Las posibles alineaciones titulares del partido Inter Miami vs Cruz Azul

El campeón de la MLS Cup 2025 (Inter Miami CF) y el vigente monarca del Campeón de Campeones de la Liga MX (Club de Fútbol Cruz Azul) se medirán este miércoles 16 de septiembre a las 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 01:00 horas (España) por el título del Campeones Cup.

Cabe recordar que el único enfrentamiento previo entre ambos fue en la Leagues Cup 2023, cuando The Herons vencieron a los capitalinos 2-1 con un golazo de tiro libre de Lionel Messi en los últimos minutos.

De esa manera, los dejamos con las posibles alineaciones del conjunto norteamericano y cuadro celeste.

La posible alineación de Inter Miami para el Campeones Cup

Messi es el líder de goleo en la MLS | Sam Navarro/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero canadiense ha recuperado la titularidad, luego de varias semanas como suplente de Rocco Ríos.

LD: Ian Fray - El lateral jamaiquino se hizo de la confianza del técnico y podría mantenerse en el once inicial.

MC: Casemiro - El brasileño es un pivote defensivo de enorme experiencia. Su fuerte es leer el juego, recuperar, proteger a los centrales y ganar duelos físicos y aéreos. De nueva cuenta volvería a ser central.

DFC: Maximiliano Falcón - El central uruguayo es muy combativo, intenso y fuerte físicamente. Sobresale en marcaje, anticipación, juego aéreo y duelos individuales.

LI: Fricio Caicedo - Es un defensor joven y dinámico, con buena capacidad física. A pesar que Reguilón ya está recuperado, podría volver a repetir ante la confianza del cuerpo técnico.

MD: Rodrigo De Paul - Es el gran motor del mediocampo. Tiene intensidad, técnica y una enorme capacidad para recorrer metros con balón.

DFC: Yannick Bright - El mediocampista italiano ha cumplido cuando se ha requerido y se convertido en uno de los titulares del mediocampo, pero también es utilizado como pivote o central intercambiando zona con Casemiro.

MI: Telasco Segovia - El habilidoso talento venezolano es un infaltable por el sector izquierdo, se ha adaptado de maravilla al juego del club y su dinamismo es protagónico.

ED: Lionel Messi - Es el líder y referente del club. Su extraordinaria visión, control, conducción, pase filtrado, regate y definición le permiten jugar prácticamente con libertad total. Es el capitán y goleador del equipo.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante. Destaca por desmarques, velocidad, presión y ataque de espacios, además de tener buen remate.

EI: Luis Suárez - El legendario goleador charrúa es un delantero centro de enorme inteligencia. Su gran virtud sigue siendo el olfato goleador y el posicionamiento.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-3-3)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia.

Delanteros: Lionel Messi, Germán Berterame, Luis Suárez.

La posible alineación titular de Cruz Azul para el Campeones Cup

Cruz Azul viene de vencer por goleada 4-3 al América | Manuel Velasquez/GettyImages

PO: Kevin Mier – El guardameta colombiano es el titular indiscutible de la portería celeste, volvió a finales del semestre pasado y ha vuelto a mostrar su mejor desempeño.

LD: Jeremy Márquez – El mediocampista mexicano ha sido reconvertido a lateral derecho ante la falta de jugadores en esa posición de la Máquina y ha respondido con buenas actuaciones.

DFC: Willer Ditta – El central colombiano acudió al Mundial 2026, luego de sus buenas actuaciones en México como celeste, es un muro y un jugador que da solidez.

DFC: Gonzalo Piovi – El central argentino es uno de los inamovibles del equipo y es la dupla de Willer Ditta en la zaga celeste, es un elemento que aporta seguridad en la zona baja. Viene recuperado de una reciente lesión.

LI: Omar Campos – El jugador finalmente ha podido lucir en su posición natural, desde su arribo a La Noria ha batallado para tener regularidad, pero parece que finalmente la ha conseguido.

MC: Erik Lira – El capitán celeste es el líder y referente del mediocampo. Estuvo cerca de irse a Europa, pero podría hacerlo en el mercado de invierno.

MC: Agustín Palavecino – El elemento argentino se desempeña de maravilla en cualquier rol y es un jugador muy participativo en jugadas clave.

MD: José Paradela – Es un jugador que aporta mucho a la ofensiva y aparece en momentos fundamentales con goles o asistencias.

MCO: Carlos Rodríguez – Es un mediocampista dinámico y técnico, con muy buen pase, conducción y capacidad para romper líneas. Su principal virtud es la distribución del balón y la creación de oportunidades.

MI: Carlos Rotondi – Es un futbolista zurdo, potente y muy ofensivo, capaz de jugar como lateral/carrilero, extremo o interior. Destaca por su golpeo de balón, llegada al área, centros y capacidad para asistir, además de tener buen sentido para atacar espacios.

DC: Nicoláa Ibáñez – Es un delantero centro de área, fuerte físicamente y muy buen finalizador. Su principal virtud es el olfato goleador y la definición.

Así se vería la formación de Cruz Azul (4-2-3-1)

Portero: Kevin Mier.

Defensas: Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos.

Mediocampistas: Agustín Palavecino, Erik Lira; José Paradela, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi.

Delantero: Nicolás Ibáñez.

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