencia física, su juego de espaldas y su capacidad para finalizar las jugadas lo convierten en un peligro constante.

DC: Kevin Castañeda - Jugando con más libertad, es el socio de Nicholson en el ataque. Su calidad técnica y su visión para filtrar pases lo hacen el conector entre el mediocampo y la delantera.

Así se vería la formación de Tijuana (4-4-2)

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensas: Aarón Gómez, Jackson Porozo, Rodrigo Fernández, Aarón Vega

Mediocampistas: Ayrton Preciado, Fernando Boya, Iván Tona, Domingo Blanco

Delanteros: Shamar Nicholson, Kevin Castañeda

La posible alineación de Monterrey vs Tijuana para la Jornada 12 de la Liga MX

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

POR: Santiago Mele - El guardameta uruguayo es una garantía de seguridad. Su imponente presencia y excelentes reflejos le dan una enorme confianza a toda la línea defensiva.

LD: Ricardo Chávez - Un lateral de gran recorrido y solidez. Se ha consolidado en la banda derecha, ofreciendo un equilibrio perfecto entre una marca férrea y proyecciones peligrosas al ataque.

DFC: Stefan Medina - El colombiano es el líder y capitán de la defensa. Su experiencia, polivalencia y lectura de juego son indispensables para organizar la zaga.

DFC: Sergio Ramos - El legendario central español aporta su jerarquía y calidad en la salida de balón. Su experiencia en partidos de alta tensión es un plus para el equipo.

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

LI: Gerardo Arteaga - Dueño absoluto de la banda izquierda. Su velocidad y la calidad de sus centros lo convierten en un arma ofensiva letal, siendo prácticamente un extremo más.

MCD: Fidel Ambriz - El motor del mediocampo. Su impresionante capacidad para recuperar balones, su despliegue físico y su buen criterio para distribuirlos lo han hecho indispensable.

MCD: Óliver Torres - Ante la duda de Canales, el español asume el rol creativo. Su inteligencia para moverse entre líneas, su exquisita técnica y su visión para filtrar pases son la llave del ataque.

ED: Jesús Corona - El 'Tecatito' es el talento en estado puro. Su habilidad para el regate, su creatividad y su capacidad para generar peligro desde la banda derecha lo hacen un jugador impredecible.

Monterrey v Santos Laguna - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

MCO: Germán Berterame - Jugando como mediapunta, el argentino es letal. Su movilidad para encontrar espacios entre líneas y su contundencia frente al arco lo confirman como uno de los atacantes más peligrosos de la Liga MX.

EI: Lucas Ocampos - La potencia y el desequilibrio por la izquierda. El argentino es un jugador incansable, con una gran capacidad para encarar y un potente disparo que lo convierten en una amenaza constante.

DC: Anthony Martial - El delantero francés es la referencia en punta. Su calidad técnica, velocidad y definición letal son la principal arma de los Rayados para finalizar las jugadas.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)