Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Arsenal y el Chelsea

El gran derbi de la Premier League tendrá lugar temprano en la temporada y enfrentará al Arsenal y al Chelsea en el Emirates. Tanto los dirigidos por Mikel Arteta como los de Xabi Alonso llegan con puntaje perfecto y quieren estirar su buen momento en la liga inglesa. Los Gunners vienen de una victoria 1-0 contra el Aston Villa, mientras que los Blues le ganaron 4-3 al Brighton. Los visitantes tratarán de sacarle el jugo a la temporada, dado que no dirán presente en ninguna competición internacional, mientras que los anfitriones quieren el bicampeonato y no darán el brazo a torcer.

La posible alineación del Arsenal vs Chelsea

Bukayo Saka, Arsenal | Visionhaus/GettyImages

POR: David Raya - Todavía no tuvo demasiado trabajo, lo cual de alguna forma habla bien de los defensores gunners. Van dos vallas invictas en dos partidos y, de hecho, contra el Aston Villa no tuvo que intervenir. El Chelsea posiblemente requiera más atención y por lo tanto más participación.

LD: Ben White - Es un defensor muy adaptable de acuerdo a lo que el partido le pida. Contra el Coventry estuvo a la par de los mediocampistas y los delanteros, pero en Birmingham tuvo que retroceder constantemente. Este domingo va a tener que hacer un poco de las dos.

DFC: Ezri Konsa - Llegó desde el Aston Villa, debutó contra su ex equipo unos cuantos minutos y ahora podría tener su primera titularidad con la camiseta del Arsenal. Es muy versátil y Arteta puede rotarlo entre el lateral y el medio de la defensa.

DFC: Gabriel Magalhaes - Líder de la zaga por experiencia y por estadísticas. Cerró el partido del lunes con un 92% de precisión en sus pases y fue decisivo durante el asedio final de los locales.

LI: Riccardo Calafiori - Empezó la temporada con el pie derecho. Si bien arranca como lateral izquierdo, a lo largo del partido va moviéndose por toda la cancha para poder colaborar en los sectores donde el juego se desarrolla.

MC: Declan Rice - Si los laterales pueden adelantarse unos cuantos metros es, en parte, gracias a que Rice cumple una función de mediocampista defensivo y se suma a la zaga. Cubre espacios para que ningun rival pueda entrar al área gunner.

MC: Myles Lewis-Skelly - La revelación de una temporada que recien comienza. Se ganó la titularidad con los partidos de la pretemporada y lo reforzó al comenzar la Premier.

ED: Bukayo Saka - Marcó un gol contra el Coventry y otro contra el Villa. Empezó la temporada con energía de sobra y la está descargando en el arco rival. Es muy rápido y eso suma a la hora de atacar y generar peligro.

MCO: Martin Odegaard - Es bueno donde se lo requiera. Cuando tiene menos influencia ofensiva, compensa abriendo el juego y mostrandose como opción de pase, y cuando pasa al ataque, termina en alguna acción a favor de los Gunners.

EI: Christos Tzolis - No pudo mantener el buen nivel que mostró en el debut contra el Coventry y salió reemplazado contra los Villanos. De todas formas, es un delantero desequilibrante que tiene una deuda con el gol.

DC: Kai Havertz - Está por delante de Viktor Gyökeres en la consideración del DT y le hizo justicia con un gol en la fecha 1. El lunes se complicó con fueras de juego y con problemas para conectar con el resto del equipo. Para mantener su lugar entre los titulares va a tener que mostrar la faceta goleadora y su precisión de la primera jornada.

Así se vería la formación del Arsenal (4-2-3-1)

Portero: David Raya

Defensas: Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori

Mediocampistas: Declan Rice, Myles Lewis-Skelly

Mediapuntas: Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christos Tzolis

Delantero: Kai Havertz

La posible alineación del Chelsea vs Arsenal

Emiliano Martinez, Chelsea | Nigel French/Allstar/GettyImages

POR: Emiliano Martínez - Llegó para ser el nuevo dueño del arco luego de la salida de Robert Sánchez. Si bien en su debut le marcaron tres goles, dejó atajadas que impidieron que la diferencia sea mayor y que el Chelsea pudiera ganar.

DFC: Wesley Fofana - El objetivo ahora es demostrar que puede ser titular y este domingo podría ser ese momento. Su velocidad va a ser importante para detener al ataque gunner que buscará atacar su sector con Saka y Calafiori.

DFC: Maxence Lacroix - Con el planteo de Xabi Alonso queda parado en la mitad de la línea de tres y su responsabilidad, más que nada, es marcar a los nueve rivales y evitar que puedan recibir la pelota.

DFC: Levi Colwill - No tuvo un buen partido contra el Brighton y perdió muchas pelotas que terminaron en situaciones de peligro para el rival. Será cuestión de compensarlo y mostrar que merece seguir en el once titular con su performance el domingo.

CAD: Pedro Neto - Se adaptó sin problemas a la nueva posición como carrilero. La velocidad para recorrer toda la banda le permite convertirse rápidamente en atacante y eso ya le dio buenos resultados, con un gol en dos partidos.

MC: Reece James - Podría volver a estar entre los titulares y hacer dupla con Roméo Lavia en el mediocampo central. El DT sabe explotar su precisión y el derbi podría servir para seguir con este experimento.

MC: Roméo Lavia - Parece haber dejado atras sus meses de sucesivas lesiones y, como si no fuera poco, estrenó su cuenta goleadora contra las Gaviotas. Juega mejor bajo presión y eso va a tener de sobra contra el Arsenal.

CAI: Jorrel Hato - Otro jugador que tuvo una reconversión de posición y ahora está más adelantado. Le viene bien porque puede usar toda su velocidad para recorrer todo su sector, pero va a tener que mejorar en la toma de decisiones para evitar dejar muchos huecos.

MCO: Cole Palmer - Un caso más de jugador que estuvo ausente en el Mundial y aprovechó la pretemporada con su club al máximo. En dos partidos ya marcó dos goles y dejó una asistencia. Cuando la pelota llega a sus pies, es cuestión de tiempo que termine en alguna situación de ataque.

MCO: Morgan Rogers - Un planteo 3-4-2-1 le permite desplazarse hacia la izquierda para atacar desde ahí. Supo entenderse con Neto por ese sector y también con Joao Pedro hacia adelante. Lleva un gol y una asistencia en lo que va de la Premier.

DC: Joao Pedro - Tuvo una pretemporada brillante y, ahora, marcó un gol y una asistencia en cada una de las dos primeras fechas. Es la principal referencia ofensiva de los Blues y sus compañeros lo buscan constantemente para inclinar el marcador a su favor.

Así se vería la formación del Chelsea (3-4-2-1)

Portero: Emiliano Martínez

Defensas: Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill

Mediocampistas: Pedro Neto, Reece James, Roméo Lavia, Jorrel Hato

Mediapuntas: Cole Palmer, Morgan Rogers

Delantero: Joao Pedro