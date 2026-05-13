Las posibles alineaciones titulares del partido Cruz Azul vs Chivas

Finalizó la primera ronda de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y una de las llaves de semifinales será entre el Club de Fútbol Cruz Azul y el Club Deportivo Guadalajara este miércoles 13 de mayo a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México).

De esa manera, les compartimos las posibles alineaciones de ambos equipos para el enfrentamiento de ida que se celebrará en el Estadio Banorte.

La posible alineación de Cruz Azul vs Chivas para la ida de semifinales

José Paradela es un elementos imprescindible | Hector Vivas/GettyImages

PO: Kevin Mier - El portero colombiano es un inamovible bajo los tres palos.

LD: Jorge Rodarte - El juvenil canterano ha sabido aprovechar sus oportunidades, y ya es una parte importante del primer equipo.

DFC: Amaury García - El juvenil mediocampista ha tenido que ser reconvertido a un central ante la disposición de Huiqui y le ha respondido.

DFC: Willer Ditta - El defensor central colombiano es fuerte en duelos físicos. Aporta liderazgo en la zaga y es confiable en balones aéreos. Es un titular inamovible.

DFC: Gonzalo Piovi - El defensor argentino es uno de los elementos clave del cuadro celeste y un indiscutido de la zaga.

Li: Omar Campos - Es un defensor rápido, ofensivo y con buena proyección por la lateral izquierda, además, puede ser una como una variante por ambas bandas cuando se requiera.

MD: José Paradela - El mediocampista argentino tiene gran pase y visión. Además, aporta mucho en la parte ofensiva siendo el goleador del equipo con siete goles en la fase regular y uno en la vuelta de cuartos de final.

MC: Agustín Palavecino - El mediocampista argentino es un jugador habilidoso, con buena visión de juego, pegada de media distancia y capacidad para generar juego. Es otro jugador que aporta mucho al ataque con seis goles en la fase regular.

MC: Carlos Rodríguez - Es uno de los mediocampistas más completos de la Liga MX. Charly es una pieza clave en el funcionamiento del club y mantiene la calidad en el mediocampo del equipo.

MI: Carlos Rotondi - El polivalente extremo izquierdo argentino, cubre toda la lateral izquierda o puede ocupar otras posiciones, cuenta con desborde por banda y capacidad para asistir. Desde siempre es un titular y referente del club.

DC: Christian Ebere - El atacante nigeriano ha sido del agrado de Huiqui, más aún ante la baja de Nicolás Ibáñez y las dudas con Gabriel Fernández.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jorge Rodarte, Amaury García, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Centrocampistas: José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.

Delanteros: Christian Ebere.

La posible alineación de Chivas vs Cruz Azul para la ida de semifinales

Chivas ha mostrado un gran nivel | Simon Barber/GettyImages

PO: Óscar Whalley - Es el portero titular ante la baja de Raúl Rangel que está concentrado en la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

DFC: José Castillo - El joven defensor es sólido, fuerte en marca y sabe anticiparse en las jugadas. Es uno de los hombres de confianza del cuerpo técnico. Sigue siendo fijo en Liguilla.

DFC: Diego Campillo - El defensa puede jugar como central, líbero, lateral o incluso en contención. Es un inamovible de la zaga.

DFC: Bryan González - Es un titular habitual como lateral o interior por derecha, posee un gran recorrido de ida y vuelta. Ante las bajas que presenta Chivas en la Liguilla ha sido reconvertido a central por izquierda con Milito.

MD: Richard Ledezma - El mediocampista se hizo de la titularidad, gracias a su técnica y visión de juego. Sueña con meterse a la convocatoria final para el Mundial.

MC: Santiago Sandoval - El mediocampista ofensivo ha sido una revelación del equipo, fue autor del doblete en la vuelta de cuartos de final que le dio el pase a Chivas.

MC: Fernando González - Con el paso de los años se hizo de la titularidad en el mediocampo y ya es el capitán del equipo.

MC: Omar Govea - El mediocampista se recuperó de su lesión y ante la partida de Luis Romo a la concentración de la selección le toca sacar la casta.

MI: Efraín Álvarez - Es un jugador clave del equipo en la zona ofensiva, es un jugador técnico y habilidoso, gran regate en espacios reducidos.

DC: Ángel Sepúlveda - Sin la presencia de la "Hormiga", el cuerpo técnico ha probado con una dupla en el ataque con Sepúlveda y Marín.

DC: Ricardo Marín - El 4K toma el lugar de la 'Hormiga' que fue convocado a la selección y ha estado intercalando con Ángel Sepúlveda o hecho pareja en el ataque.

Así se vería la formación titular de Chivas (3-5-2)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: José Castillo, Diego Campillo, Bryan González.

Centrocampistas: Richard Ledezma, Santiago Sandoval, Fernando González, Omar Govea, Efraín Álvarez.

Delantero: Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.