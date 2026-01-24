Las posibles alineaciones titulares del partido Arsenal vs Manchester United

Este domingo 25 de enero se llevará a cabo la Jornada 23 de la Premier League desde el Etihad Stadium entre el Arsenal y el Manchester United.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de ambos equipos para este compromiso programado a las 11:30 horas (Estados Unidos), 10:30 horas (México), 15:30 horas (España).

La posible alineación del Arsenal vs Manchester United para la Jornada 23 de la Premier League

Gabriel Jesus ha marcado varios goles como revulsivo tras su regreso por lesión | STEFANO RELLANDINI/GettyImages

PO: David Raya - El portero español es titular indiscutible desde 2024 tras llegar cedido del Brentford y luego fichado definitivamente. Gran especialista en juego con los pies, reflejos y salida de balón.

LD: Jurrien Timber - El lateral/carretilero derecho holandés (también puede jugar de central). Aporta polivalencia, calidad técnica y salida de balón.

DFC: William Saliba - El central francés, uno de los mejores defensas del mundo en su posición. Pilar fundamental del Arsenal desde 2022, destaca por su elegancia, fuerza física, lectura de juego y capacidad para salir jugando.

DFC: Gabriel Magalhaes - Es un defensor central poderoso y comandantes, destacado por su presencia física imponente, dominio en duelos aéreos y capacidad para leer el juego. Además, tiene buena salida de balón, compostura para construir desde atrás y contribuye ofensivamente con cabezazos.

LI: Piero Hincapié - El central/zurdo ecuatoriano fue un fichaje reciente del Arsenal. Zurdo potente, rápido, bueno en el duelo y con gran salida de balón. Se ha perdido los últimos partidos por lesión.

MD: Martin Ødegaard - El capitán noruego es el cerebro. Juega con mucha versatilidad, tiene visión de juego elite, gol y asistencias. En su mejor momento desde que llegó.

MC: Martín Zubimendi - Es un pivote español es uno de los grandes fichajes del Arsenal en 2025. Elegante, excelente en la distribución, gran posicionamiento y recuperación. Considerado el “sucesor natural” de Rodri en la selección española.

MI: Declan Rice - El mediocentro inglés, capitán ocasional y líder del equipo. Fichado del West Ham en 2023 por cifra récord. Box-to-box completo: recupera, distribuye, llega al área y tiene gol. Uno de los mejores del mundo en su puesto.

ED: Bukayo Saka - El extremo derecho inglés, canterano y estrella del equipo. Regate, desborde, asistencias, gol y gran mentalidad. Uno de los líderes del vestuario con solo 24 años y ya capitán en varias ocasiones.

DC: Viktor Gyokeres - Es un delantero completo y moderno, conocido por su potencia física, velocidad, fuerza en el duelo y capacidad para presionar alto.

EI: Leandro Trossard - Es un atacante versátil, técnico e inteligente, conocido por su gran capacidad para regatear en espacios reducidos, visión de juego, pases clave y finalización clínica con ambos pies.

Así se vería la formación de Arsenal (4-3-3)

Portero: David Raya.

Defensas: Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié.

Centrocampistas: Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice.

Delanteros: Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard.

La posible alineación del Manchester United vs Arsenal para la Jornada 23 de la Premier League

Bryan Mbeumo viene de marcar frente al Manchester City | Visionhaus/GettyImages

PO: Senne Lammens - El nuevo portero del United para esta temporada es ágil y seguro, destaca por sus reflejos y distribución precisa con el balón. Es excelente en el uno contra uno.

LD: Diogo Dalot - El polivalente mediocampista portugués tiene varios años siendo parte del cuadro inglés por lo que es uno de los hombres institucionales más importantes.

DFC: Ayden Heaven - El joven defensor central inglés de 19 años se destaca por su buena salida de balón, capacidad para avanzar con el pelota y defensa en canales amplios.

DFC: Lisandro Martínez - El defensor central argentino es conocido por su estilo agresivo, tenaz y combativo en los duelos, excelente en pases largos desde atrás y liderazgo defensivo y es clave en la construcción desde atrás.

DFC: Luke Shaw - El lateral izquierdo es dinámico, con gran capacidad ofensiva, centros precisos y solidez defensiva cuando está en forma.

MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo tenaz, experto en recuperar balones y proteger la zaga. Aporta experiencia y precisión en pases largos.

MC: Manuel Ugarte - El mediocampista defensivo uruguayo es un "destructor" clásico: agresivo, tenaz en las entradas, excelente en intercepciones y recuperación de balón alto. Protege bien la defensa, es ágil y fuerte en duelos 1vs1.

MD: Patrick Dorgu - El juvenil danés de origen nigeriano es muy versátil: puede jugar como lateral izquierdo, extremo por ambos lados. Físico potente, rápido, con gran trabajo defensivo y ofensivo, buen regate y capacidad para ganar duelos.

MCO: Bruno Fernandes - Es un playmaker creativo, goleador desde segunda línea, con gran resistencia física y mentalidad ganadora. Su mejor versión sale como 10 puro.

MI: Matheus Cunha - Es un delantero versátil, rápido y habilidoso, con gran capacidad para desmarcarse y finalizar en espacios reducidos.

DC: Benjamin Sesko - Es un delantero alto y potente, letal en el área, con buen remate de cabeza y habilidad para combinar en ataque.

Así se vería la formación de Manchester United (3-4-2-1)

Portero: Senne Lammens.

Defensas: Diogo Dalot, Ayden Heaven, Lisandro Martínez, Luke Shaw.

Centrocampistas: Casemiro, Manuel Ugarte; Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Matheus Cunha.

Delanteros: Benjamin Sesko.