Las posibles alineaciones titulares del partido entre el Manchester United y el Manchester City

Entretenimiento asegurado. El Manchester United y el Manchester City se enfrentarán en Old Trafford por la fecha 4 de la Premier League. Los dos equipos vienen de hacer su debut en la Champions y ahora retomarán sus obligaciones en Inglaterra con el clásico de este domingo.

Los Citizens tienen puntaje perfecto y lideran la tabla, mientras que los Red Devils vienen de resultados irregulares y suman cuatro unidades.

La posible alineación del Manchester United vs Manchester City

Benjamin Sesko, Manchester United | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

POR: Senne Lammens - Pudo tener un partido tranquilo en la Champions, sobre todo después del empate con el Everton que lo tuvo muy activo. Ahora el City difícilmente le facilite las cosas y todo dependerá del trabajo de los defensores y de su atención a los detalles.

LD: Diogo Dalot - Llega descansado y eso es importante porque el domingo su sector va a estar muy movido y tendrá que elegir bien cuándo acompañar a los delanteros y cuándo cerrarse para colaborar con los centrales.

DFC: Harry Maguire - Otro jugador que estuvo en el banco durante el estreno europeo y esa es una ventaja física que Michael Carrick seguramente quiso guardar para este partido. Su dominio aéreo puede ser valioso contra los Citizens, que tienen la tendencia de poblar el área.

DFC: Lisandro Martínez - El único de la zaga habitual que estuvo el jueves y, como si fuera poco, hizo un gol. Es interesante ver como se desenvuelve en la transición al ataque, pero ahora si se adelanta será más para cortar avances antes de que lleguen a su sector.

LI: Luke Shaw - Mucho aporte desde el sector izquierdo, donde se muestra como opción de pase para los mediocampistas y los delanteros. El domingo va a tener mucho trabajo de ida y vuelta para serle útil al equipo.

MC: Kobbie Mainoo - Sus actuaciones en la Premier vienen siendo muy fructíferas y la de la Champions también dejó jugadas interesantes. El derbi va a ser más complicado que los desafíos anteriores y va a tener que crear jugadas que le permitan escaparse de la presión.

MC: Youri Tielemans - Confirma la evolución que ya había mostrado contra el Everton. Se fue reemplazado el jueves para que esté descansado en el derbi. Tiene buena lectura para asistir a los delanteros y ya hizo una para Bruno Fernandes en la Champions.

ED: Bryan Mbeumo - Viene de un gol en la Premier y de participar de dos goles contra el Sabah. Tiene confianza y mucha facilidad para atacar desde la derecha hacia el área rival.

MCO: Bruno Fernandes - Es uno de los goleadores de la Premier, con tres tantos y en la Champions también comenzó con el contador. El domingo, de todas formas, su trabajo sea colaborar con los defensores y esperar a los delanteros citizens para cortar sus avances.

EI: Marcus Rashford - Descansó el jueves para estar al 100% en el clásico. Brilla en el uno contra uno y puede encontrar metros a su favor para atacar cuando el City adelante sus laterales. Todavía tiene la deuda con los goles y las asistencias, pero será cuestión de tiempo.

DC: Benjamin Sesko - Volvió a las canchas después de su lesión y no tardo más de 20 minutos para reencontrarse con el gol. En dos partidos, marcó dos tantos y demostró que Carrick puede confiarle el ataque en el derbi.

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensores: Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw

Mediocampistas: Kobbie Mainoo, Youri Tielemans

Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford

Delantero: Benjamin Sesko

La posible alineación del Manchester City vs Manchester United

Enzo Fernandez, Manchester City | Quality Sport Images/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - Es complicado que mantenga el arco en cero con un United que encuentra el gol por todos lados. Eso no quiere decir imposible y el italiano va a tener que prestar extra atención para no tener problemas.

LD: Abdukodir Khusanov - Khusanov tiene la velocidad suficiente para perseguir a los delanteros de los Red Devils, pero el desafío es no regalar la pelota si el equipo pierde la pelota y estar pendiente de su marca.

DFC: Rúben Dias - Firme en la defensa. Tiene la responsabilidad de liderar a los otros zagueros y, en parte, tomar las decisiones de cuanto acompañar a los delanteros rivales y cuando dejarlos adelantarse sin desarmar la línea.

DFC: Marc Guéhi - Es el último jugador al que se van a enfrentar los atacantes. No es fácil porque Guéhi es excelente adelantandose y cortando las jugadas antes de que siquiera puedan decirse peligrosas. Además, en esas acciones pasa al ataque y colabora con sus compañeros en el contragolpe.

LI: Josko Gvardiol - Dejar metros detrás suyo sería generarse un problema muy grande, pero adelantarse va a ser necesario si el City quiere hacer goles desde temprano y dominar el partido con todos sus jugadores. Esa participación ofensiva tiene que darse en el momento indicado.

MC: Elliot Anderson - Es insistente y lleva a las marcas al límite, no las deja jugar y por eso es un jugador importantísimo para el derbi. Después, con la pelota en los pies, dar pases que adelanten lineas y les facilite las tareas a los delanteros.

MC: Enzo Fernández - Es el comodín de Enzo Maresca y ya dio que hablar en sus primeros partidos por lo fácil que se le hizo adaptarse al equipo. El mediocampista puede aprovechar el espacio que aparezca delante del área y convertirse en un atacante que los del United no esperan.

MP: Antoine Semenyo - Sabe aprovechar y leer cuando los defensores rivales dejan espacios. Por ahora, le falta poder terminar las jugadas y transformar sus avances en goles, algo que no consiguió con frecuencia hasta ahora.

MCO: Phil Foden - Se mueve por todo el ataque para estar a la par del compañero que lo necesite y ser opción de pase. Es impredecible y eso le juega a favor. Todavía tiene que trabajar en la regularidad durante los partidos.

MP: Rayan Cherki - Quedó desdibujado en el partido de la Champions, por lo que va a tener que aprovechar el derbi para recuperar ritmo y confianza. Puede aprovechar los huecos de los Red Devils para encontrarse con Erling Haaland o terminar el mismo las jugadas.

DC: Erling Haaland - Goleador citizen en todos lados. Por más que los defensores rivales lo marcan, se sale con la suya y se da el gusto de marcar sin complicarse la vida. Lleva 3 goles en la Premier y dos en la Champions.

Así se vería la formación del Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol

Mediocampista: Elliot Anderson, Enzo Fernández

Mediapuntas: Antoine Semenyo, Phil Foden, Rayan Cherki

Delantero: Erling Haaland