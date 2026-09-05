Las posibles alineaciones titulares del partido Inter Miami vs Atlanta United

El Inter Miami viene de estrenar director técnico la jornada pasada frente al Montréal a quien le propinar una goleada histórica de 7-1 en el Nu Stadium en la presentación de Kily González en el banquillo.

El entrenador argentino sacudió la alineación y regresó a las bases y este fin de semana buscará mantener su racha ante el Atlanta United.

El enfrentamiento está programado para este sábado 5 de septiembre a las 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México) y 00:30 horas (España) desde el Nu Stadium.

A continuación, les compartimos las posibles alineaciones de ambos clubes.

La posible alineación de Inter Miami vs Atlanta United

Lionel Messi marcó cuatro goles ante Montréal | Carmen Mandato/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense destaca especialmente en atajar tiros a corta distancia, ocupar bien el arco y dominar el juego aéreo. Además, su capacidad con los pies le permite iniciar jugadas desde atrás.

LD: Ian Fray - El lateral jamaiquino es atlético y agresivo en los duelos. Tiene velocidad para cubrir espacios, buen juego aéreo y capacidad para salir jugando.}

DFC: Casemiro - El brasileño es un mediocentro defensivo de enorme experiencia. Su fuerte es la recuperación de balón, lectura táctica, fuerza en los duelos y protección de los centrales. También tiene buen desplazamiento largo y es peligroso en jugadas a balón parado. En Inter Miami ha jugado como pivote defensivo y central.

DFC: Maximiliano Falcón - El central uruguayo es combativo, intenso y fuerte físicamente. Destaca por su marcaje, anticipación y agresividad en los duelos, además de ser bastante fiable en el juego aéreo.

LI: Facundo Mura - El defensor argentino no ha podido consolidarse en el equipo desde su arribo desde las lesiones que ha presentado en donde le ha tocado jugar en varias posiciones dependiendo de las necesidades del equipo en ese momento.

MD: Rodrigo De Paul - Es el motor del mediocampo. Es un jugador intenso, técnico y trabajador, capaz de presionar, recuperar, conducir y distribuir. Tiene gran visión para cambiar de orientación y encontrar pases verticales.

MC: Yannick Bright - El mediocampista italiano es de perfil defensivo, físico y dinámico. Destaca por presionar, recuperar balones y cubrir mucho terreno.

MI: Telasco Segovia - El habilidoso talento venezolano es un infaltable por el sector izquierdo. Es uno de los jóvenes más interesantes del equipo; vertical, técnico y con buen golpeo, capaz de conducir hacia adelante, llegar al área y generar ocasiones.

ED: Lionel Messi - El mejor futbolista del mundo es el principal creador y desequilibrante del equipo. Destaca por su control orientado, conducción, visión, último pase y una extraordinaria definición con su zurda. Puede partir desde la derecha, jugar como mediapunta o moverse libremente por todo el frente ofensivo.

DC: Germán Berterame - El argentino naturalizado mexicano puede jugar como 9, segundo delantero o partiendo desde una banda. Destaca por su velocidad, desmarques, presión y capacidad para atacar espacios.

Ei: Luis Suárez - Su principal virtud es el olfato goleador: sabe posicionarse, anticipar a los defensores y definir con pocos toques. A pesar de su edad, continúa siendo un finalizador de primer nivel.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Facundo Mura.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia.

Delanteros: Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.

La posible alineación de Atlanta United vs Inter Miami

Miguel Almirón es el hombre clave de Atlanta | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

PO: Lucas Hoyos - El portero argentino experimentado, seguro bajo los tres palos. Destaca por reflejos, colocación, achiques y capacidad para realizar atajadas a corta distancia.

LD: Tomás Jacob - Es un defensor joven de buen despliegue físico. Puede actuar como central o mediocampista defensivo y destaca por marcaje, anticipación, intensidad en los duelos y capacidad para llegar al área.

DFC: Paulo Díaz - Es un central de mucha experiencia y carácter. Sobresale por anticipación, agresividad en la marca, juego aéreo y lectura de las jugadas.

DFC: Júnior Alonso - Es un central zurdo muy fuerte en el aspecto defensivo. Es especialista en marcaje, anticipación, juego aéreo y duelos físicos.

LI: Matthew Edwards - Es un lateral joven, dinámico y trabajador. Aporta velocidad, recorrido por la banda, presión y capacidad para incorporarse al ataque.

MD: Cooper Sanchez - Es un mediocampista joven de perfil técnico. Destaca por movilidad, conducción y circulación de balón, buscando asociarse con sus compañeros y progresar desde la zona central.

MC: Tristan Muyumba - Es un mediocentro de gran recorrido y energía. Su fuerte es recuperar, presionar, cubrir espacios y conducir el balón hacia adelante.

MI: Will Reilly - Es un volante versátil y trabajador. Tiene buen sentido para ocupar espacios, combinar en corto y apoyar tanto la salida como la presión.

MCO: Aleksei Miranchuk - Es el principal cerebro creativo del mediocampo. Destaca por visión, último pase, control orientado, conducción y capacidad para encontrar espacios entre líneas.

DC: Fafa Picault - La principal arma del haitiano es la velocidad, especialmente atacando espacios a la espalda de los defensores. También es peligroso en transiciones, cambios de ritmo y situaciones de uno contra uno.

DC: Miguel Almirón - Es un atacante eléctrico y muy vertical. Destaca por aceleración, conducción, regate, movimientos hacia dentro y presión.

Así se vería la formación de Atlanta United (4-3-1-2)

Portero: Lucas Hoyos.

Defensas: Tomás Jacob, Paulo Díaz, Junior Alonso, Matthew Edwards.

Mediocampistas: Cooper Sanchez, Tristan Muyumba, Will Reilly; Aleksei Miranchuk.

Delanteros: Fafa Picault, Miguel Almirón.