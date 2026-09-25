Las posibles alineaciones titulares del partido México vs Colombia

Después de una entrañable Copa del Mundo 2026, la selección mexicana regresa a la actividad en un nuevo ciclo mundialista encabezado por Rafael Márquez que tomó el puesto que dejó Javier Aguirre.

El combinado azteca viene de su último gran enfrentamiento frente a la selección de Inglaterra en lo que fue un auténtico partidazo.

El compromiso amistoso entre México y Colombia se jugará en el M&T Bank Stadium de Baltimore el próximo sábado 26 de septiembre en un horario por confirmar.

Hay que considerar que, algunos jugadores se incorporarán más adelante debido a sus compromisos con clubes de la Liga MX.

A continuación, les compartimos las posibles alineaciones de los combinados nacionales para esta Fecha FIFA.

La posible alineación titular de México vs Colombia

Armando González sería el nuevo 9 titular | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

PO: Raúl Rangel - El guardameta de Chivas tuvo una gran participación en el Mundial 2026 y se adueñó de la portería titular.

LD: Jorge Sánchez - El lateral derecho volvió a la titularidad en los últimos juegos del Mundial 2026, su profundidad y sacrificio defensivo han sido clave para destacar.

DFC: César Montes - El capitán aporta confianza y seguridad defensiva.

DFC: Johan Vásquez - El líder de la central es un titular inamovible, un jugador con gallardía y mucha calidad.

LI: Jesús Gallardo - El lateral izquierdo es uno de los consentidos del sector izquierdo.

MCD: Erik Lira - El jugador está en un nivel tremendo, lucha por cada balón con gallardía se ha vuelto el pivote de confianza del cuerpo técnico. Fue el mejor jugador del tricolor en el Mundial 2026.

MC: Obed Vargas - El mediocampista del Atlético de Madrid tuvo pocos minutos en el Mundial, pero ha permanecido en el club español, con selección puede afianzarse.

MC: Álvaro Fidalgo - El jugador del Real Betis ha tenido pocos minutos en Europa esta campaña, pero Rafa sabe de su calidad y lo que puede aportar en el campo con el Tri.

ED: Roberto Alvarado - La banda derecha le pertenece a Alvarado, cuenta con un gran esfuerzo defensivo y aporte ofensivo.

DC: Armando González - 'La Hormiga' la está rompiendo en Europa y parece que está listo para adueñarse de la titularidad con selección.

EI: Hirving Lozano - El 'Chucky' regresa al combinado azteca y llega con la confianza de Márquez.

Así se vería la formación de México (4-1-2-3)

Portero: Raúl Rangel.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo.

Delanteros: Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

La posible alineación titular de Colombia vs México

Richard Ríos es una de las figuras de Colombia | Bill Barrett/ISI Photos/GettyImages

PO: Álvaro Montero - El portero de Boca podría ser titular ante la ausencia de Camilo Vargas, es fuerte en el juego aéreo, buenos reflejos y capacidad para imponerse en centros y balones divididos.

LD: Daniel Muñoz - Es un lateral derecho muy ofensivo, potente, intenso y con gran llegada al área; destaca atacando espacios y presionando.

DFC: Davinson Sánchez - El central físico y agresivo en los duelos, rápido para cubrir espacios y fuerte en el juego aéreo.

DFC: Jhon Lucumí - El central tiene buena anticipación y salida de balón; destaca por su lectura defensiva y capacidad para romper líneas con pases.

LI: Álvaro Angulo - El lateral izquierdo es veloz y dinámico, con vocación ofensiva, buen recorrido por banda y capacidad para incorporarse al ataque.

MCD: Richard Ríos - Es un mediocentro físico y dinámico; conduce bien el balón, rompe líneas, presiona y tiene buen disparo desde media distancia.

MC: Jhon Arias - Es un extremo/volante muy técnico, rápido y trabajador; destaca en el uno contra uno, la conducción y la creación de oportunidades.

MC: Gustavo Puerta - Es un mediocentro mixto, potente y disciplinado; puede recuperar, transportar el balón y participar en la construcción. Su polivalencia le permite actuar como contención u organizador.

ED: Jáminton Campaz - Es un atacante zurdo habilidoso, ágil y creativo; destaca por el regate, los cambios de ritmo y su capacidad para encontrar espacios.

DC: Luis Suárez - Es un delantero centro dinámico y definidor; destaca por su olfato goleador, movimientos dentro del área y capacidad para finalizar jugadas.

EI: Carlos Andrés Gómez - Es un extremo izquierdo explosivo muy joven, ante la ausencia de Luis Díaz el podría tomar su lugar y es un jugador que compite en el fútbol brasileño.

Así se vería la formación de Colombia (4-1-2-3)

Portero: Álvaro Montero.

Defensa: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Locumí, Álvaro Angulo.

Mediocampista: Richard Ríos; Jhon Arias, Gustavo Puerta.

Delanteros: Jaminton Campaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez.

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