Las posibles alineaciones titulares del Liverpool vs Manchester United

Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo la Jornada 8 de la Premier League desde el Anfield entre Liverpool y Manchester United.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Reds para este compromiso programado a las 11:30 horas (hora de EE.UU.), 09:30 horas (México), 05:30 horas (España).

La posible alineación de Liverpool vs Manchester United para la Jornada 8 de la Premier League

Mohamed Salah es el líder ofensivo de los Reds | Visionhaus/GettyImages

PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por su 1,97 m de altura y paradas clave.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad.

MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y viene de buena actividad en la Fecha FIFA.

MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en Premier.

MCO: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años, viene de haber marcado 10 goles en 2024-25.

MI: Florian Wirtz - El mediocampista ofensivo alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, pero podría ser titular, luego de la actividad de Cody Gakpo con su selección.

DC: Alexander Isak - El delantero sueco de 26 años, llega de un pésimo resultado en la Fecha FIFA con su selección y espera redimir el ánimo en el club.

La posible alineación de Manchester United vs Liverpool para la Jornada 8 de la Premier League

Senne Lammens tomó la responsabilidad de la portería de los Red Devils | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

PO: Senne Lammens - El nuevo portero del Man United para esta temporada es ágil y seguro, destaca por sus reflejos y distribución precisa con el balón. Excelente en el uno contra uno y en penales.

DFC: Leny Yoro - El central joven con gran lectura del juego, fuerte en duelos aéreos y salida de balón. Valiente en la presión alta y líder natural.

DFC: Matthijs de Ligt - Es un central robusto, dominante en el juego aéreo y con buena anticipación. Seguro en pases largos y sólido en la marca.

DFC: Luke Shaw - El lateral izquierdo dinámico, con gran capacidad ofensiva, centros precisos y solidez defensiva cuando está en forma.

MD: Amad Diallo - Es un extremo habilidoso, rápido y desequilibrante en el uno contra uno. Versátil, con visión para asistir y olfato goleador.

MC: Bryan Mbeumo - Es un extremo explosivo, con regate afilado y potente disparo de media distancia. Eficaz en transiciones rápidas y letal en el área.

MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo tenaz, experto en recuperar balones y proteger la zaga. Aporta experiencia y precisión en pases largos.

MI: Bruno Fernandes - El mediocampista creativo, líder en el campo, con visión excepcional, disparos lejanos y capacidad para decidir partidos.

MCO: Matheus Cunha - Es un delantero versátil, rápido y habilidoso, con gran capacidad para desmarcarse y finalizar en espacios reducidos.

MCO: Patrick Dorgu - Es un lateral versátil, con proyección ofensiva, regate y buenos centros. Defensivamente disciplinado y adaptable a ambos flancos.

DC: Benjamin Sesko - Es un delantero alto y potente, letal en el área, con buen remate de cabeza y habilidad para combinar en ataque.

Así se vería la formación de Liverpool (4-3-3)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister.

Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Florian Wirtz.

Así se vería la formación de Manchester United (3-4-2-1)

Portero: Senne Lammens.

Defensas: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw.

Centrocampistas: Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Casemiro, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Patrick Dorgu.

Delanteros: Benjamin Sesko.