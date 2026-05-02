Las posibles alineaciones titulares del partido Manchester United vs Liverpool

Manchester United y Liverpool protagonizarán uno de los partidos estelares de la jornada 35 de la Premier League. Además de tratarse de un clásico, son dos equipos que pelean mano a mano por un puesto en la próxima edición de la UEFA Champions League.

La posible alineación titular del Manchester United

POR: Senne Lammens – El portero belga se adueño de un arco pesado como el United en esta temporada. Sus números marcan 25 encuentros jugados con 32 goles encajados y cinco vallas invictas.

LD: Diogo Dalot – Pese a ser un infaltable en el equipo, a su juego se le podría exigir algo más de gol. Es una de las fijas de Michael Carrick.

DFC: Harry Maguire – Su experiencia lo fortalece en el juego aéreo y en el cuerpo a cuerpo. Aporta orden en la última línea y presencia en jugadas de pelota parada.

DFC: Ayden Heaven - Su imponente 1.89 lo hace temible en la última línea del United. Ha demostrado capacidad para jugar como lateral por izquierda e incluso como pivote defensivo.

LI: Luke Shaw – Aporta claridad desde el fondo, sobre todo en la salida con balón dominado. Sin embargo, no es un lateral que se caracterice por su profundidad ofensiva.

MC: Casemiro – Un referente y un líder dentro del equipo. Ha jugado 29 partidos sobre 31 posibles, en los que aportó la extraordinaria cifra de 7 goles pese al puesto en el que se desempeña.

MC: Kobbie Mainoo – Un jugador 'box to box'. Juega un papel clave en la recuperación, pero también sabe leer las jugadas para recibir sin pelota y llegar al área contraria.

MCO: Bruno Fernandes – El gran emblema de este equipo, por talento e influencia. El capitán lleva anotados 8 goles en 28 encuentros, pero por lo que más destaca es por sus asistencias: ha hecho 16 en esta Premier, 9 de ellas en los últimos partidos.

ED: Bryan Mbeumo – Un delantero capaz de jugar como extremo o como referente de área. Tiene potencia, un gran remate y un muy buen juego aéreo, lo que lo convierte en una de las armas más peligrosas que tiene el United.

EI: Amad Diallo – Encara y busca el duelo individual cada vez que recibe la pelota. Fue de los pocos que logró inquietar en el último partido y puede ser el que marca la diferencia si encuentra espacios en el área rival.

DC: Benjamin Sesko – Es un gran finalizador de jugadas que necesita ser abastecido para destacar, aunque en el último tiempo viene con una buena cosecha goleadora. Acumula 11 goles en 31 partidos en esta temporada.

Manchester United v Brentford - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Así se vería la formación del Manchester United (4-2-3-1)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire, Ayden Heaven, Luke Shaw

Mediocampistas: Casemiro, Kobbie Mainoo

Volantes ofensivos: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Amad Diallo

Delantero: Benjamin Sesko

La posible alineación del Liverpool

Liverpool v Crystal Palace - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

POR: Freddie Woodman - No es habitual para un arquero del Liverpool debutar en un clásico de ante el Everton, pero a él le tocó y respondió. A sus 29 años, mostró templanza en un contexto complejo y repitió la confianza ante un Crystal Palace que suele exigir bastante.

LD: Jeremie Frimpong– El carrilero total. Su velocidad será la principal vía de escape del Liverpool. Slot le dará libertad total para atacar, confiando en que Szoboszlai y Mac Allister cubran su espalda.

DC: Ibrahima Konaté - El francés es una fija en la zaga central, con fiereza en la marca y buenos tiempos para quitar el balón sin cometer infracciones.

DC: Virgil van Dijk - El capitán de los Reds marcó el gol del triunfo en el minuto 100 del clásico. Su presencia y domino aéreo es determinante para el equipo.

LI- Andrew Robertson - El lateral escocés viene alternando con Milos Kerkez en el costado izquierdo. Está despidiéndose del Liverpool tras unas cuantas temporadas.

MC: Alexis Mac Allister - Después de una temporada exigente, al argentino se lo ve necesitando una pausa. No fue su mejor año y el Liverpool necesita tenerlo en su mejor nivel para volver a ser el equipo que fue en 2024/25.

MC: Dominik Szoboszlai - El otro húngaro del equipo es posiblemente el jugador que más ha crecido en el equipo en esta temporada. Asumió un rol protagónico, sobre todo en el ataque, aportando goles y asistencias clave.

ED: Mohamed Salah - La cuenta regresiva está en marcha y al gran ídolo egipcio se le van agotando los partidos que le quedan ante su público en Anfield. Viene de marcar en el derbi y quiere seguir dándole alegrías al público antes de su despedida definitiva.

MCO: Florian Wirtz - Su primera temporada tuvo altibajos. Dejó destellos de su talento, pero todavía no logró sostener el nivel. Es otro de los que necesita dar un salto en su rendimiento.

EI: Cody Gakpo - Seis goles en 31 partidos para el jugador de los Países Bajos, autor de una gran asistencia para Salah en uno de los últimos encuentros.

CD: Alexander Isak - Con Ekitiké fuera de acción por tiempo indeterminado, todas las miradas están puestas sobre él. El fichaje más caro en la historia del club necesita comenzar a traducir esa confianza en goles.

Así se vería la formación del Liverpool (4-2-3-1)

Portero: Freddie Woodman

Defensas: Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Andrew Robertson

Mediocampistas: Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister

Volantes ofensivos: Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo

Delantero: Alexander Isak