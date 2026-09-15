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Sports Illustrated

Las posibles alineaciones titulares del partido Inter Miami vs Cruz Azul

La Máquina Celeste visita la casa del conjunto de Florida para disputarse el título del Campeones Cup
Benjamín Guerra|
Lionel Messi se volvería a enfrentar a la Máquina Celeste
Lionel Messi se volvería a enfrentar a la Máquina Celeste | JC Ruiz/GettyImages

El campeón de la MLS Cup 2025 (Inter Miami CF) y el vigente monarca del Campeón de Campeones de la Liga MX (Club de Fútbol Cruz Azul) se medirán este miércoles 16 de septiembre a las 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 01:00 horas (España) por el título del Campeones Cup.

Cabe recordar que el único enfrentamiento previo entre ambos fue en la Leagues Cup 2023, cuando The Herons vencieron a los capitalinos 2-1 con un golazo de tiro libre de Lionel Messi en los últimos minutos.

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones del conjunto norteamericano y cuadro celeste.

La posible alineación de Inter Miami para el Campeones Cup

Lionel Messi
Messi es el líder de goleo en la MLS | Sam Navarro/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense ha recuperado la titularidad, luego de varias semanas como suplente de Rocco Ríos.

LD: Ian Fray - El lateral jamaiquino se hizo de la confianza del técnico y podría mantenerse en el once inicial.

MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo de enorme experiencia. Su fuerte es leer el juego, recuperar, proteger a los centrales y ganar duelos físicos y aéreos. De nueva cuenta volvería a ser central.

DFC: Maximiliano Falcón - El central uruguayo es muy combativo, intenso y fuerte físicamente. Sobresale en marcaje, anticipación, juego aéreo y duelos individuales.

LI: Fricio Caicedo - Es un defensor joven y dinámico, con buena capacidad física. A pesar que Reguilón ya está recuperado, podría volver a repetir ante la confianza del cuerpo técnico.

MD: Rodrigo De Paul - Es el gran motor del mediocampo. Tiene intensidad, técnica y una enorme capacidad para recorrer metros con balón.

DFC: Yannick Bright - El mediocampista italiano ha cumplido cuando se ha requerido y se convertido en uno de los titulares del mediocampo, pero también es utilizado como pivote o central intercambiando zona con Casemiro.

MI: Telasco Segovia - El habilidoso talento venezolano es un infaltable por el sector izquierdo, se ha adaptado de maravilla al juego del club y su dinamismo es protagónico.

ED: Lionel Messi - Es el líder y referente del club. Su extraordinaria visión, control, conducción, pase filtrado, regate y definición le permiten jugar prácticamente con libertad total. Es el capitán y goleador del equipo.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante. Destaca por desmarques, velocidad, presión y ataque de espacios, además de tener buen remate.

EI: Luis Suárez - El legendario goleador charrúa es un delantero centro de enorme inteligencia. Su gran virtud sigue siendo el olfato goleador y el posicionamiento.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

  • Portero: Dayne St. Clair.
  • Defensas: Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo.
  • Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia.
  • Delanteros: Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.

La posible alineación titular de Cruz Azul para el Campeones Cup

Jose Paradela, Carlos Rodriguez
Cruz Azul viene de vencer por goleada 4-3 al América | Manuel Velasquez/GettyImages

PO: Kevin Mier – El guardameta colombiano es el titular indiscutible de la portería celeste, volvió a finales del semestre pasado y ha vuelto a mostrar su mejor desempeño.

LD: Jeremy Márquez – El mediocampista mexicano ha sido reconvertido a lateral derecho ante la falta de jugadores en esa posición de la Máquina y ha respondido con buenas actuaciones.

DFC: Willer Ditta – El central colombiano acudió al Mundial 2026, luego de sus buenas actuaciones en México como celeste, es un muro y un jugador que da solidez.

DFC: Gonzalo Piovi – El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es la dupla de Willer Ditta en la zaga celeste, es un elemento que aporta seguridad en la zona baja. Viene recuperado de una reciente lesión.

LI: Omar Campos – El jugador finalmente ha podido lucir en su posición natural, desde su arribo a La Noria ha batallado para tener regularidad, pero parece que finalmente la ha conseguido.

MC: Erik Lira – El capitán celeste es el líder y referente del mediocampo. Estuvo cerca de irse a Europa, pero podría hacerlo en el mercado de invierno.

MC: Agustín Palavecino – El elemento argentino se desempeña de maravilla en cualquier rol y es un jugador muy participativo en jugadas clave.

MD: José Paradela – Es un jugador que aporta mucho a la ofensiva y aparece en momentos fundamentales con goles o asistencias.

MCO: Carlos Rodríguez – Es un mediocampista dinámico y técnico, con muy buen pase, conducción y capacidad para romper líneas. Su principal virtud es la distribución del balón y la creación de oportunidades.

MI: Carlos Rotondi – Es un futbolista zurdo, potente y muy ofensivo, capaz de jugar como lateral/carrilero, extremo o interior. Destaca por su golpeo de balón, llegada al área, centros y capacidad para asistir, además de tener buen sentido para atacar espacios.

DC: Nicoláa Ibáñez – Es un delantero centro de área, fuerte físicamente y muy buen finalizador. Su principal virtud es el olfato goleador y la definición.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

  • Portero: Kevin Mier.
  • Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.
  • Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.
  • Delantero: Nicolás Ibáñez.

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Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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