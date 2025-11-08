Las posibles alineaciones titulares del Manchester City vs Liverpool

Este domingo 9 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 11 de la Premier League desde el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Liverpool FC.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Sky Blues y los Reds para este compromiso programado a las 12:30 del Este de Estados Unidos, 10:30 horas del centro de México y 17:30 horas de España.

La posible alineación de Manchester City vs Liverpool para la Jornada 11 de la Premier League

El 'Androide' es el referente ofensivo de los Sky Blues con 13 goles en Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Rúben Dias - El portugués de 28 años, pilar defensivo y capitán, con una lectura impecable del juego, fuerza en el duelo aéreo y liderazgo.

DFC: Joško Gvardiol - El croata de 23 años, ha tenido una gran progresión, sólido en la marca y excelente en la construcción desde atrás, consolidado como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo.

LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

MCD: Nicolás González - El español de 23 años es especialista en la contención, con gran físico, distribución precisa y llegada al gol desde segunda línea.

ED: Savinho - El brasileño de 21 años es explosivo regateador con velocidad endiablada, asistencias letales y goles decisivos, uno de los talentos más prometedores del City.

MCO: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases.

MCO: Phil Foden - El inglés de 25 años, joya de la cantera, creativo y letal en el último tercio, con regate, visión y olfato goleador; indispensable en el esquema de Guardiola.

EI: Jérémy Doku - El jugador belga es un jugador con potencia física y mucha rapidez y velocidad que aporta mucho en el sector izquierdo del equipo y que distribuye muy bien el esférico.

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Nicolás González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku.

Delanteros: Erling Haaland.

La posible alineación de Liverpool vs Manchester City para la Jornada 11 de la Premier League

Liverpool FC viene de derrotar al Real Madrid en la Champions League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por altura y paradas clave. La lesión de Alisson Becker le ha abierto las puertas de la titularidad.

LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.

LI: Andrew Robertson - El histórico escocés regresó a la titularidad el partido anterior en Champions y podría mantenerse.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad.

MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en la Premier y el gran referente del equipo.

MC: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

MI: Cody Gakpo - El neerlandés se ha vuelto en un jugador importante gracias a su aporte ofensivo. En los 9 partidos que ha jugador, ha participado en cinco goles anotando tres de ellos y repartiendo dos asistencias.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Giorgi Mamardashvili.

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo.

Delanteros: Hugo Ekitike.