Las posibles alineaciones titulares del partido Arsenal vs Manchester United
Este domingo 25 de enero se llevará a cabo la Jornada 23 de la Premier League desde el Etihad Stadium entre el Arsenal y el Manchester United.
A continuación, te dejamos con la posible alineación de ambos equipos para este compromiso programado a las 11:30 horas (Estados Unidos), 10:30 horas (México), 15:30 horas (España).
La posible alineación del Arsenal vs Manchester United para la Jornada 23 de la Premier League
PO: David Raya - El portero español es titular indiscutible desde 2024 tras llegar cedido del Brentford y luego fichado definitivamente. Gran especialista en juego con los pies, reflejos y salida de balón.
LD: Jurrien Timber - El lateral/carretilero derecho holandés (también puede jugar de central). Aporta polivalencia, calidad técnica y salida de balón.
DFC: William Saliba - El central francés, uno de los mejores defensas del mundo en su posición. Pilar fundamental del Arsenal desde 2022, destaca por su elegancia, fuerza física, lectura de juego y capacidad para salir jugando.
DFC: Gabriel Magalhaes - Es un defensor central poderoso y comandantes, destacado por su presencia física imponente, dominio en duelos aéreos y capacidad para leer el juego. Además, tiene buena salida de balón, compostura para construir desde atrás y contribuye ofensivamente con cabezazos.
LI: Piero Hincapié - El central/zurdo ecuatoriano fue un fichaje reciente del Arsenal. Zurdo potente, rápido, bueno en el duelo y con gran salida de balón. Se ha perdido los últimos partidos por lesión.
MD: Martin Ødegaard - El capitán noruego es el cerebro. Juega con mucha versatilidad, tiene visión de juego elite, gol y asistencias. En su mejor momento desde que llegó.
MC: Martín Zubimendi - Es un pivote español es uno de los grandes fichajes del Arsenal en 2025. Elegante, excelente en la distribución, gran posicionamiento y recuperación. Considerado el “sucesor natural” de Rodri en la selección española.
MI: Declan Rice - El mediocentro inglés, capitán ocasional y líder del equipo. Fichado del West Ham en 2023 por cifra récord. Box-to-box completo: recupera, distribuye, llega al área y tiene gol. Uno de los mejores del mundo en su puesto.
ED: Bukayo Saka - El extremo derecho inglés, canterano y estrella del equipo. Regate, desborde, asistencias, gol y gran mentalidad. Uno de los líderes del vestuario con solo 24 años y ya capitán en varias ocasiones.
DC: Viktor Gyokeres - Es un delantero completo y moderno, conocido por su potencia física, velocidad, fuerza en el duelo y capacidad para presionar alto.
EI: Leandro Trossard - Es un atacante versátil, técnico e inteligente, conocido por su gran capacidad para regatear en espacios reducidos, visión de juego, pases clave y finalización clínica con ambos pies.
Así se vería la formación de Arsenal (4-3-3)
Portero: David Raya.
Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié.
Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice.
Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard.
La posible alineación del Manchester United vs Arsenal para la Jornada 23 de la Premier League
PO: Senne Lammens - El nuevo portero del United para esta temporada es ágil y seguro, destaca por sus reflejos y distribución precisa con el balón. Es excelente en el uno contra uno.
LD: Diogo Dalot - El polivalente mediocampista portugués tiene varios años siendo parte del cuadro inglés por lo que es uno de los hombres institucionales más importantes.
DFC: Ayden Heaven - El joven defensor central inglés de 19 años se destaca por su buena salida de balón, capacidad para avanzar con el pelota y defensa en canales amplios.
DFC: Lisandro Martínez - El defensor central argentino es conocido por su estilo agresivo, tenaz y combativo en los duelos, excelente en pases largos desde atrás y liderazgo defensivo y es clave en la construcción desde atrás.
DFC: Luke Shaw - El lateral izquierdo es dinámico, con gran capacidad ofensiva, centros precisos y solidez defensiva cuando está en forma.
MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo tenaz, experto en recuperar balones y proteger la zaga. Aporta experiencia y precisión en pases largos.
MC: Manuel Ugarte - El mediocampista defensivo uruguayo es un "destructor" clásico: agresivo, tenaz en las entradas, excelente en intercepciones y recuperación de balón alto. Protege bien la defensa, es ágil y fuerte en duelos 1vs1.
MD: Patrick Dorgu - El juvenil danés de origen nigeriano es muy versátil: puede jugar como lateral izquierdo, extremo por ambos lados. Físico potente, rápido, con gran trabajo defensivo y ofensivo, buen regate y capacidad para ganar duelos.
MCO: Bruno Fernandes - Es un playmaker creativo, goleador desde segunda línea, con gran resistencia física y mentalidad ganadora. Su mejor versión sale como 10 puro.
MI: Matheus Cunha - Es un delantero versátil, rápido y habilidoso, con gran capacidad para desmarcarse y finalizar en espacios reducidos.
DC: Benjamin Sesko - Es un delantero alto y potente, letal en el área, con buen remate de cabeza y habilidad para combinar en ataque.
Así se vería la formación de Manchester United (3-4-2-1)
Portero: Senne Lammens.
Defensas: Diogo Dalot, Ayden Heaven, Lisandro Martínez, Luke Shaw.
Centrocampistas: Casemiro, Manuel Ugarte; Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Matheus Cunha.
Delanteros: Benjamin Sesko.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.