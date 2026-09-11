Las posibles alineaciones titulares para el partido Monterrey vs Tigres UANL

Tendremos una edición más del Clásico Regio en el fútbol mexicano, el Club de Fútbol Monterrey y el Club Tigres UANL se medirán por el orgullo y prestigio de Nuevo León.

Ambos clubes no pasan por su mejor momento en el campeonato mexicano de Primera División y están fuera de la zona de clasificación, de hecho, el conjunto albiazul viene de caer el pasado fin de semana en la final de la Leagues Cup 2026.

El cotejo será este sábado 12 de septiembre a las 22:00 horas (Estados Unidos) y 20:00 horas (México) desde el Estadio BBVA.

De esa manera, los dejamos la posible alineación del cuadro de la Pandilla y el conjunto felino.

La posible alineación de Monterrey en la Jornada 8 ante Tigres UANL

Hugo Cuypers se está comenzando a adaptar a Ryados | Luiza Moraes - Leagues Cup/GettyImages

PO: Luis Cárdenas - El 'Mochis' ha estado siendo el portero titular en la Liga MX, mientras que Esteban Andrada fue titular en toda la Leagues Cup, por lo que, si no hay novedad, se mantendría como titular.

LD: Ricardo Chávez - Es un lateral mexicano de recorrido y bastante intensidad. Su fortaleza está en el trabajo defensivo, las coberturas y la capacidad para incorporarse por banda.

DFC: Víctor Guzmán - El central mexicano de buen físico, por nada le dicen el 'Toro'. Destaca por la anticipación, los duelos individuales y el juego aéreo.

DFC: Carlos Salcedo - El 'Titán' es un zaguero experimentado, fuerte en el contacto y agresivo en la marca. Su principal virtud es la lectura de los duelos y su capacidad para imponerse físicamente.

LI: Gerardo Arteaga - Es un lateral muy dinámico y ofensivo. Tiene velocidad, conducción y capacidad para progresar por la banda.

MC: Óliver Torres - El español es un volante técnico y asociativo. Destaca por su control orientado, pase corto, visión y movilidad.

MC: Orbelín Pineda - El mediocampista azteca es un futbolista muy técnico y de la plena confianza de Almeyda. Puede aparecer entre líneas, conducir hacia adelante y combinar rápidamente.

MD: Jesús Corona - El 'Tecatito' es un jugador de enorme calidad técnica. Destaca por el regate, control en espacios reducidos, cambios de ritmo y centros. Es dueño absoluto del sector derecho.

MCO: Diego Rossi - Es un atacante uruguayo rápido, vertical y muy móvil. Puede partir desde una banda y meterse hacia dentro para buscar el disparo o el último pase.

MI: Lucas Ocampos - El argentino es un atacante de gran potencia física y mucha agresividad ofensiva. Combina velocidad, fuerza, conducción y buen golpeo.

DC: Hugo Cuypers - Es un centro delantero belga de área, fuerte y con buen olfato goleador. Destaca por su posicionamiento y definición. También puede aportar en el juego aéreo y físico.

Así se vería la formación de Monterrey (4-2-3-1)

Portero: Luis Cárdenas.

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga.

Mediocampistas: Óliver Torres, Orbelín Pineda; Jesús Corona, Diego Rossi, Lucas Ocampos.

Delantero: Hugo Cuypers.

La posible alineación de Tigres UANL en la Jornada 8 ante Monterrey

El 'Búfalo' viene de marcar ante los Rayos | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

PO: Nahuel Guzmán - El portero argentino se mantiene al resguardo de la portería felina.

LD: Jesús Garza - El joven lateral mexicano se ha hecho de la titularidad y se mantiene fijo en el sistema del equipo.

DFC: Joaquim - El central brasileño es de perfil físico y agresivo. Destaca por su fuerza en los duelos, juego aéreo, anticipación y marcaje.

DFC: Alan Franco - El defensor argentino es uno de los refuerzos de este semestre y se ha instalado como un titular.

LI: Fernando Ordóñez - El defensor mexicano versátil y dinámico, capaz de desempeñarse por la banda izquierda. Su juego se caracteriza por velocidad, intensidad, recorrido y disciplina defensiva.

MC: Fernando Gorriarán - El capitán del equipo le inyecta dinamismo y jerarquía al medio campo del equipo. Es un elemento clave en el funcionamiento de la zona baja. Viene de cumplir su sanción por expulsión.

MC: Rómulo Zwarg - El polivalente mediocampista brasileño puede jugar como pivote o central, el jugador es un elemento que ha ganado protagonismo.

MD: Diego Lainez - El volante derecho es un jugador dinámico y desequilibrante que es fijo en el equipo.

MCO: Juan Brunetta - El enganche argentino es un jugador peligroso en el ataque que ofrece muchas opciones en la ofensiva.

MI: Ricardo Monreal - El mexicano destaca por movilidad, potencia física, desmarques y capacidad para atacar espacios.

DC: Rodrigo Aguirre - El Búfalo es el único atacante del equipo, ante un limitado poderío ofensivo es su única carta hasta el momento y los goles caen en su responsabilidad.

Así se vería la formación del Tigres UANL (4-2-3-1)

Portero: Nahuel Guzmán.

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Alan Franco, Fernando Ordóñez.

Mediocampista: Fernando Gorriarán, Rómulo Zwarg; Diego Lainez, Juan Brunetta, Ricardo Monreal.

Delantero: Rodrigo Aguirre.

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