Las posibles alineaciones titulares del Liverpool vs Manchester United
Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo la Jornada 8 de la Premier League desde el Anfield entre Liverpool y Manchester United.
A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Reds para este compromiso programado a las 11:30 horas (hora de EE.UU.), 09:30 horas (México), 05:30 horas (España).
La posible alineación de Liverpool vs Manchester United para la Jornada 8 de la Premier League
PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por su 1,97 m de altura y paradas clave.
LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.
DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.
DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.
LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo.
MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad.
MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y viene de buena actividad en la Fecha FIFA.
MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en Premier.
MCO: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años, viene de haber marcado 10 goles en 2024-25.
MI: Florian Wirtz - El mediocampista ofensivo alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, pero podría ser titular, luego de la actividad de Cody Gakpo con su selección.
DC: Alexander Isak - El delantero sueco de 26 años, llega de un pésimo resultado en la Fecha FIFA con su selección y espera redimir el ánimo en el club.
La posible alineación de Manchester United vs Liverpool para la Jornada 8 de la Premier League
PO: Senne Lammens - El nuevo portero del Man United para esta temporada es ágil y seguro, destaca por sus reflejos y distribución precisa con el balón. Excelente en el uno contra uno y en penales.
DFC: Leny Yoro - El central joven con gran lectura del juego, fuerte en duelos aéreos y salida de balón. Valiente en la presión alta y líder natural.
DFC: Matthijs de Ligt - Es un central robusto, dominante en el juego aéreo y con buena anticipación. Seguro en pases largos y sólido en la marca.
DFC: Luke Shaw - El lateral izquierdo dinámico, con gran capacidad ofensiva, centros precisos y solidez defensiva cuando está en forma.
MD: Amad Diallo - Es un extremo habilidoso, rápido y desequilibrante en el uno contra uno. Versátil, con visión para asistir y olfato goleador.
MC: Bryan Mbeumo - Es un extremo explosivo, con regate afilado y potente disparo de media distancia. Eficaz en transiciones rápidas y letal en el área.
MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo tenaz, experto en recuperar balones y proteger la zaga. Aporta experiencia y precisión en pases largos.
MI: Bruno Fernandes - El mediocampista creativo, líder en el campo, con visión excepcional, disparos lejanos y capacidad para decidir partidos.
MCO: Matheus Cunha - Es un delantero versátil, rápido y habilidoso, con gran capacidad para desmarcarse y finalizar en espacios reducidos.
MCO: Patrick Dorgu - Es un lateral versátil, con proyección ofensiva, regate y buenos centros. Defensivamente disciplinado y adaptable a ambos flancos.
DC: Benjamin Sesko - Es un delantero alto y potente, letal en el área, con buen remate de cabeza y habilidad para combinar en ataque.
Así se vería la formación de Liverpool (4-3-3)
Portero: Giorgi Mamardashvili.
Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.
Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister.
Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Florian Wirtz.
Así se vería la formación de Manchester United (3-4-2-1)
Portero: Senne Lammens.
Defensas: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw.
Centrocampistas: Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Casemiro, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Patrick Dorgu.
Delanteros: Benjamin Sesko.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.