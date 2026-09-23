Las posibles alineaciones titulares para el partido Países Bajos vs Alemania

Países Bajos y Alemania abren el Grupo 3 de la Liga A de la Nations League este jueves 24 de septiembre cuando se enfrenten en el Cruijff Arena de Ámsterdam. Con Xavi Hernández haciendo su estreno en el conjunto naranja y Jurgen Klopp en la Mannschaft, se espera un verdadero partidazo entre dos gigantes del fútbol europeo.

A continuación, la posible alineación titular de cada uno de los equipos.

Posible alineación de Países Bajos vs Alemania

POR - Bart Verbruggen: El arquero del Brighton es el dueño del puesto y llega a esta nueva etapa con 33 partidos internacionales, todos como titular. Fue el elegido en los cuatro encuentros de Países Bajos durante el Mundial y también en el empate 1-1 ante Marruecos que terminó con la eliminación por penales.

LD - Denzel Dumfries: Uno de los futbolistas con más experiencia del plantel, ya acumula 76 partidos con la camiseta neerlandesa en los que marcó 11 goles y aportó 11 asistencias.

DFC - Jan Paul van Hecke: El defensor del Brighton se ganó un lugar estable en la última línea después de una gran temporada en Inglaterra. Ya suma 16 partidos con el seleccionado y no se ha perdido un solo encuentro en este 2026.

DFC - Virgil van Dijk: El capitán conserva un papel central en el proyecto de Xavi y llega a las 96 apariciones con 13 goles. Su experiencia será especialmente importante en una defensa que combina jugadores consolidados con nombres más jóvenes.

LI - Micky van de Ven: El del Tottenham se destaca por su velocidad, a punto tal de ser reconocido como uno de los más rápidos del mundo. Puede jugar como lateral pero también como central.

MC - Teun Koopmeiners: Tras haber perdido protagonismo, el de la Juve vuelve a tener su oportunidad en el inicio del ciclo de Xavi. Con Países Bajos acumula 32 partidos y tres goles.

MC - Ryan Gravenberch: Un mediocampista capaz de jugar tanto como pivote como en posiciones más adelantadas. Pieze indiscutible de este equipo.

Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026 | Francois Nel/GettyImages

MC - Tijjani Reijnders: Lleva jugados 35 partidos con Países Bajos en los que convirtió siete goles desde su debut en 2023. Fue titular en cinco de los siete encuentros que jugó el seleccionado en 2026 y participó de los cuatro partidos del Mundial.

ED - Crysencio Summerville: El extremo llega a la convocatoria con una producción interesante en su primera etapa con Al-Hilal. En siete partidos de la liga saudí suma dos goles y tres asistencias, además de 17 pases clave, pero viene de ser expulsado ante Al-Gharafa por la Champions asiática.

DC - Brian Brobbey: Llega en llamas tras marcar un hat-trick ante Manchester City en la derrota 5-3 del Sunderland. Con Países Bajos suma 16 encuentros y cuatro tantos.

EI - Cody Gakpo: 24 goles 54 partidos para el extremo del Liverpool, uno que siempre aparece cuando el equipo lo necesita. Klopp lo conoce más que nadie tras dirigirlo en el conjunto inglés.

Así se vería la formación de Países Bajos (4-3-3)

FBL-EUR-NATIONS-NED-TRAINING | ROBIN VAN LONKHUIJSEN/GettyImages

Portero: Bart Verbruggen

Defensores: Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven

Mediocampistas: Teun Koopmeiners, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders

Delanteros: Crysencio Summerville, Brian Brobbey, Cody Gakpo

Posible alineación de Alemania vs Países Bajos

POR - Marc-André ter Stegen: El arquero vuelve a la selección alemana después de 15 meses y afronta el inicio del ciclo de Jürgen Klopp como uno de los jugadores con mayor experiencia del plantel. A sus 34 años suma 44 partidos internacionales.

LD - Philipp Treu: El lateral del Friburgo aparece como una de las principales novedades del nuevo ciclo. Con 25 años atraviesa un buen comienzo de temporada con su club y se prepara para su estreno defendiendo la camiseta de su país.

DFC - Jonathan Tah: El defensor del Bayern aporta experiencia a una línea que tendrá varios nombres nuevos. Acumula 51 partidos con Alemania y será uno de los referentes del fondo en esta renovación.

DFC - Nico Schlotterbeck: El central del Borussia Dortmund es uno de los defensores que Klopp considera importantes para esta nueva etapa. Lleva 29 partidos internacionales y combina capacidad para anticipar con una buena salida de pelota, dos características que el entrenador valora.

LI - Nathaniel Brown: El futbolista del Bayern llega con ocho partidos en el seleccionado. Aporta velocidad, profundidad y capacidad para recorrer toda la banda izquierda.

MC - Joshua Kimmich: El capitán sigue siendo el principal referente de Alemania. Lleva disputados 114 partidos y 10 goles con el seleccionado, mientras que en el comienzo de la Bundesliga 2026/27 registra dos asistencias en tres partidos.

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Reaves/GettyImages

MC - Felix Nmecha: Convirtió dos goles en sus primeras tres apariciones de Bundesliga con el Dortmund. Con 12 partidos y dos tantos para Alemania y es un complemento ideal para Kimmich en el mediocampo.

ED - Lennart Karl: El juvenil del Bayern es una de las grandes apuestas del recambio alemán y, con apenas 18 años, representa el perfil de futbolista joven que Klopp pretende integrar al seleccionado.

MCO - Jamal Musiala: El mediapunta del Bayern continúa siendo una de las principales referencias ofensivas de Alemania. Ya suma 46 partidos y 10 goles.

EI - Kevin Schade: El extremo del Brentford atraviesa un buen comienzo de temporada en la Premier League, con tres goles en cinco partidos. Viene de marcar un doblete ante Bournemouth, aprovechando su velocidad para atacar espacios y llegar al área desde la izquierda.

DC - Kai Havertz: El delantero del Arsenal es la principal referencia ofensiva del equipo y uno de los futbolistas con mayor recorrido internacional. Acumula 62 partidos y 25 goles con Alemania.

Así se vería la formación de Alemania (4-2-3-1)

Germany Training Session | Alexander Hassenstein/GettyImages

Portero: Marc-André ter Stegen

Defensa: Philipp Treu, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown

Mediocampistas: Joshua Kimmich, Felix Nmecha

Mediapuntas: Lennart Karl, Jamal Musiala, Kevin Schade

Delantera: Kai Havertz

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