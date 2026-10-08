Las posibles alineaciones titulares del partido Tigres vs Toluca

Después de dos semanas sin actividad oficial, el Club Tigres UANL recibe al Deportivo Toluca FC en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro será este viernes 9 de octubre desde el Estadio Universitario a las 23:00 horas (Estados Unidos) y 21:00 horas (México).

A continuación, les decimos las posibles alineaciones de ambos equipos tras la Fecha FIFA.

La posible alineación titular de Tigres vs Toluca

Fernando Gorriarán | Jam Media/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El portero argentino se mantiene al resguardo de la portería felina. Destaca por su ubicación, reflejos, liderazgo y juego con los pies.

LD: Jesús Garza - Es un lateral rápido, dinámico y polivalente, capaz de jugar por ambas bandas. Sus principales virtudes son el desborde, recorrido, velocidad y despliegue físico. Aunque es duda por posible lesión y podría ser suplente por Vladimir Loroña.

DFC: Joaquim - El central brasileño es de perfil físico y agresivo. Destaca por su fuerza en los duelos, juego aéreo, anticipación y marcaje.

DFC: Alan Franco - El central argentino es intenso y bastante completo en lo defensivo y cuenta con potencia física, anticipación y agresividad en los duelos.

LI: Mauro Lainez - Destaca por su conducción, velocidad, desborde y capacidad para atacar por las bandas.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán del equipo le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Es un elemento clave en el funcionamiento de la zona baja. Viene de cumplir su sanción por expulsión.

MC: Juan Pablo Vigón - Es un mediocampista de recorrido, más orientado al trabajo, la llegada y la intensidad que a ser un organizador puro.

MI: Diego Sánchez - Su perfil es eléctrico y desequilibrante, se identifica como extremo izquierdo, aunque también puede jugar por la derecha y como mediocampista de banda.

MCO: Juan Brunetta - El enganche argentino es un jugador peligroso en el ataque que ofrece muchas opciones en la ofensiva.

MI: Ozziel Herrera - Es un atacante potente y vertical, capaz de jugar por ambas bandas e incluso como delantero. Tigres lo registra como delantero y su perfil natural es el de extremo.

DC: Emiliano Gómez - Es posible que Vucetich tome la decisión de poner de titular al uruguayo Gómez en el ataque desde el inicio tras recuperarse de sus molestias.

Así se vería la formación del Tigres (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Alan Franco, Mauro Lainez.

Mediocampista: Fernando Gorriarán, Juan Pablo Vigón; Diego Sánchez, Juan Brunetta, Ozziel Herrera.

Delantero: Emiliano Gómez.

La posible alineación titular de Toluca vs Tigres

Paulinho busca retomar su mejor nivel de juego | Hector Vivas/GettyImages

PO: Luis García - El portero mexicano ha sido un portero de confianza para Antonio Mohamed.

LD: Diego Zaragoza - Es un zaguero derecho técnico y versátil. Destaca por su salida con el balón controlado y capacidad para aportar al ataque.

DFC: Bruno Méndez - El defensa central uruguayo es intenso y fuerte en los duelos. Sobresale en la marca, juego aéreo y defensa del área.

DFC: Federico Pereira - El zaguero uruguayo suele ser uno de los elementos fijos del Turco, por su gran calidad y entrega.

LI: Jesús Gallardo - El lateral derecho podría regresar a la titularidad, después de su participación con la selección mexicana durante la Fecha FIFA.

MC: Franco Romero - El mediocampista de contención argentino es un jugador multifuncional en el medio campo y podría estar de regreso tras su lesión como titular.

MC: Nicolás Castro - El mediocampista argentino destaca por su llegada al área, remates de media distancia y distribuciones.

MD: Helinho - El extremo derecho brasileño es un jugador muy desequilibrante y peligroso.

MCO: Jesús Angulo - El 'Canelo' es un jugador dinámico que aporta mucho al tema ofensivo y suele ser un jugador clave en el ataque.

MI: Alexis Vega - El internacional mexicano es un jugador referente en el equipo, suele desbordar y generar peligro con remates peligrosos, así como comandar la ofensiva.

DC: Paulinho - El goleador portugués es un delantero centro muy completo, cuenta con mucha movilidad y capacidad de asociación.

Así se vería la formación de Toluca (4-2-3-1)

Portero: Luis García.

Defensas: Diego Zaragoza, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo.

Mediocampistas: Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega.

Delantero: Paulinho.

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