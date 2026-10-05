Las posibles alineaciones titulares del partido México vs Chile

La selección mexicana cerrará la fecha FIFA correspondiente al mes de octubre enfrentándose al conjunto de Chile, siendo este su tercer rival sudamericano en los cuatro partidos que disputaron los dirigidos por Rafael Márquez en este parón.

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en un partido de carácter amistoso, el cual se llevó a cabo el día 8 de diciembre del 2021. El encuentro acabó en un emocionante empate a dos goles.

Para este compromiso, ambas escuadras seguro saltarán a la cancha enviando a sus mejores elementos, con la intención de conseguir una victoria que los llene de confianza de cara a lo que viene.

La posible alineación de México vs Chile

Gilberto Mora es la joya mexicana | The San Diego Union-Tribune/GettyImages

PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y se adueñó de la portería titular.

LD: Jorge Sánchez - El lateral derecho volvió a la titularidad en los últimos juegos del Mundial 2026, su profundidad y sacrificio defensivo han sido clave para destacar.

DFC: Israel Reyes - Es un futbolista muy versátil y tácticamente inteligente. Su posición natural es central, pero también puede actuar como lateral derecho e incluso como contención.

DFC: Johan Vásquez - El líder de la central es un titular inamovible, un jugador con gallardía y mucha calidad.

LI: Jesús Gallardo - El lateral mexicano es uno de los consentidos del sector izquierdo.

MC: Gilberto Mora - Mora es completamente diferente. Es un jugador cuya principal virtud no es el físico, sino la inteligencia, técnica y capacidad para jugar entre líneas.

MC: Erik Lira - El jugador está en un nivel tremendo, lucha por cada balón con gallardía se ha vuelto el pivote de confianza del cuerpo técnico. Fue el mejor jugador del tricolor en el Mundial 2026.

MC: Luis Chávez - Chávez es el perfil más orientado al control del juego y distribución de los tres. Es zurdo y destaca especialmente por su golpeo de balón.

ED: Roberto Alvarado - La banda derecha le pertenece a Alvarado, cuenta con un gran esfuerzo defensivo y aporte ofensivo.

DC: Armando González - 'La Hormiga' la está rompiendo en Europa y parece que está listo para adueñarse de la titularidad con selección.

EI: Hirving Lozano - El 'Chucky' regresa al combinado azteca y llega con la confianza de Márquez.

Así se vería la formación de México (4-3-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez.

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

La posible alineación de Chile vs México

Portero: Lawrence Vigouroux

Lawrence Vigouroux Defensas: Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo

Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo Mediocampistas: Felipe Loyola, Víctor Felipe Méndez, Nils Reichmuth

Felipe Loyola, Víctor Felipe Méndez, Nils Reichmuth Atacantes: Lucas Cepeda, Darío Osorio, Ben Brereton Díaz

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