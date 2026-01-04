Las posibles alineaciones titulares del partido Manchester City vs Chelsea

Este domingo 4 de enero se llevará a cabo la Jornada 20 de la Premier League desde el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Chelsea.

A continuación, te dejamos con la posible alineación de los Sky Blues y Blues para este compromiso programado a las 12:30 horas (Estados Unidos), 11:30 horas (México) y 18:30 horas (España).

La posible alineación de Manchester City vs Chelsea para la Jornada 20 de la Premier League

Erling Haaland es el referente goleador del City | NurPhoto/GettyImages

POR: Gianluigi Donnarumma - El italiano de 26 años destaca por su imponente estatura, reflejos felinos y liderazgo en la portería.

LD: Matheus Nunes - El portugués versátil de 27 años, adaptado al lateral derecho, conocido por su polivalencia, velocidad en las bandas y capacidad para recuperar balones, aportando equilibrio entre defensa y ataque.

DFC: Rúben Dias - El portugués de 28 años, pilar defensivo y capitán, con una lectura impecable del juego, fuerza en el duelo aéreo y liderazgo.

DFC: Joško Gvardiol - El croata de 23 años, ha tenido una gran progresión, sólido en la marca y excelente en la construcción desde atrás, consolidado como uno de los mejores defensores jóvenes del mundo.

LI: Nico O'Reilly - El inglés de 20 años, canterano del City, versátil como lateral o mediocampista, con dinamismo, regate y visión.

MD: Bernardo Silva - El portugués es unos de los hombres de confianza de Pep Guardiola en el mediocampo, desborde y velocidad por el sector derecho.

MC: Nicolás González - El español de 23 años es especialista en la contención, con gran físico, distribución precisa y llegada al gol desde segunda línea.

MI: Phil Foden - El inglés de 25 años, joya de la cantera, creativo y letal en el último tercio, con regate, visión y olfato goleador; indispensable en el esquema de Guardiola.

MCO: Savinho - El juvenil brasileño se adapta perfectamente al estilo de posesión y ataque. Es un extremo versátil: prefiere la banda derecha para cortar hacia dentro con su zurda (inspirado en Riyad Mahrez), pero también rinde en izquierda enviando centros.

MCO: Rayan Cherki - En junio de 2025, fue transferido al Manchester City de Pep Guardiola y ha recibido elogios por su creatividad, regate y visión de juego. Guardiola lo ha descrito como "especial" y "único".

DC: Erling Haaland - El noruego de 25 años, máquina de goles con instinto depredador, potencia física y definición quirúrgica; el referente ofensivo del City.

Así se vería la formación de Manchester City (4-1-4-1)

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Bernardo Silva, Nicolás González, Phil Foden; Savinho, Rayan Cherki.

Delanteros: Erling Haaland.

La posible alineación de Chelsea vs Manchester City para la Jornada 20 de la Premier League

Cole Palmer es uno de los referentes del Chelsea | ADRIAN DENNIS/GettyImages

POR: Robert Sánchez - El portero español cuenta con gran presencia física, destacado por sus reflejos y capacidad para jugar con los pies, clave en la salida de balón del Chelsea.

LD: Josh Acheampong - El defensor inglés de 19 años, producto de la academia del Chelsea. Versátil (lateral o central), con gran proyección y ya integrado en el primer equipo.

DFC: Wesley Fofana - Cuando está en forma y con ritmo, es considerado uno de los mejores centrales jóvenes del mundo. Es un defensa central moderno con un perfil muy completo: velocidad y explosividad, juego aéreo, salida de balón, versatilidad, etcétera.

DFC: Trevoh Chalobah - Es canterano del Chelsea, versátil y sólido, combina fuerza física con inteligencia táctica, adaptable también al mediocampo.

LI: Malo Gusto - El joven francés de gran proyección, rápido y habilidoso, aporta desborde y solidez en donde sea requerido.

MC: Moisés Caicedo – El ecuatoriano incansable, un todoterreno en el mediocampo con gran capacidad de recuperación y distribución.

MC: Enzo Fernández - El argentino campeón del mundo cuenta con visión, pase milimétrico y llegada al área rival.

ED: Estevao - El juvenil brasileño ha sido llevado de a poco en el campeonato inglés y ahora aprovechando su versatilidad y velocidad rinde por el sector derecho.

MCO: Cole Palmer - Su estilo es frío y letal, excelente visión de juego, pases precisos, regates sutiles y gran capacidad para generar goles y asistencias. Juega como mediapunta, extremo derecho o falso 9, con inteligencia posicional y calma bajo presión.

MI: Alejandro Garnacho - El joven argentino puede jugar principalmente extremo izquierdo, pero puede jugar como extremo derecho, mediapunta o atacante por ambas bandas. Es dinámico, vertical y habilidoso. En el Chelsea está adaptándose bien, contribuyendo con goles, asistencias y energía.

DC: João Pedro - El delantero brasileño es ágil y con gran olfato goleador, destaca por su capacidad para asociarse, desmarcarse y finalizar jugadas.

Así se vería la formación de Chelsea (4-2-3-1)

Portero: Robert Sánchez.

Defensas: Josh Acheampong, Wesley Fofana, Josh Acheampong, Malo Gusto.

Centrocampistas: Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Estevao, Cole Palmer, Alejandro Garnacho.

Delanteros: Joâo Pedro.

