Las posibles alineaciones titulares para el partido Países Bajos vs Marruecos

Países Bajos y Marruecos se enfrentan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un partido de vida o muerte, con dos equipos que buscan por primera vez lograr ser campeones del mundo. El encuentro está pactado para este lunes 29 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

El partido de Marruecos contra Países Bajos se jugará este Lunes 29 de Junio de 2026.



Este gran encuentro de Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo se llevará a cabo a las 19:00 horas en el mítico y glorioso Estadio Monterrey.



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La Orange se ha quedado cuatro veces cerca de conseguir su objetivo, con dos subcampeonatos, uno de ellos bajo el liderazgo del talentoso Johan Cryuff, así como un tercer y un cuarto lugar, por ello, el técnico Ronald Koeman espera lograr lo que nunca se ha podido. En el Grupo F, La Naranja Mecánica comandó el sector con siete unidades tras dos victorias y un empate.



Por otro lado, los Leones del Atlas tratan de mejorar lo hecho en Qatar 2022 cuando arribaron hasta las semifinales, quedándose con el cuarto lugar. El timonel Mohamed Ouahbi no tiene duda de que su escuadra puede ser monarca por primera vez en su historia, ya que sus futbolistas se han creído de lo que son capaces, sabiendo que sus contrincantes los ven ahora con mucho respeto.



Aquí están las posibles alineaciones de ambos combinados:

El once titular de Países Bajos

Brian Brobbey | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Portero: Bart Verbruggen – El guardameta del Brighton & Hove Albion de Inglaterra ha sido el titular indiscutible, contando con buenas intervenciones que han sido determinantes para evitar una derrota. Es posible que sea muy exigido y podría volverse factor.

Defensa: Virgil van Dijk – El capitán tendrá que comportarse a la altura en un partido de tanta exigencia. Su fortaleza está en el juego aéreo, además sube varios metros para poder acompañar en el mediocampo. A lo largo del certamen ha destacado por su gran número de acciones defensivas, sin dejar de lado que ya presume una anotación y una asistencia.

Defensa: Jean Paul van Hecke – Ha sido el compañero del capitán en la zaga central en toda la Fase de Grupos, además ayuda que es compañero del cancerbero en las Gaviotas. También tiene un tanto en su andar, sabe salir jugando y tiene una alta precisión a la hora de ceder la posesión.

Lateral izquierdo: Nathan Aké – A pesar de tener en la plantilla gente con el perfil natural como Jorrel Hato, el técnico Ronald Koeman ha apostado por el hombre del Manchester City de Inglaterra, quien ha disputado dos duelos.

Lateral derecho: Denzel Dumfries – La posición le pertenece al jugador del Inter de Milán de Italia, quien suena con fuerza para unirse al Real Madrid de España. Ha tenido un torneo destacado al repartir tres asistencias, lo cual logra porque no duda en unirse al ataque para poder probar su disparo o mandar balones al área.

Pivote: Ryan Gravenberch – El cuerpo técnico tiene muy bien definido su once porque el elemento del Liverpool de Inglaterra también ha sido un inamovible. Su virtud es la recuperación, mas no desentona al ataque. El claro ejemplo es que ha puesto dos asistencias en el campeonato.

Mediocentro: Tijjani Reijnders – Otro que ha conformado el mediocampo desde el inicio. Normalmente se encarga de generar oportunidades para sus compañeros debido a su gran movilidad en todo el centro del campo. Lleva una asistencia.

Mediocentro: Frenkie de Jong – El tridente del mediocampo se cierra con el representante del Barcelona de España. En sus pies pasan todas las pelotas para poder ser el orquestador.

Extremo izquierdo: Cody Gakpo – Con el 96% de los minutos jugados en el Mundial, el jugador del Liverpool tendrá la responsabilidad de hacer daño por el costado izquierdo, aprovechando sus toques en el área rival. Sus números son dos anotaciones y una asistencia. La otra opción latente para ser un revulsivo gracias a su buen desempeño es Crysencio Summerville.

Extremo derecho: Donyell Malen – Gracias a su habilidad para desempeñarse por ambos perfiles y poder fungir como un centro delantero, el de la AS Roma de Italia es un peligro latente para el rival.

Delantero: Brian Brobbey – Aun cuando hay un veterano como Memphis Depay en la nómina, el del Sunderland de Inglaterra ha demostrado su valía con tres anotaciones, por lo que se espera que vuelva a ser un referente en este duelo.

El once titular de Países Bajos ante Túnez | JUAN MABROMATA/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Países Bajos (4-3-3)



Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Nathan Aké, Jean Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong

Delanteros: Cody Gakpo, Brian Brobbey, Donyell Malen

El once inicial de Marruecos

El once titular de Marruecos contra Haití | Kevin C. Cox/GettyImages

Portero: Yassine Bounou – El guardameta está llamado a ser una de las figuras del encuentro tal como lo hiciera hace cuatro años. La defensa puede sentirse tranquila sabiendo que bajo los tres postes está el experimentado y veterano del Al-Hilal de Arabia Saudita.

Defensa: Issa Diop – Tras ser guardado para el compromiso contra Haití en la última jornada, el del Fulham de Inglaterra volvería a la alineación inicial. Es imponente en el juego aéreo gracias a su 1.94 metros de estatura.

Defensa: Chadi Riad – El del Tottenham de Inglaterra ha estado presente en toda la Fase de Grupos. Pese a su posición, ya puso una asistencia en el torneo. Corpulento y aguerrido tratará de ponerle un alto a los veloces contrarios.

Lateral izquierdo: Noussair Mazraoui – Otro que recibió descanso en la última ronda. Su rol natural es por la derecha, pero sabe manejar muy bien el otro perfil. Sabe integrarse al mediocampo participando en la construcción del juego.

Lateral derecho: Achraf Hakimi – El capitán será otra de las figuras más emblemáticas de este duelo. En cada compromiso muestra una notable, garra, sacrificio y corazón. Aunado a ello, es un peligro latente cuando pisa el área contraria.

Pivote: Ayyoub Bouaddi – Aquí está una de las posibles dudas del estratega Mohamed Ouahbi. El del Lille de Francia estuvo en los dos primeros juegos, pero en el último fue reemplazado por Sofyan Amrabat que no hizo una mala labor. Cualquiera de los dos sería una buena opción.

Mediocentro: Neil El Aynaoui – Ha participado en todos la Fase de Grupos. Es un mediocampista moderno, que sobresale por su calidad técnica, buena distribución y gran zancada. Es uno de los creativos que podría marcar pauta.

Mediocentro: Azzedine Ounahi – Otro que fue suplente para la última fecha con el afán de cuidarlo para la fase final. Gracias a su condición física, es el encargado de conectar el defensa con el ataque siendo letal conduciendo el balón para encarar a los adversarios.

Extremo izquierdo: Bilal El Khannouss – Otro al que no le pueden libertad para actuar porque sabe muy bien cómo colocar balones al resto. El mediocentro del Stuttgart de Alemania jugó toda la primera ronda con apenas 22 años y se ha convertido en una de los más inteligentes del ataque.

Extremo derecho: Brahim Díaz – Está totalmente claro que los marroquíes tienen una poderosa ofensiva que cualquiera quisiera tener. El del Real Madrid de España ha aportado dos asistencias y por la banda derecha podría abrir espacios para encontrar el arco.

Delantero: Ismael Saibari – Si el rival quiere nulificar la ofensiva de los africanos tendrán que poner especial atención en el jugador del PSV Eindhoven de Países Bajos. Su desempeño ha sido notable con tres anotaciones, siendo partícipe en la mitad de las acciones que acabaron en gol.

Achraf Hakimi | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

Así se vería la posible alineación de Turquía (4-2-3-1)



Portero: Yassine Bounou

Defensas: Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad, Achraf Hakimi

Mediocampistas: Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Azzedine Ounahi

Delanteros: Bilal El Khannouss, Ismael Saibari, Brahim Díaz