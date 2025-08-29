Las posibles alineaciones titulares del América y Pachuca en la Jornada 7 del Apertura 2025

La Fecha 7 nos regala un enfrentamiento de poder a poder entre dos de los equipos más reconocidos del futbol mexicano. El Club América, que llega con la moral por las nubes tras una contundente victoria como visitante, buscará seguir escalando posiciones en la tabla general cuando reciba a los Tuzos del Pachuca.

Las Águilas han demostrado tener un arsenal ofensivo temible, incluso con la ausencia de su capitán. Por su parte, el equipo hidalguense, fiel a su estilo de juego dinámico, viene de sacar un valioso empate en León y buscará aguarle la fiesta al conjunto local con su talentosa y renovada plantilla.

A continuación, te dejamos las posibles alineaciones del América y Pachuca para este gran partido, programado para este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas.

America v Pachuca - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La posible alineación del Club América para el partido vs Pachuca

Tras la excelente exhibición ofensiva en Guadalajara, es muy probable que André Jardine repita el cuadro que tan bien le funcionó contra Atlas, con un solo ajuste en la delantera:

Luis Malagón (PO) : El titular indiscutible. Su liderazgo y capacidad para aparecer en momentos clave lo confirman como una garantía en el arco americanista.

: El titular indiscutible. Su liderazgo y capacidad para aparecer en momentos clave lo confirman como una garantía en el arco americanista. Kevin Álvarez (LD) : Podría haber rotación y regresar al 11 titular, en especial por su proyección al ataque, como una de las principales armas del equipo para generar superioridad numérica.

: Podría haber rotación y regresar al 11 titular, en especial por su proyección al ataque, como una de las principales armas del equipo para generar superioridad numérica. Igor Lichnovsky (DFC) : Busca regresar a ser el líder de la defensa. Su juego aéreo y experiencia son fundamentales para dar orden a la zaga y anular al delantero centro rival.

: Busca regresar a ser el líder de la defensa. Su juego aéreo y experiencia son fundamentales para dar orden a la zaga y anular al delantero centro rival. Ramón Juárez (DFC): Consolidado como titular, su garra y velocidad en la anticipación son el complemento perfecto para Lichnovsky. Un defensa que no teme ir al choque.

Consolidado como titular, su garra y velocidad en la anticipación son el complemento perfecto para Lichnovsky. Un defensa que no teme ir al choque. Ralph Orquin (LI): El canterano ha cumplido con creces. Aporta solidez en la marca y una salida limpia, mostrando personalidad para adueñarse de la lateral izquierda.

El canterano ha cumplido con creces. Aporta solidez en la marca y una salida limpia, mostrando personalidad para adueñarse de la lateral izquierda. Jonathan dos Santos (MCD) : El equilibrio del equipo. Su inteligencia táctica para recuperar balones y distribuirlos con precisión será vital para controlar el ritmo del juego.

: El equilibrio del equipo. Su inteligencia táctica para recuperar balones y distribuirlos con precisión será vital para controlar el ritmo del juego. Álvaro Fidalgo (MC): El motor y cerebro del ataque azulcrema. Su visión de campo y capacidad para romper líneas con pases filtrados son la llave para desarmar el parado defensivo hidalguense.

Club America v Real Salt Lake - Leagues Cup Phase One | Bryan Byerly/ISI Photos/GettyImages

Alejandro Zendejas (ED): Un puñal por la banda derecha. Su habilidad para encarar y su potente disparo lo convierten en una amenaza constante, buscando aprovechar cualquier espacio.

Un puñal por la banda derecha. Su habilidad para encarar y su potente disparo lo convierten en una amenaza constante, buscando aprovechar cualquier espacio. Allan Saint-Maximin (MCO) : El fichaje estelar de la liga. Su velocidad y regate impredecible son un dolor de cabeza para cualquier defensa. Será el principal encargado de desequilibrar el partido y podría ver minutos como '10'.

: El fichaje estelar de la liga. Su velocidad y regate impredecible son un dolor de cabeza para cualquier defensa. Será el principal encargado de desequilibrar el partido y podría ver minutos como '10'. Brian Rodríguez (EI): El uruguayo se ha consolidado como un referente desequilibrante por izquierda y hoy luce muy complicado que pierda la titularidad.

El uruguayo se ha consolidado como un referente desequilibrante por izquierda y hoy luce muy complicado que pierda la titularidad. José 'Pantera' Zúñiga (DC): Ante la baja de Henry Martín, todo indica que el 'Pantera' tomará la responsabilidad del '9'. Su potencia, juego de espaldas y capacidad para pelear con los centrales serán clave para abrir espacios.

Con este once, América buscará imponer su localía a través de la posesión del balón y la explosividad de su tridente ofensivo para conseguir otra victoria.

FBL-MEX-ATLAS-AMERICA | ULISES RUIZ/GettyImages

La posible alineación de Pachuca para el partido vs Club América

Basado en el 4-2-3-1 que Jaime Lozano utilizó para sacar un valioso empate en León, se espera que repita este cuadro para competir en la capital:

Carlos Moreno (PO): El guardián del arco tuzo. Sus reflejos y seguridad bajo los tres palos serán puestos a prueba ante una de las delanteras más peligrosas del campeonato.

El guardián del arco tuzo. Sus reflejos y seguridad bajo los tres palos serán puestos a prueba ante una de las delanteras más peligrosas del campeonato. Bryan García (LD): Un lateral con vocación ofensiva y buen pie, encargado de recorrer la banda derecha para aportar tanto en defensa como en ataque.

Un lateral con vocación ofensiva y buen pie, encargado de recorrer la banda derecha para aportar tanto en defensa como en ataque. Eduardo Bauermann (DFC): El defensa brasileño aporta solidez y buen juego aéreo a la zaga central. Su principal misión será contener la potencia del 'Pantera' Zúñiga.

El defensa brasileño aporta solidez y buen juego aéreo a la zaga central. Su principal misión será contener la potencia del 'Pantera' Zúñiga. Sergio Barreto (DFC): El argentino es el complemento en la central. Se caracteriza por su garra, fuerte marca y anticipación en los duelos individuales.

El argentino es el complemento en la central. Se caracteriza por su garra, fuerte marca y anticipación en los duelos individuales. Alonso Aceves (LI): Un lateral izquierdo con gran proyección. Su capacidad para sumarse al ataque y poner centros peligrosos es una de las armas importantes del equipo.

Un lateral izquierdo con gran proyección. Su capacidad para sumarse al ataque y poner centros peligrosos es una de las armas importantes del equipo. Elías Montiel (MCD): El joven canterano funciona como el equilibrio en el doble pivote. Su trabajo de recuperación y distribución es fundamental para el equipo.

El joven canterano funciona como el equilibrio en el doble pivote. Su trabajo de recuperación y distribución es fundamental para el equipo. William Carvalho (MCD): El mediocampista portugués es el socio de Montiel. Aporta fuerza, recorrido y una salida limpia desde el fondo para conectar con los hombres de ataque.

Pachuca v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Alfonso Domínguez (ED) : Un extremo rápido y habilidoso que buscará explotar la banda derecha, encarando y buscando diagonales para generar peligro.

: Un extremo rápido y habilidoso que buscará explotar la banda derecha, encarando y buscando diagonales para generar peligro. Luis Quiñones (MCO) : El colombiano es el enganche y cerebro creativo del equipo. Su visión para filtrar pases y su experiencia son la llave para generar las opciones de gol.

: El colombiano es el enganche y cerebro creativo del equipo. Su visión para filtrar pases y su experiencia son la llave para generar las opciones de gol. Oussama Idrissi (EI) : El jugador más desequilibrante del equipo. Su habilidad en el regate, velocidad y capacidad para generar peligro desde la banda izquierda son la principal amenaza para la defensa del América.

: El jugador más desequilibrante del equipo. Su habilidad en el regate, velocidad y capacidad para generar peligro desde la banda izquierda son la principal amenaza para la defensa del América. Alemão (DC): El delantero brasileño es el '9' titular. Su función es ser la referencia en punta, pelear con los centrales, aguantar el balón y definir las jugadas dentro del área.

Con este once, Pachuca buscará ser un equipo compacto, con un doble pivote sólido en mediocampo, para después explotar la creatividad de Quiñones y la velocidad de sus extremos.

