Las posibles alineaciones titulares del Manchester City vs Liverpool
Este domingo 9 de noviembre se llevará a cabo la Jornada 11 de la Premier League desde el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Liverpool FC.
A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Sky Blues y los Reds para este compromiso programado a las 12:30 del Este de Estados Unidos, 10:30 horas del centro de México y 17:30 horas de España.
La posible alineación de Manchester City vs Liverpool para la Jornada 11 de la Premier League
POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería.
LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.
DFC: Rúben Dias - El portugués de 28 años, pilar defensivo y capitán, con una lectura impecable del juego, fuerza en el duelo aéreo y liderazgo.
DFC: Joško Gvardiol - El croata de 23 años, ha tenido una gran progresión, sólido en la marca y excelente en la construcción desde atrás, consolidado como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo.
LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.
MCD: Nicolás González - El español de 23 años es especialista en la contención, con gran físico, distribución precisa y llegada al gol desde segunda línea.
ED: Savinho - El brasileño de 21 años es explosivo regateador con velocidad endiablada, asistencias letales y goles decisivos, uno de los talentos más prometedores del City.
MCO: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases.
MCO: Phil Foden - El inglés de 25 años, joya de la cantera, creativo y letal en el último tercio, con regate, visión y olfato goleador; indispensable en el esquema de Guardiola.
EI: Jérémy Doku - El jugador belga es un jugador con potencia física y mucha rapidez y velocidad que aporta mucho en el sector izquierdo del equipo y que distribuye muy bien el esférico.
DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.
Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)
Portero: Gianluigi Donnarumma.
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.
Centrocampistas: Nicolás González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku.
Delanteros: Erling Haaland.
La posible alineación de Liverpool vs Manchester City para la Jornada 11 de la Premier League
PO: Giorgi Mamardashvili - El portero georgiano de 25 años destaca por altura y paradas clave. La lesión de Alisson Becker le ha abierto las puertas de la titularidad.
LD: Conor Bradley - El lateral derecho norirlandés de 22 años, es un jugador formado en Liverpool y que ya es capitán de su selección.
DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.
DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible.
LI: Andrew Robertson - El histórico escocés regresó a la titularidad el partido anterior en Champions y podría mantenerse.
MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad.
MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.
MD: Mohamed Salah - El extremo egipcio de 33 años es el máximo goleador histórico de Liverpool en la Premier y el gran referente del equipo.
MC: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.
MI: Cody Gakpo - El neerlandés se ha vuelto en un jugador importante gracias a su aporte ofensivo. En los 9 partidos que ha jugador, ha participado en cinco goles anotando tres de ellos y repartiendo dos asistencias.
DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.
Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)
Portero: Giorgi Mamardashvili.
Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson.
Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo.
Delanteros: Hugo Ekitike.
