Las posibles alineaciones titulares del partido Liverpool vs Manchester City

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo la Jornada 25 de la Premier League desde el Anfield Stadium entre el Liverpool FC y el Manchester City.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones de los Reds y Citizens para este compromiso programado a las 11:30 horas (Estados Unidos), 10:30 horas (México) y 17:30 horas (España).

La posible alineación del Liverpool vs Manchester City para la Jornada 25 de la Premier League

Mohamed Salah busca encontrar su mejor nivel, luego de su participación en la AFCON 2026 | NurPhoto/GettyImages

PO: Alisson Becker - El portero brasileño ha recuperado la titularidad bajo los palos una vez que se encuentra recuperado de su lesión.

LD: Dominik Szoboszlai - El mediocampista húngaro de 24 años es un jugador imprescindible en el cuadro red.

DFC: Ibrahima Konaté - El central francés es fuerte y rápido. Se ha adueñado de la titularidad esta temporada.

DFC: Virgil van Dijk - El portentoso central neerlandés es el capitán del equipo y titular indiscutible. Es el jugador red que acumula más minutos sobre el terreno de juego.

LI: Milos Kerkez - El lateral izquierdo húngaro de 21 años es una joya con despliegue ofensivo. Se ha ganado un puesto en el once de Slot, lleva más de 1500 minutos disputados, repartidos en más de 25 partidos entre todas las competiciones.

MCD: Ryan Gravenberch - El mediocampista defensivo neerlandés de 23 años se ha ganado la titularidad. Su presencia en el once es clave para aportar equilibrio al equipo.

MCD: Alexis Mac Allister - El mediocampista argentino es campeón del mundo y es el '10' del equipo siendo una pieza clave en el mediocampo.

MI: Mohamed Salah - Está viviendo una temporada complicada. Hay muchos rumores y análisis que hablan de una bajada de nivel notable: menos goles (alrededor de 6 en Premier hasta ahora), pérdida de velocidad y confianza en el uno contra uno. A pesar de todo, sigue siendo decisivo en momentos clave y tiene números respetables en asistencias y creación de juego.

MCO: Florian Wirtz - El atacante alemán no ha tenido el mejor arranque de temporada, sin embargo, sigue recibiendo oportunidades para mostrarse y recuperar el nivel del Bayer Leverkusen y poco a poco lo ha conseguido.

MI: Cody Gakpo - El atacante neerlandés juega principalmente por la izquierda, genera mucho peligro con sus regates, visión y llegada al área. Ha superado a Salah en varias métricas esta temporada. Algunos lo ven como el nuevo referente del ataque a medio plazo.

DC: Hugo Ekitike - El delantero francés ha tomado la titularidad ante la lesión de Isak y espera mostrar su mejor nivel.

Así se vería la formación de Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Alisson Becker.

Defensas: Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez.

Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gajpo.

Delanteros: Hugo Ekitike.

La posible alineación del Manchester City vs Liverpool para la Jornada 25 de la Premier League

Antoine Semenyo llegó de inmediato a ser titular con el Manchester City | Marc Atkins/GettyImages

PO: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería. Lleva 7 porterías invictas en esta Premier.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Abdukodir Khusanov - Es el primer uzbeko en la Premier League. En su primera temporada ha rotado con la defensa de City. Fuerte en duelos 1v1, físico y adaptación al estilo de posesión de Guardiola.

DFC: Marc Guéhi - El inglés de 25 años es líder defensivo, maduro, ideal para rotar con Khusanov. Inglaterra internacional.

LI: Rayan Ait-Nouri - Es excelente en ataque, regates, cruces. En formaciones recientes de City aparece como lateral titular. Gran fichaje para reforzar la banda.

MCD: Rodri - El español ha regresado a la titularidad tras recuperarse de su lesión de ligamento cruzado en la rodilla.

MD: Rayan Cherki - En junio de 2025, fue transferido al Manchester City de Pep Guardiola y ha recibido elogios por su creatividad, regate y visión de juego. Guardiola lo ha descrito como "especial" y "único".

MCO: Tijjani Reijnders - El neerlandés de 26 años es elegante con el balón, visionario en pases.

MCO: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

MD: Antoine Semenyo - Es explosivo con alta eficiencia y aporta velocidad, potencia, gol. City lo ve como complemento ideal para ataque (junto a Haaland, etc.).

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi, Rayan Ait-Nouri.

Centrocampistas: Rodri; Rayan Cherki, Tijjani Reijnders. Nico O'Reilly, Antoine Semenyo.

Delanteros: Erling Haaland.