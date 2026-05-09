Las posibles alineaciones titulares del partido Pumas UNAM vs América

La llave de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre el Club Universidad Nacional y el Club América se cierra este domingo 10 de mayo en el Estadio Universitario.

El compromiso de ida finalizó en empate a tres anotaciones donde los felinos llegaron a estar 1-3 en el marcador, pero el conjunto azulcrema logró empatar con dos goles desde el manchón penal dejando abierta la serie.

Por lo tanto, te dejamos con las posibles alineaciones del cuadro universitario y azulcrema para el encuentro programado a las 21:15 horas (Estados Unidos) y 19:15 horas (México).

La posible alineación de Pumas UNAM vs América para la vuelta de cuartos de final

Uriel Antuna marcó en la ida | Jam Media/GettyImages

PO: Keylor Navas - El costarricense y exjugador del Real Madrid es uno de los mejores porteros de la historia del fútbol latinoamericano, posee reflejos impresionantes y liderazgo, además, es titular y capitán del equipo.

DFC: Rodrigo López - El polivalente defensor mexicano juega como central, mediocentro, pivote o interior. Es un fijo del equipo que disputó los 17 partidos de la fase regular y viene de ser titular en el juego de ida.

DFC: Nathan Silva - El central brasileño es otro de los hombres clave de Efraín Juárez, en el último año ha jugado 33 de los 34 partidos de fase regular disputados. Y viene de ser titular en la ida de cuartos.

DFC: Rubén Duarte - El versátil defensa central español es otro elemento de confianza en la defensa que suele jugar mucho en el once inicial. Para no variar viene de jugar los 90' en el juego de ida.

MD: Uriel Antuna - El habilidoso y desequilibrante extremo mexicano es un jugador de amplia experiencia en el fútbol mexicano jugando en los mejores clubes de la Liga. En Pumas se ha vuelto a reencontrar.

MC: Adalberto Carrasquilla - El mediocampista panameño es un volante versátil, creativo y con gran visión de juego, que destaca por su técnica y es una pieza inamovible.

MC: Pedro Vite - El mediocampista ecuatoriano es versátil, creativo y con regate, destaca por su velocidad. Comúnmente es utilizado como pivote por sus cualidades defensivas, aunque a veces es el escudo central.

MC: Jordan Carrillo - El mediocampista mexicano es muy habilidoso, rápido y desequilibrante por banda. Se ha adaptado de maravilla bajo las órdenes de Juárez haciéndose de un lugar titular.

MI: Álvaro Angulo - El plurifuncional lateral izquierdo colombiano es rápido, ofensivo, es habitual por la banda izquierda con proyección y desborde.

DC: Robert Morales - El delantero paraguayo es un goleador experimentado y potente con buen remate y presencia en área. Hará dupla con Juninho el resto de la Liguilla tras la ausencia de Guillermo Martínez que fue convocado a la selección mexicana de cara al Mundial 2026.

DC: Juninho Vieira - Es un atacante versátil, que destaca por su olfato goleador, velocidad, técnica en el área y capacidad para jugar también como extremo por izquierda o derecha. Viene de marcar en la ida.

Así se vería la formación de Pumas UNAM (3-5-2)

Portero: Keylor Navas.

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte.

Mediocampistas: Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo.

Delanteros: Juninho y Robert Morales.

La posible alineación de América vs Pumas UNAM para la vuelta de cuartos de final

Brian Rodríguez no pudo jugar la ida por precaución | Agustin Cuevas/GettyImages

PO: Rodolfo Cota - El experimentado guardameta mexicano es el titular ante la baja de Luis Ángel Malagón por lesión.

LD: Kevin Álvarez - El lateral derecho mexicano ha recuperado algo de la confianza del cuerpo técnico y en el juego de ida fue utilizado como lateral derecho.

DFC: Ramón Juárez - El polivalente defensa central es un jugador consolidado en la zaga, aunque ha sido relegado como suplente, sin embargo, con la ausencia de Israel Reyes y Sebastián Cáceres será titular.

DFC: Miguel Vázquez - El central mexicano de 22 años regresó a las canchas después de recuperarse de su lesión y de a poco se ha ido ganando la confianza del cuerpo técnico hasta volverse titular.

LI: Thiago Espinosa - El juvenil lateral izquierdo uruguayo recibió minutos a cuenta gotas en la fase regular, pero se le ha presentado una oportunidad de oro ante la ausencia por lesión de Cristian Borja.

MC: Erick Sánchez - El mediocentro mexicano es un volante dinámico, con buena recuperación y visión de campo. Es una pieza clave del equipo.

MC: Rodrigo Dourado - El mediocampista brasileño es un volante de contención fuerte físicamente, llega en óptimas condiciones.

ED: Alejandro Zendejas - Es uno de los jugadores más importantes y consistentes del equipo desde su llegada y destaca por su velocidad, disparo y aportación ofensiva. Marcó en el juego de ida.

MCO: Raphael Veiga - El plurifuncional brasileño se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo/enganche, aunque también puede asumir el rol de '9' según sea requerido. Ha sido mayormente un revulsivo y rotado con los mexicanos como Violante y Gutiérrez en zona de creación.

EI: Brian Rodríguez - El extremo uruguayo es rápido, habilidoso y desequilibrante por izquierda, además, pieza clave en el ataque por su velocidad. En la ida quedó fuera como prevención y se espera lo mejor de él en la vuelta.

DC: Patricio Salas - El juvenil delantero mexicano ha tenido un semestre muy activo ante las ausencias por lesión de Henry Martín. La 'Bomba' ha estado jugando como revulsivo y puede que así continúe.

Así se vería la formación de América (4-2-3-1)

Portero: Rodolfo Cota.

Defensas: Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Thiago Espinosa.

Centrocampistas: Erick Sánchez, Rodrigo Dourado; Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez.

Delanteros: Patricio Salas.