Las posibles alineaciones titulares del partido Chicago Fire vs Inter Miami

El Chicago Fire y el Inter Miami se vuelven a cruzar en la temporada regular de la Major League Soccer y podría ser el primer enfrentamiento entre Robert Lewandowski y Lionel Messi.

El compromiso está programado para este miércoles 9 de septiembre a las 20:30 horas (Estados Unidos), 18:30 horas (México) y 01:30 horas (España).

A continuación, les compartimos la posible alineación del conjunto de Illinois y de Florida.

La posible alineación de Chicago Fire vs Inter Miami

El goleador polaco es el referente ofensivo del Fire | NurPhoto/GettyImages

PO: Christopher Brady - El juvenil guardameta norteamericano cuenta con buenos reflejos y capacidad para responder en el mano a mano. Destaca por agilidad, colocación y reacción.

LD: Jonathan Dean - Es un lateral derecho trabajador y disciplinado. Su fuerte es el recorrido, velocidad para cerrar espacios y capacidad para incorporarse al ataque.

DFC: Samuel Rogers - Es un central de buen físico y juego aéreo. Destaca por marcaje, anticipación, fuerza en los duelos y capacidad para defender el área.

DFC: Jack Elliott - Es un central alto y fuerte, especialmente peligroso en el juego aéreo. Tiene buena lectura para anticipar y despejar centros y además puede utilizar su primer pase para iniciar la salida. Es uno de los defensores con más experiencia del grupo.

LI: Andrew Gutman - Es un lateral izquierdo de perfil ofensivo. Tiene velocidad, conducción, recorrido y capacidad para llegar a línea de fondo.

MD: Anton Jönsson Salétros - El sueco es un mediocampista cerebral y de buen pie. Su principal virtud es la distribución, especialmente los cambios de orientación y pases verticales. Chicago lo utiliza como uno de sus principales organizadores.

MC: Djé D'Avilla - El marfileño es un volante dinámico y físico. Aporta recuperación, presión, intensidad y cobertura.

MI: Maren Haile-Selassie - Es un jugador muy versátil, capaz de jugar como extremo o carrilero. Destaca por velocidad, movilidad, conducción y capacidad para atacar espacios.

ED: Philip Zinckernagel - Es un atacante técnico y creativo. Puede jugar como extremo o mediapunta y destaca por regate, control, último pase y movimientos hacia dentro.

DC: Robert Lewandowski - El histórico goleador polaco es el gran referente ofensivo. Su mayor virtud sigue siendo el olfato goleador y el posicionamiento dentro del área.

EI: Puso Dithejane - El sudafricano es un extremo joven y explosivo. Su perfil se basa en velocidad, desborde, cambios de ritmo y ataque de espacios.

Así se vería la formación de Chicago Fire (4-3-3)

Portero: Christopher Brady.

Defensas: Jonatha Dean, Samuel Rodgers, Jack Elliott, Andrew Gutman.

Mediocampistas: Anton Jönsson Salétros, Djé D'Avilla, Maren Haile-Selassie.

Delanteros: Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski, Puso Dithejane.

La posible alineación de Inter Miami vs Chicago Fire

Messi asistió a Casemiro ante Arlanta United | CHANDAN KHANNA/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense ha recuperado la titularidad, luego de varias semanas como suplente de Rocco Ríos.

LD: Ian Fray - El lateral jamaiquino se hizo de la confianza del técnico y podría mantenerse en el once inicial.

DFC: Yannick Bright - El mediocampista italiano ha cumplido cuando se ha requerido y se convertido en uno de los titulares del mediocampo, pero también es utilizado como pivote o central.

DFC: Maximiliano Falcón - El central uruguayo es muy combativo, intenso y fuerte físicamente. Sobresale en marcaje, anticipación, juego aéreo y duelos individuales.

LI: Fricio Caicedo - Es un defensor joven y dinámico, con buena capacidad atlética. Destaca por velocidad, intensidad y recuperación de posición.

MD: Rodrigo De Paul - Es el gran motor del mediocampo. Tiene intensidad, técnica y una enorme capacidad para recorrer metros con balón.

MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo de enorme experiencia. Su fuerte es leer el juego, recuperar, proteger a los centrales y ganar duelos físicos y aéreos.

MI: Telasco Segovia - El habilidoso talento venezolano es un infaltable por el sector izquierdo, se ha adaptado de maravilla al juego del club.

ED: Lionel Messi - El principal generador de juego. Su extraordinaria visión, control, conducción, pase filtrado, regate y definición le permiten jugar prácticamente con libertad total. Es el capitán y goleador del equipo.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante. Destaca por desmarques, velocidad, presión y ataque de espacios, además de tener buen remate.

EI: Luis Suárez - El legendario goleador charrúa es un delantero centro de enorme inteligencia. Su gran virtud sigue siendo el olfato goleador y el posicionamiento.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Casemiro, Telasco Segovia.

Delanteros: Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.

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