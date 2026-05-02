Las posibles alineaciones titulares del partido América vs Pumas

Arranca la fase final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre el Club América y el Club Universidad Nacional este domingo 3 de mayo y el primer episodio de la serie se celebrará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

De esa manera, te compartimos las posibles alineaciones del cuadro felino y azulcrema para el cotejo programado a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

La posible alineación de América vs Pumas UNAM para la ida de cuartos de final

Ramón Juárez volvería a la titularidad tras la ausencia de Israel Reyes | Rodrigo Oropeza/GettyImages

PO: Rodolfo Cota - El experimentado guardameta mexicano afrontará una nueva Liguilla en su carrera siendo el titular cubriendo la baja de Luis Ángel Malagón por lesión.

DFC: Ramón Juárez - El polivalente defensa central es un jugador consolidado en la zaga, aunque va sido relegado como suplente, sin embargo, con la ausencia de Israel Reyes podría volver a la central como titular.

DFC: Sebastián Cáceres - El central charrúa es sólido y experimentado, fuerte en el juego aéreo y uno de los pilares de la defensa americanista.

DFC: Miguel Vázquez - El central mexicano de 22 años regresó a las canchas después de recuperarse de su lesión y de a poco se ha ido ganando la confianza del cuerpo técnico hasta volverse titular.

MD: Kevin Álvarez - El lateral derecho mexicano ha recuperado algo de la confianza del cuerpo técnico una vez más. Podría volver a ser utilizado como interior derecho.

MC: Rodrigo Dourado - El brasileño es un volante de contención fuerte físicamente, llega en óptimas condiciones.

MC: Erick Sánchez - El mexicano es un volante dinámico, con buena recuperación y visión de campo. Es una pieza clave de André Jardine.

MI: Cristian Borja - El veterano colombiano con experiencia internacional, posee excelente en el ida y vuelta por banda, centros precisos y aportación ofensiva desde la izquierda.

ED: Alejandro Zendejas - Es uno de los jugadores más importantes y consistentes del equipo desde su llegada y destaca por su velocidad, disparo y aportación ofensiva.

DC: Raphael Veiga - El plurifuncional brasileño se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo / enganche, aunque también puede asumir el rol de matón del área.

EI: Brian Rodríguez - El extremo uruguayo es rápido, habilidoso y desequilibrante por izquierda, además, pieza clave en el ataque por velocidad.

Así se vería la formación de América (3-4-3)

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja.

Centrocampistas: Kevin Álvarez, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez, Cristian Borja.

Delanteros: Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

La posible alineación de Pumas UNAM vs América para la ida de cuartos de final

Robert Morales tiene la oportunidad de ser titular ante la ausencia de Martínez | Jam Media/GettyImages

PO: Keylor Navas - Uno de los mejores porteros de la historia de Latinoamérica, posee reflejos impresionantes y liderazgo, además, es titular y capitán del equipo.

DFC: Rodrigo López - El polivalente mediocampista defensivo mexicano juega como mediocentro, pivote o interior. Es un infaltable del equipo que disputó los 17 partidos de la fase regular.

DFC: Nathan Silva - El zaguero brasileño es otro de los hombres de Efraín Juárez en el último ha año ha jugado 33 de los 34 partidos de fase regular disputados. Es un imprescindible en la defensa auriazul.

DFC: Rubén Duarte - El versátil defensa central español es otro elemento de confianza en la defensa que suele jugar mucho en el once inicial.

MCD: Pedro Vite - El mediocampista ecuatoriano es versátil, creativo y con regate, destaca por su velocidad. Comúnmente es utilizado como pivote.

MD: Alan Medina - El jugador mexicano es rápido, habilidoso que aporta desequilibrio por banda y cuenta experiencia en Liga MX. Para este juego jugaría como interior por derecha. Tomando en cuenta que es un jugador de la confianza del técnico.

MC: Adalberto Carrasquilla - El panameño es un volante versátil, creativo y con gran visión de juego, que destaca por su técnica.

MC: Jordan Carrillo - El jugador mexicano es muy habilidoso, rápido y desequilibrante por banda. Se ha adaptado de maravilla bajo las órdenes de Juárez.

Mi: Álvaro Angulo - El lateral izquierdo colombiano es rápido, ofensivo, es habitual por la banda izquierda con proyección y desborde.

DC: Robert Morales - El delantero paraguayo es un goleador experimentado y potente, buen remate y presencia en área. Su presencia está prácticamente asegurada con la ausencia de Guillermo Martínez que fue convocado a selección mexicana.

DC: Juninho Vieira - Es un atacante versátil, que destaca por su olfato goleador, velocidad, técnica en el área y capacidad para jugar también como extremo por izquierda o derecha.

Así se vería la formación de Pumas UNAM (3-1-4-2)

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte.

Mediocampistas: Pedro Vite; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo.

Delanteros: Robert Morales, Juninho.